Mosquitos bajo vigilancia en Osceola

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

23 de octubre de 2026

KISSIMMEE, Florida.— El condado de Osceola programó una operación de fumigación aérea desde el 22 de octubre para reducir las poblaciones de mosquitos y el riesgo de enfermedades transmitidas por sus picaduras. El anuncio llega después de fuertes lluvias y ante el aumento de enfermedades de transmisión local reportado en Florida Central, según el comunicado oficial.

El plan contempla cuatro jornadas, entre las 8:00 P.M. y el amanecer, sujetas a las condiciones meteorológicas. Para los residentes, esto significa que podrían observar aeronaves volando a baja altura durante la noche en las zonas previstas para tratamiento.

Una medida preventiva que merece atención

La operación tiene importancia para familias, trabajadores al aire libre y negocios con actividades exteriores. También plantea una pregunta práctica: ¿qué puede conseguir la fumigación y qué debe continuar haciendo cada hogar?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, explican que la aplicación aérea permite tratar áreas extensas para reducir mosquitos adultos o larvas, dependiendo del producto utilizado. La intervención debe formar parte de una estrategia de control, no entenderse como la desaparición permanente del problema.

Lo que el anuncio confirma y lo que no

El comunicado del condado no ofrece un balance de casos por enfermedad en Osceola ni identifica un brote específico en Kissimmee. Por tanto, no permite afirmar que exista una emergencia de dengue en toda la ciudad.

Tampoco identifica el producto que se aplicará, su concentración o el contratista. Esos detalles son relevantes para evaluar la operación y responder preguntas de residentes y apicultores. El condado sí señala que los tratamientos nocturnos buscan limitar la exposición de los polinizadores diurnos.

La diferencia importa: una campaña preventiva puede estar justificada sin que eso autorice a atribuir contagios a barrios determinados o anunciar enfermedades que el aviso no documenta.

Por qué los criaderos siguen siendo decisivos

Eliminar mosquitos adultos y evitar que nazcan nuevos insectos son tareas diferentes.

Fotografía macro de un mosquito Culex quinquefasciatus alimentándose. Es mi elección para la portada del periódico.



Crédito: CDC / Lauren Bishop.

Los CDC explican que los adulticidas actúan contra mosquitos adultos, mientras los larvicidas se utilizan contra etapas inmaduras antes de que se conviertan en insectos capaces de picar. La vigilancia y la eliminación de criaderos complementan ambos tratamientos.

La página de Control de Mosquitos de Osceola recomienda revisar recipientes, neumáticos, canaletas, piscinas sin mantenimiento y otros lugares donde pueda acumularse agua. Un patio aparentemente limpio puede conservar pequeños depósitos que requieren atención.

Protección personal: más allá del operativo

Los CDC recomiendan utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, siguiendo sus etiquetas, además de ropa que cubra brazos y piernas y mosquiteros en puertas y ventanas.

Para los niños, el producto debe ser adecuado a su edad. Los repelentes con aceite de eucalipto de limón —OLE— o PMD no deben utilizarse en menores de tres años. Tampoco debe aplicarse repelente en las manos, ojos o boca de los pequeños.

Respecto a las fumigaciones, los CDC señalan que la seguridad de los productos registrados depende de su aplicación conforme a las instrucciones autorizadas. Esa orientación general no sustituye la identificación del producto utilizado en una operación concreta.

Cómo solicitar una inspección

Los residentes pueden comunicar problemas de mosquitos al 407-742-0505, proporcionando nombre, teléfono y dirección. El personal evaluará el área para determinar las opciones de tratamiento. La solicitud no equivale a una fumigación automática.

La efectividad de esta campaña deberá observarse en sus resultados: áreas atendidas, cambios en la presencia de mosquitos y seguimiento sanitario. Para la comunidad, la respuesta inmediata combina información oficial, protección frente a las picaduras y eliminación del agua acumulada alrededor de las viviendas.