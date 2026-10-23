¡Comienza la Serie Mundial! Tampa Bay desafía a Milwaukee

PULSO DEPORTIVO

Los Rays buscan su primera corona frente a unos Brewers que también sueñan con hacer historia. Kevin Cash sorprende con Nick Martinez como abridor, mientras Junior Caminero y Jackson Chourio acaparan la atención.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Viernes, 23 de octubre de 2026 | Florida Central

Una noche histórica para el béisbol

Llegó el día que millones de aficionados esperaban. Esta noche, a las 8:00 p. m., hora del Este, los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers comenzarán la Serie Mundial de 2026 en American Family Field, Wisconsin.

El enfrentamiento tiene un significado extraordinario: por primera vez desde 1980, dos franquicias que nunca han ganado una Serie Mundial se enfrentarán para determinar cuál conquistará su primer campeonato.

Tampa Bay llega después de una temporada regular de 98 victorias y de eliminar a los New York Yankees y Cleveland Guardians. Milwaukee, por su parte, consiguió 103 triunfos, la mejor marca de las Grandes Ligas, y avanzó al Clásico de Otoño después de barrer a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Pero la principal noticia de las últimas horas no es solamente el inicio del campeonato.

Es la sorprendente decisión de Tampa Bay sobre su lanzador abridor.

Kevin Cash sorprende: Nick Martinez abrirá el primer partido

Cuando muchos aficionados esperaban ver a Drew Rasmussen en el montículo para el primer encuentro, el dirigente Kevin Cash decidió entregar la pelota al veterano derecho Nick Martinez.

La decisión, confirmada antes del inicio de la Serie Mundial, representa uno de los movimientos estratégicos más interesantes de esta postemporada.

Martinez enfrentará al estelar Jacob Misiorowski, abridor anunciado por Milwaukee.

El derecho de Tampa Bay no posee la velocidad extraordinaria de su rival, pero destaca por su control, su capacidad para limitar el contacto fuerte y su experiencia enfrentando bateadores de Grandes Ligas.

Los Rays han ganado 24 de los 33 partidos iniciados por Martinez durante la temporada y la postemporada.

Su porcentaje de bases por bolas, cercano al 3.6%, refleja una característica fundamental: rara vez concede corredores gratuitamente.

La estrategia parece responder a un objetivo específico.

Al utilizar a Martinez esta noche, Tampa Bay podrá reservar a Rasmussen para el segundo encuentro, programado para mañana sábado.

También permitirá distribuir mejor el descanso de Freddy Peralta, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La decisión demuestra que Kevin Cash no pretende depender exclusivamente de sus lanzadores más reconocidos.

Su prioridad será construir una rotación capaz de competir durante siete encuentros, si la serie llega hasta el límite.

Jacob Misiorowski: el lanzador de las 104 millas por hora

Milwaukee responderá con uno de los brazos más impresionantes del béisbol moderno.

Jacob Misiorowski, de 24 años, será el abridor de los Brewers.

Durante la temporada regular registró efectividad de 1.80, acumuló 252 ponches y terminó con un WHIP de 0.80.

Pero su principal carta de presentación es la velocidad.

Misiorowski ha registrado lanzamientos de 104.8 millas por hora durante esta postemporada, una cifra que lo coloca entre los lanzadores más veloces de las Grandes Ligas.

Su recta representa un desafío considerable para una alineación de Tampa Bay que combina jóvenes bateadores de poder con veteranos experimentados.

Sin embargo, existe un elemento que podría favorecer a los Rays.

Misiorowski no ha conseguido completar cinco entradas en sus dos aperturas anteriores de esta postemporada.

Los bateadores rivales han logrado extender sus turnos, aumentar su cantidad de lanzamientos y obligar a Milwaukee a utilizar el bullpen antes de lo previsto.

Tampa Bay podría intentar una estrategia similar.

La paciencia en el plato será tan importante como la capacidad para conectar imparables.

Junior Caminero: la gran esperanza dominicana

Uno de los protagonistas más esperados de esta Serie Mundial será Junior Caminero.

El antesalista dominicano llega después de una temporada regular extraordinaria, en la que conectó 42 cuadrangulares e impulsó 101 carreras.

A sus 23 años, Caminero se ha consolidado como una de las principales figuras ofensivas de Tampa Bay.

Durante la Serie de Campeonato frente a Cleveland atravesó momentos difíciles, especialmente contra lanzamientos rápidos elevados.

Sin embargo, respondió cuando su equipo más lo necesitaba.

En el sexto encuentro conectó un cuadrangular de dos carreras contra Cade Smith, ampliando la ventaja de Tampa Bay y contribuyendo a asegurar la clasificación a la Serie Mundial.

Ese batazo representó su primer jonrón de esta postemporada.

Ahora enfrentará a Misiorowski, cuya recta puede superar las 100 millas por hora.

Para Caminero, el reto será reconocer los lanzamientos elevados y evitar perseguir pelotas fuera de la zona de strike.

Su poder es indiscutible.

La gran pregunta es si podrá convertir ese poder en producción ofensiva frente a uno de los cuerpos de lanzadores más exigentes de las Grandes Ligas.

Jackson Chourio: el talento venezolano de Milwaukee

Del otro lado estará Jackson Chourio.

El jardinero venezolano, de 22 años, representa otra de las grandes figuras jóvenes del béisbol latinoamericano.

Durante la temporada regular bateó .291, conectó 25 cuadrangulares, impulsó 75 carreras y robó 23 bases.

Chourio combina velocidad, defensa y poder ofensivo.

Su versatilidad lo convierte en un jugador capaz de cambiar el desarrollo de un encuentro mediante un batazo, una jugada defensiva o una oportunidad creada en las bases.

El enfrentamiento entre Caminero y Chourio añade una dimensión especial a esta Serie Mundial.

Ambos representan el futuro de sus organizaciones.

Y ambos tendrán la oportunidad de presentarse ante una audiencia nacional e internacional en el escenario más importante del béisbol profesional.