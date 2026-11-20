Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona encabezó este jueves la puesta en circulación del libro Huellas de una transformación, una obra de dos tomos que recoge las acciones, los avances y los principales hitos de los primeros cinco años del proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional, iniciado en 2021.

La publicación constituye una memoria histórica y académica que documenta las decisiones, experiencias y testimonios del proceso de transformación institucional desarrollado entre 2021 y 2025.

El primer tomo, de 431 páginas, fue elaborado por la escritora e historiadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, mientras que el segundo, de 469 páginas, estuvo a cargo del comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, con la colaboración de participantes internos y externos.

Durante el acto, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que la reforma impulsada por el presidente Abinader ha propiciado cambios en la formación, las condiciones laborales y el enfoque del servicio policial, con el objetivo de contar con agentes más profesionales, cercanos a la ciudadanía y respetuosos de los derechos humanos.

Explicó que los nuevos agentes reciben seis meses de formación y tres meses de pasantía supervisada, con preparación en derechos humanos, uso de la fuerza y manejo de conflictos. Informó que más de 14,000 nuevos miembros han ingresado a la institución bajo este esquema.

Seguimiento del presidente Abinader a la seguridad ciudadana

Raful también resaltó el seguimiento personal del presidente Abinader al proceso de seguridad ciudadana, mediante las reuniones semanales de la Fuerza de Tarea Conjunta, donde las instituciones evalúan la situación delictiva y revisan los resultados por territorio.

En ese contexto, indicó que la tasa acumulada de homicidios pasó de 13.2 por cada 100,000 habitantes en 2022 a siete al 13 de noviembre de este año, lo que representa una reducción cercana al 45 %.

Una memoria para dar continuidad a la reforma

Mu-Kien Adriana Sang Ben explicó que la iniciativa de escribir el libro surgió de su compromiso ciudadano con la transformación del país y de la necesidad de documentar los primeros cinco años de la reforma. Señaló que la obra busca dejar una memoria histórica y una herramienta de consulta que permita comprender los cambios realizados y dar continuidad al proceso.

La historiadora agradeció el respaldo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el equipo del IPES, la Policía Nacional, sus colaboradores y las autoridades que han acompañado la reforma, entre ellas los exministros Jesús Vásquez y la actual ministra Faride Raful.

Dignificación y modernización de la institución

Por su parte, Luis Ernesto García Hernández destacó que el respaldo y seguimiento permanente del mandatario han sido determinantes para impulsar la transformación policial. Entre los avances citó el aumento de un 185 % en los salarios de los rangos más bajos, más de 100 estaciones policiales inauguradas y el incremento de un 12 % a un 35 % de los agentes dedicados al patrullaje.

Asimismo, informó que cerca de 14,000 agentes se han graduado y alrededor de 16,000 han recibido formación o están en proceso de capacitación bajo el nuevo currículo. A esto se suman más de 10,000 cámaras corporales para fortalecer la supervisión y el control del servicio policial.

El comisionado sostuvo que la reforma constituye un proceso continuo que requiere voluntad política, evaluación de resultados y fortalecimiento de los valores institucionales para consolidar una Policía más profesional, moderna y cercana a la población.

En tanto, el jurista Julio César Castaños Guzmán, quien tuvo a su cargo la presentación de la obra, destacó que el proceso tuvo como punto de partida el asesinato de los pastores evangélicos Joel Díaz y Elizabeth Muñoz, en marzo de 2021, y resaltó las etapas de dignificación policial, modernización del patrullaje y consolidación institucional previstas hasta 2028. Definió el segundo tomo como una enciclopedia de las ciencias policiales, orientada a fortalecer la formación y profesionalización de los agentes.

En la actividad estuvieron presentes el ministro de Defensa de la Replica Dominicana, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre; el director general de la Policía Nacional, Mayor General Ernesto Rafael Rodríguez García; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez.

También asistieron el exministro de Interior y Policía, Jesús “Chú” Vásquez, altos mandos militares y policiales, así como representantes de distintos sectores de la sociedad civil.

En inauguración del XXXI Congreso Internacional CLAD, presidente Luis Abinader destaca modernización de la administración pública como clave para mejorar la calidad de vida de los dominicano

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader destacó este miércoles los avances alcanzados por la República Dominicana en la modernización de la Administración pública y reafirmó el compromiso de su gobierno de continuar impulsando instituciones más eficientes, transparentes y cercanas a la ciudadanía, con el propósito de ofrecer mejores servicios y fortalecer la confianza en el Estado.

En el acto de apertura del Congreso, realizado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y organizado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Ministerio de Administración Pública (MAP), el presidente Luis Abinader, afirmó que la transformación del sector público constituye una prioridad permanente.

“En la República Dominicana hemos asumido la modernización de la Administración pública como una tarea permanente. Hemos avanzado, pero somos conscientes de que todavía tenemos mucho por mejorar”, expresó.

El jefe de Estado resaltó que la modernización debe traducirse en resultados concretos para la población, mediante la simplificación de los procesos, el fortalecimiento institucional y una mayor capacidad de respuesta a las necesidades ciudadanas. “No queremos un Estado que simplemente tenga más plataformas digitales. Queremos un Estado que dé mejores respuestas. No queremos cambiar estadísticas. Queremos transformar vidas”.

El presidente Luis Abinader destacó las oportunidades que ofrecen la digitalización, la inteligencia artificial y la innovación pública para mejorar el funcionamiento de las instituciones, al tiempo que señaló que estas herramientas deben estar orientadas a facilitar los servicios y garantizar una gestión más ágil y efectiva, conforme al lema del encuentro internacional, “Modernizar para servir mejor”.

Asimismo, el gobernante resaltó que una Administración pública eficiente contribuye al fortalecimiento de la confianza ciudadana y al desarrollo democrático, al garantizar servicios oportunos y transparentes. “Cuando un ciudadano recibe una respuesta rápida, justa y transparente, comprueba que sus instituciones funcionan”, manifestó.

El presidente Luis Abinader también destacó la importancia de continuar fortaleciendo una gestión pública basada en la escucha, la colaboración institucional y la mejora continua, reconociendo los avances alcanzados sin perder de vista los desafíos pendientes. “Gobernar exige humildad para escuchar, valentía para corregir y determinación para seguir avanzando. Y esa es la brújula con la que seguimos transitando este camino”.

En ese contexto, el presidente Luis Abinader sostuvo que el fortalecimiento de la democracia depende también de la capacidad del Estado para generar bienestar, justicia y oportunidades, mediante escuelas que funcionen, servicios públicos de calidad y una administración honesta de los recursos. “Porque la democracia no se proclama un día y se da por conquistada para siempre. La democracia se trabaja cada día”, puntualizó.

Al concluir sus palabras, el mandatario exhortó a los participantes del congreso a aprovechar el intercambio de conocimientos y experiencias para impulsar transformaciones que contribuyan al desarrollo de los países y al bienestar de sus ciudadanos. “Que este Congreso nos ayude a convertir el conocimiento en decisiones, las decisiones en soluciones y las soluciones en una mejor vida para nuestra gente”.

Reforma y modernización del Estado Dominicano

En el acto también habló, el ministro de la Administración Pública, Sigmund Freund, quien indicó que el propósito de la reforma y modernización del Estado es construir instituciones que generen valor público y que conviertan los derechos de la ciudadanía en respuestas concretas. “El Estado no puede seguir siendo una serie de instituciones fragmentadas, sin una articulación real que permita gestionar servicios oportunos para las necesidades de la población”.

Freund destacó que la modernización del Estado Dominicano se ha concentrado en frentes específicos como la racionalización y reorganización del Estado, eliminar duplicidades, integrar competencias, aprovechar mejor los recursos públicos y fortalecer la capacidad operativa de las entidades, enfatizando que desde septiembre de 2024, se han llevado a cabo 21 procesos de reorganización institucional, que comprenden supresiones, fusiones y reestructuraciones.

Otro de los frentes es el de simplificación de los procedimientos y la mejora de los servicios públicos, ejecutado a través del programa Burocracia Cero, para reducir los tiempos de trámites y servicios, eliminar requisitos innecesarios y transformar la experiencia de las personas cuando interactúan con las instituciones públicas.

El ministro indicó que también se ha fortalecido la Evaluación del Desempeño Institucional (EDI) y los Sistemas de Monitoreo de la Administración Pública, con el propósito de que las instituciones no sean medidas solamente por las actividades que realizan, sino por los resultados que consiguen.

Transformación Digital

Freund apuntó como uno de los desafíos de las administraciones públicas, la incorporación responsable de las innovaciones tecnológicas en la gestión pública y que por eso se impulsa la implementación de un marco nacional de interoperabilidad y gobernanza de datos, de credenciales verificables y el desarrollo de una estrategia de servicios públicos proactivos. También dijo que se ha fortalecido a gobernanza de la infraestructura digital, promoviendo el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en los servicios públicos y actualizando los estándares tecnológicos de las instituciones.

Modernizar para vivir mejor

El secretario general del CLAD, Conrado Ramos Larraburu, expresó que modernizar el Estado no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para que las personas vivan mejor y reciban un mejor servicio desde las instituciones gubernamentales.

Asimismo, valoró el respaldo del presidente Luis Abinader a las iniciativas de transformación institucional, al señalar que su participación en la apertura del encuentro demuestra que la modernización del Estado constituye una prioridad gubernamental y no solamente un asunto técnico. También reconoció el trabajo del ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, y de su equipo en la organización del congreso, destacando la importancia del compromiso político para impulsar reformas que requieren coordinación, continuidad y capacidad de ejecución.

Explicó que el encuentro internacional contempla 70 mesas de trabajo, tres conferencias plenarias y más de 200 participantes entre ponentes, coordinadores y autoridades, con el propósito de intercambiar experiencias y formular propuestas para fortalecer las Administraciones públicas de Iberoamérica.

Además indicó que esta edición incorpora seis ejes estratégicos: Estado inteligente, capaz, inclusivo, sostenible, joven y productivo, mediante los cuales se debatirán los principales desafíos de los gobiernos, incluyendo la eficiencia institucional, la confianza ciudadana y el equilibrio entre el mérito profesional y la confianza política.

El Congreso contará además con la participación de especialistas y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Junta de Andalucía, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), instituciones copatrocinadoras del encuentro.

Estuvieron presentes los presidentes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía; de Justicia, Antoliano Peralta Romero; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el directores de la Ogtic, Edgar Batista; de Pasaportes, Lorenzo Ramírez; del Instituto Nacional de la Administración Pública, Gregorio Montero; de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco; el vicerrector administrativo de la UASD, Antonio Ciriaco; los exministros de la Administración Pública, Darío Castillo Lugo y Ramón Ventura Camejo, y el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, entre otras personalidades.