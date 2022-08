Olivia Newton-John, la estrella de “Grease”, muere a los 73 años

La estrella de “Grease”, Olivia Newton-John, murió este lunes a los 73 años.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation”, escribió su esposo, John Easterling, en el comunicado en la cuenta verificada de Instagram de la cantante.

Olivia fue una cantante de música pop y actriz australiana. Sus inicios se remontan al instituto, en un grupo femenino llamado Sol Four.

Su primer álbum, If Not For You, grabado en 1971, llegó a los Estados Unidos y consiguió tres sencillos de mediano éxito: «Banks of The Ohio», «Me and Bobby McGee» (versión de una canción ya existente) e «If Not For You». Dos años después presentó su segundo álbum, Let Me Be There, destacando la balada country «Take Me Home Country Roads».

Grease

Newton-John también ha sido actriz, participando en películas de carácter musical. Su mayor éxito fue Grease, con John Travolta.

Las siguientes no tuvieron igual éxito, en especial Xanadu, que fracasó a pesar de la participación de Gene Kelly, pero cuya banda sonora, compuesta por Jeff Lynne, miembro fundador de Electric Light Orchestra (ELO), fue un éxito. Tampoco triunfó Two of a Kind, mal acogida por el público, aunque su banda sonora fue igualmente un gran éxito.

Olivia Newton-John tiene una estrella con su nombre en Hollywood Boulevard, en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria.

