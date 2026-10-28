Orgullo dominicano y de la FARD: Mayor general Souffront Tamayo recibe a la tetracampeona Liranyi Alonso

Base Aerea de San Isidro, Santo Domingo Este, R.D. — En un emotivo encuentro institucional, el Comandante General Piloto de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Enmanuel M. Souffront Tamayo, FARD, recibió en su despacho a la raso Liranyi Alonso, FARD, destacada atleta que hizo historia al conquistar cuatro medallas de oro para la República Dominicana en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante la recepción, la raso Alonso estuvo acompañada por una delegación institucional integrada por la capitán Mariely Sánchez Ichiez, FARD, y el segundo teniente José Rubio Rodríguez, FARD. En el ameno diálogo, la tetracampeona compartió sus vivencias en la alta competición, los desafíos superados en la pista y su firme compromiso tanto con la patria como con la institución militar a la que pertenece.

El histórico logro de Liranyi Alonso en Santo Domingo 2026 consagra una ascendente y sólida carrera dentro del atletismo. Desde sus inicios en categorías juveniles, la deportista demostró una velocidad extraordinaria y una disciplina ejemplar que la catapultaron a la selección nacional. Su constante progresión en torneos internacionales en pruebas de velocidad y relevos culminó en esta gloriosa actuación en suelo patrio, inscribiendo su nombre en los anales del deporte dominicano y consolidando el alto nivel competitivo del atleta militar.

El mayor general piloto Souffront Tamayo felicitó calurosamente a la deportista en nombre de toda la Fuerza Aérea, resaltando que su entrega encarna los valores de disciplina, honor y excelencia que caracterizan a la institución. Asimismo, el alto mando reafirmó que la FARD reconoce y promueve el desempeño de sus miembros en los diversos ámbitos de la vida nacional, impulsando el talento de sus hombres y mujeres como un aporte fundamental al desarrollo integral del país.

Nota para el honorable Jefe de Estado Mayor ante una extraordinaria atleta de la FARD

La verdad es que no todos los días se encuentra una atleta que es ganadora de cuatro Medallas de Oro en unas olimpiadas y/o Juegos como lo fueron los los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, La verdad que eso es un tremendo acontecimiento que no se va a verr muchas veces en la vida, por lo que yo le pido muy respetuosamente al Señor Jefe de estado Mayor disponer el ascenso a por lo menos Segundo Teniente de la Fuerza Aerea de la Republica Dominicana de esta gran Tetracampeona olímpica, que con su esfuerzo y dedicación ha mantenido en alto el buen nombre de nuestra Fuerza Aérea de la Republica Dominicana y se hará justicia con una atleta, ya que pasaran mas de 300 años y no tendremos una atleta a este nivel.