Nueva Carta Pública al Honorable Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana

Hector Danilo Sánchez, Special-Reporter, USA.-Por nueva vez me veo en la obligación de dirigirme por aquí al excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana Licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, debido a que en esta ocasión por una circunstancia inesperada de mi vida me veo enfrentada a una Poderosa Mafia de Invasores de Propiedades no solamente del estado sino, de propiedades privadas, que por años se ha dedicado a invadir por encima de todas las leyes Constitucionales de la República Dominicana.

Si esas propiedades son del estado ellos se las roban y construyen grandes proyectos de apartamentos, una vez ya la invaden si son del estado la pagan a vacas muertas, pero venden los apartamentos carísimos sin ningún tipo de escrúpulos, si son privadas y los dueños ni se enteran pues hasta le falsifican todos los documentos y se quedan con ellas, pero si los dueños se dan cuenta hasta lo matan si no negocian con ellos,

En todos los gobiernos ellos habían corrido por sus anchas pero en esta administración el Presidente Luis Abinader los había puesto a rayas, ah pero otra cosa cosa altos oficiales civiles y militares, unos en funciones, otros en retiros y hasta gatilleros y/o sicarios forman parte de estas mafias.

Entonces les hemos enviado comunicación al Señor Presidente de la República por la vía correspondiente y sin embargo no ha sido posible que las comunicaciones les haya llegado a las manos del mandatario siendo desviada la última de ella al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Hemos tratado de ver a Doña Lourdes Jefa del Despacho presidencial pero se nos ha sido imposible verla, de igual manera hemos querido ver al Señor Eylin Beltrán Soto, su asistente personal resultando también difícil poder verlo lo que nos obliga a intentarlo a traves de esta humilde columna.

Este es el Colega Periodista Frank Rodríguez productor del Programa Hablando con Criterio el cual conjuntamente con este servidor ya esta siendo amenazado de muertes por esas mafias

De igual manera le queremos decir a Doña Lourdes Cecilia Herrera y al Señor Eylin Beltran Soto que estas mafias ya nos tienen amenazados de muerte a quien suscribe y al Colega Periodista Frank Rodríguez Productor del Programa Televisivo “Hablando con Criterio” Por este permitir que se denunciara en su programa el terrible atropello al cual están sometiendo estas mafias a las Familias por lo que le agradecemos su urgente ayuda en estos casos.

Honorable Señor Presidente Constitucional de la República.

Su Despacho. –

Excelentísimo Señor presidente después de darle el más respetuoso de mis saludos por este medio y por segunda ocasión vuelvo a dirigirme a usted para comentarle lo siguiente.

Su excelencia por diferentes vías nos hemos dirigido a usted en calidad de Ciudadano respetuoso de la ley que nos rige debido a que en fecha 3 de abril del año 2023 yo compre a los auténticos dueños la cantidad exacta de 4,450.35 Metros Cuadrados en un lugar denominado los Tanquecitos, municipio de Andrés Boca Chica provincia Santo Domingo Este según el acto de venta de fecha 3 del mes de abril del año 2023 y ahora en calidad de vocero Oficial de la familia Santana según el acto de representación de la misma fecha.

Resulta Señor presidente que esta propiedad adquirida por quien suscribe además de todo el resto de la propiedad que por herencia pertenece a los descendiente directo de la familia del Primer Presidente de la República y Capitán General Pedro Santana derechos que comparten con otros Ilustres ciudadanos como los de la Familia Castillo entre otras familias emblemáticas de allí de Boca Chica.

Resulta Señor presidente que de buenas a Primeras se ha aparecido a estas propiedades una Mafia de invasores de Tierras integradas entre bastidores por Oficiales de altas graduación de todas las instituciones militares y Policiales, algunos en retiros y otros en funciones entre otros gatilleros y/o Sicarios al servicio de estas mafias y ahora se han agregado otros mafiosos extranjeros como un supuesto Ingeniero según el de origen peruano.

Resulta Señor presidente que le hemos presentado el caso directamente a su despacho en el palacio nacional a través de comunicaciones que han sido depositadas por la vía institucional y que han sido recibidas.

Resulta que en mi condición de ciudadano he tratado de ir al despacho de sus asistentes la Señora Lourdes Cecilia Herrera Tejada. Directora del despacho Presidencial en busca de respuestas para las peticiones hechas en mis comunicaciones enviadas resultando infructuoso poder hablar con la Señora Lourdes Herrera, sin embargo, de su despacho salió la importantísima comunicación marcada con el PR-IN-2023-7772 de fecha 29 de marzo del 2023 la cual iba a dirigida por instrucciones suyas al Jefe de la P.N., Al Lic. Merido Torres, Director General de Titulación de Tierras y al Magistrado Gedeón Platón Bautista Liriano Abogado del Estado Dominicano con una instrucción para abrir una exhaustiva investigación, pero esta comunicación Señor Presidente desapareció por arte de Magia parece que la peligrosa Mafia se apoderó de ella, nunca llego donde debió llegar. La Pregunta es Señor presidente: ¿Habrá el reparto de dinero de la mafia logrado llegar al despacho de Doña Lourdes a la cual le he pedido tratar de verla y me has sido imposible verla para hablar de este asunto?

Resulta que de igual manera he tratado de ver al Señor Eylin Beltrán Soto, su asistente personal para tratarle el asunto y también los esfuerzos han resultados infructuosos.

Resulta que después de la Dirección de Asuntos Internos por instrucciones de la Procuraduría General de la Republica Fue enviado un equipo de Oficiales de Asuntos Internos de la Policía para investigar lo denunciado y donde fueron incautados unos motores los cuales no tenían papeles en los cuales andaban unos gatilleros dentro de ello un Segundo teniente Retirado de la PN. Llamado Juan Carlos Novas Florentino, un coronel activo de la FARD de apellido de León Alias la Esponja, otro teniente coronel Retirado y hermano de la Esponja de Nombre Ramón Andrés De León, los cuales después de habérsele entregado sin procesarse ante la justicia las motocicletas incautadas.

Resulta que ahora Señor presidente quienes encabezan la invasión a las propiedades ajenas que son el coronel Disla y el Teniente Coronel De León, Director Y Subdirector respectivamente del Cuartel De la Policía Nacional Con asiento en Boca Chica a quienes Señor Presidente estos oficiales Comandantes Policiales Señor presidente son los que con los vehículos asignados para tareas policiales y los hombres que deberían de estar en las calles ellos los tienen al servicio de esas mafias invadiendo y rompiendo la propiedades Estos Oficiales superiores con esa actitud están violando y desafiando el Decreto No. 668-22, emitido por usted Señor presidente hace apenas cinco meses, el 11 de noviembre de 2022, el cual dispone en su artículo uno “que la policía nacional establezca una unidad especializada para la prevención y persecución de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado”, y en el artículo dos “instruye al ministro de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional, proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecución y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado”.

Resulta Señor Presidente que ahora una fuente de entero crédito nos informa que estas mafias han regado una cantidad no revelada de millones de pesos entre los despacho de la Jefatura de la Policía Nacional, el Despacho del Director Regional Santo Domingo Este y por eso no contesta el Director general de la Policía Nacional, ni contesta el Director Regional Santo Domingo Este, ni tampoco responde el Inspector General de la Policía Nacional a pesar de habérsele solicitado también una cita de emergencia para ir hablar del tema debido a lo complejo que se ha tornado y sin embargo en el despacho del Jefe Policial a pesar de haber solicitado la cita personalmente y por escrito la respuesta has sido el silencio lo cual los hace cómplice de tan repudiable acción en contra de los derechos Constitucionales de la Familia Santana y Castillo de allí de Boca Chica.

Resulta Señor Presidente que debido a la actitud extraña que se ha tomado en el despacho de la Jefatura de la Policía Nacional de no querer recibir a los auténticos dueños de la propiedad mencionada se esta buscando que se suelten las pasiones de los dueños y lo que se espera no es mas que una tragedia o baño de sangre debido a que estos invasores están tumbando árboles, haciendo excavaciones y con la propiedad secuestrada solo allí con un grupo de invasores, los cuales están siendo protegidos por tropas uniformadas de la Policía Nacional con asiento en Boca Chica bajo el mando del Coronel Disla y el Teniente Coronel De león quienes han dicho que ellos están ahí ya por instrucciones expresa del Jefe de la Policía y/o el Director Regional Santo Domingo Este.

Entonces nos preguntamos Señor presidente

1-¿Hasta cuándo tendrán las humildes familias Santanas y Castillo que aguantar todas estas desconsideraciones y abusos de estas Mafias que no tan solo le hayan secuestrado sus propiedades, sino con las vehículos y hombres policiales que usted señor presidente con tanto esfuerzo y empeño que ponen en buscar esos recursos y hombres para ponérselo al servicio de la ciudadanía y estos irresponsables oficiales lo estén destinando al servicio de una mafia invasoras de Terrenos?

2-¿Cómo es posible Señor Presidente que el señor Jefe de la Policía habiéndosele denunciado por todas las vías estos atropellos e injusticia en contra de estas humildes familias no hayan procedido de manera inmediata sometiendo al orden a estos hombres o es que acaso estas Mafias están por encima de la ley?

3-Excelencia sabemos que su agenda es muy cargada pero nuevamente suplicamos por piedad que usted nos reciba dentro de sus posibilidades a la mayor brevedad posible a fin de que usted se empodere de esta situación debido a que parece que estas hordas de mafiosos han permeado casi todos los despachos de algunas de las personas aquí mencionadas, nosotros pensamos que hasta su despacho no será posible que estos penetren pero hasta ahora no hemos recibido respuestas, por aquí le decimos que allí justamente en ese lugar se esta trabajando uno de los proyectos mas hermosos el cual le dará al Municipio de Boca Chica el verdadero desarrollo que por años han estado esperando pues se construirá allí la ciudad inteligente cuya construcción costara en una inversión de unos 4 a 6 milo millones de dólares, pero nos sentimos en estos momentos desprotegidos si usted no nos ayuda Señor presidente.

Las personas que debemos ser recibido y escuchado por usted son las siguientes por favor recíbanos es de extrema urgencia.

porque es necesario darle a conocer a usted un informe Oficial de parte de los Siguientes Señores:

1- Héctor Sánchez en mi calidad de Comprador de una propiedad y ahora Vocero Oficial de la Familia.

2-Señor Andrés Santana descendiente Directo del presidente y General Pedro Santana en representación de la Familia.

3-Señor José B. Castillo Santana en representación de la Familia Castillo

4-Arq. Wilmer Cabreja inversionista muy importante en la Propiedad y el cual ira con su máster plan del Hermoso proyecto.

5-Señor Sención Beltre Morillo Adquiriente de una Propiedad.

6-Mayor (r) (FARD) Dr. Manuel Sánchez Reyes Abogado Apoderado

7- Dr. Rafael Rosso Meran Abogado apoderado.

8-Agrimensor Gregorio Aquino.

Tenemos la fe en Dios y la esperanza en usted de que al momento de usted leer estas humildes notas usted dispondrá atender a nuestra urgente petición.

Es justicia que os pedimos Señor Presidente

Dando las gracias por su segura atención a nuestra urgente petición.

Muy atentamente,

Héctor Danilo Sánchez Rodríguez

Periodista-Corresponsal

