Hato Mayor, R. D.– Más de 2,000 personas recibieron atenciones médicas, medicamentos y asistencia social durante el operativo médico y jornada cívico-social desarrollados por el Ministerio de Defensa de la Republica Dominicana (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA) y el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas (HUDCFFAA), en la provincia Hato Mayor.

La actividad fue encabezada por el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, (ERD), ministro de Defensa de la Republica Dominicana, como parte de las acciones de proximidad y asistencia social que desarrollan las Fuerzas Armadas del Hermoso País Caribeño acercar los servicios de salud y bienestar a las comunidades, especialmente a los sectores más vulnerables.

Durante su intervención, Fernández Onofre destacó la continuidad de estas jornadas en Hato Mayor y recordó que esta constituye la tercera ocasión en que el Ministerio de Defensa desarrolla un operativo médico de esta naturaleza en la provincia, reafirmando el compromiso institucional de mantener una presencia activa en beneficio de sus habitantes.

El ministro también recordó la realización del concierto patriótico Dominicana es mi Patria, celebrado anteriormente en esta demarcación, y anunció su intención de llevar nuevamente esta iniciativa cultural a Hato Mayor durante el año 2027.

“Y si Dios lo permite, en el 27 le vamos a traer el concierto de nuevo, vamos a traer un concierto patriótico”, expresó Fernández Onofre, al referirse a las actividades que fortalecen los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

En ese contexto, el titular del MIDE resaltó la importancia de continuar desarrollando iniciativas que contribuyan al bienestar de la población, mediante el aprovechamiento de las capacidades médicas, logísticas y asistenciales de las instituciones militares.

Por su parte, la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón, agradeció al ministro de Defensa por mantener su compromiso con la provincia y destacó la calidad de los servicios ofrecidos a la población durante estas jornadas.

“Señor ministro, una vez más, muchas gracias por mirar nuestra provincia”, manifestó la representante del Poder Ejecutivo, quien recordó que esta es la tercera ocasión en que los residentes de Hato Mayor reciben este tipo de asistencia.

Asimismo, la gobernadora reconoció la dedicación de los médicos, odontólogos y miembros de las Fuerzas Armadas que participan en estas iniciativas, valorando su disposición de servicio y contribución al bienestar de las familias.

Durante la actividad, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), ministro de Defensa, recibió un reconocimiento de manos de la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón, junto a su equipo de trabajo, en agradecimiento por los servicios médicos, las jornadas de asistencia social y las iniciativas de apoyo comunitario que el Ministerio de Defensa ha desarrollado en beneficio de los habitantes de esta provincia.

La distinción constituyó una muestra de gratitud de las autoridades provinciales por la continuidad de estas acciones, que han permitido acercar servicios especializados de salud, medicamentos y ayudas sociales a miles de familias de Hato Mayor, fortaleciendo los vínculos de cooperación entre las Fuerzas Armadas y la comunidad.

Durante la jornada, el ministro Fernández Onofre compartió de manera cercana con militares pensionados y viudas de miembros de las Fuerzas Armadas residentes en Hato Mayor y comunidades de la región, quienes acudieron a la actividad para expresarle personalmente su agradecimiento por el respaldo, las atenciones y los beneficios recibidos a través de las iniciativas de bienestar social que desarrolla el Ministerio de Defensa, especialmente mediante la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA).

Acompañaron al ministro de Defensa la gobernadora Maribel Simón; José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones de la Dirección General de Presupuesto; el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez (ERD), presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, y el general de brigada Dr. Tomás R. Brache Ovalles (ERD), director general del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.

También estuvieron presentes el coronel Joel Marte Rodríguez (ERD), comandante de la 6.ª Brigada de Infantería, y el coronel piloto Ronald Perdomo Delgado (ERD), comandante del 18.º Batallón con asiento en El Seibo, junto a otras autoridades civiles y militares.

Durante el operativo, desarrollado en la Escuela Primaria Juan Pablo Duarte, los asistentes tuvieron acceso a consultas médicas especializadas, servicios preventivos, asistencia odontológica y entrega gratuita de medicamentos, como parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de salud de la población.

Asistencia social a militares retirados y adultos mayores

Como parte fundamental de la jornada, la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, presidida por el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez (ERD), desarrolló acciones de asistencia social dirigidas a militares retirados, pensionados y sus familiares, incluyendo la entrega de equipos de apoyo a la movilidad, como sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas y otros dispositivos destinados a mejorar su autonomía y calidad de vida.

Asimismo, la institución contempló la distribución de kits médicos para adultos mayores, equipados con tensiómetros, oxímetros, termómetros y otros instrumentos básicos para el monitoreo de la salud en los hogares, así como canastillas con artículos de primera necesidad destinados a personas de edad avanzada.

Estas iniciativas forman parte de los programas de protección, acompañamiento y bienestar social que desarrolla la Junta de Retiro, orientados a brindar atención integral a quienes dedicaron años de servicio a las Fuerzas Armadas y que actualmente requieren asistencia y seguimiento institucional.

De igual manera, la jornada facilitó el acercamiento de los pensionados militares a los servicios de orientación y atención personalizada que ofrece la institución, fortaleciendo los vínculos de proximidad y el acompañamiento permanente a los miembros en condición de retiro y sus familiares.

La asistencia social también incluyó la entrega de canastillas para mujeres embarazadas y el suministro de alimentos, con el respaldo de los Comedores Económicos del Estado, ampliando así el alcance de las ayudas destinadas a las familias beneficiadas.

Participación de Hapcoa y otras instituciones

La jornada contó, además, con la participación de representantes de la Hispanic American Police Command Officers Association (Hapcoa), entre ellos Alex Zunca, embajador internacional de la organización, y Alberto de la Rosa, vinculado a sus proyectos internacionales de asistencia social.

La presencia de Hapcoa se enmarca en los vínculos de colaboración que mantiene esta organización con la Junta de Retiro, particularmente en iniciativas humanitarias orientadas a facilitar equipos médicos, dispositivos de movilidad y otros artículos de asistencia para militares retirados y sus familiares.

En el operativo participaron también el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), los Comedores Económicos del Estado y otras instituciones que aunaron esfuerzos para garantizar una atención integral a los participantes.

Con esta jornada, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de continuar desarrollando iniciativas de asistencia médica y responsabilidad social que contribuyan al bienestar de la población dominicana, fortaleciendo la cercanía de las Fuerzas Armadas con las comunidades y brindando respuestas concretas a las necesidades de los sectores más vulnerables.