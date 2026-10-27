Ministro de Defensa de la Republica Dominicana destaca fortalecimiento militar sin precedentes y asegura que la frontera vive su etapa más segura

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El ministro de Defensa de la Republica Dominicana, Teniente General (ERD) Carlos Fernández Onofre, afirmó este lunes que las Fuerzas Armadas dominicanas experimentan un proceso de transformación y fortalecimiento institucional, operacional y logístico sin precedentes en los últimos 60 años, lo que ha permitido garantizar niveles históricos de seguridad en la zona fronteriza y en todo el territorio nacional.

Durante la realización de LA Agenda Semanal, el alto oficial detalló las ejecutorias llevadas a cabo por disposición del Poder Ejecutivo, orientadas a blindar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país.

Avances en la seguridad fronteriza y tecnología. Hay 11,000 soldados desplegados

El ministro Fernández Onofre explicó que, en cumplimiento de las directrices presidenciales, se ha incrementado sustancialmente el pie de fuerza en la línea limítrofe, hasta alcanzar los 11,000 soldados desplegados en labores de patrullaje y vigilancia.

Se sumarán nuevos tramos en la verja perimetral

En cuanto a la infraestructura de contención, indicó que ya se encuentran listos 54.5 kilómetros de la verja perimetral inteligente, a los que se sumarán próximamente 13 kilómetros adicionales y 14 kilómetros más en el tramo estratégico de Jimaní.

Asimismo, anunció que para el mes de diciembre se prevé la inauguración de 38 kilómetros continuos de muro desde Manzanillo hasta Capotillo, obra que incluye los puentes recientemente construidos en Manzanillo, La Vigía y Don Miguel.

“La frontera ya no es la misma, ni la seguridad es la misma”, expresó el ministro, al destacar que el muro y las áreas colindantes cuentan con iluminación solar de larga duración, fibra óptica intercomunicada con el Ministerio de Defensa y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i).

El sistema de vigilancia se complementa con cámaras inteligentes en las torres de control, patrullaje aéreo constante con aeronaves Duluth, unidades navales en las costas norte y sur, junto con el uso de tecnología avanzada de drones autónomos operados desde el C5i, los cuales garantizan un monitoreo continuo las 24 horas y una efectividad superior al 90 % en la detección de ilícitos.

Renovación de equipos y planes estratégicos

El titular del MIDE destacó que en los últimos seis años se han incorporado más de 1,400 vehículos a las Fuerzas Armadas, incluyendo 21 vehículos blindados Uro Vamtac, camiones, camionetas de patrullaje y armamento especializado como lanzadores de granadas.

Subrayó que la actuación institucional se rige bajo estrictos planes de seguridad y defensa, estructurados para anticipar escenarios, optimizar la capacidad de respuesta interinstitucional y garantizar el orden constitucional frente a cualquier eventualidad, desde fenómenos naturales hasta la seguridad ciudadana en apoyo a la Policía Nacional.

Inversión histórica en infraestructura y bienestar del soldado

En el ámbito del desarrollo institucional, Fernández Onofre señaló que se ejecuta el plan de remozamiento y construcción de instalaciones militares más ambicioso de la historia nacional, abarcando desde Montecristi hasta Cabo Rojo. Actualmente se desarrollan 32 proyectos simultáneos, que incluyen la creación del Tercer Batallón de la Séptima Brigada en Puerto Plata y la elevación a batallón de la compañía histórica de Montecristi para optimizar la capacidad operativa de la zona.

Sueldo supera los 30,000 pesos

Asimismo, resaltó las mejoras sustanciales en la calidad de vida de los miembros de la institución castrense. Detalló que el salario base de un raso, que en julio de 2020 era de 9,500 pesos, supera actualmente los 30,000 pesos, mientras que los sueldos de los oficiales superiores han sido dignificados.

A esto se suma la optimización del seguro médico militar, que fue elevado del plan básico al máximo, para ofrecer una cobertura de hasta 5 millones de pesos en enfermedades catastróficas y acceso a clínicas privadas en todo el país, junto con un proceso de modernización sin precedentes en los hospitales militares enfocado en la salud preventiva de los soldados y sus familiares.

“En ningún otro momento la frontera ha estado tan bien custodiada como al día de hoy”, puntualizó el ministro de Defensa al concluir su exposición.