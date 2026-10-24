Milwaukee golpea primero: Tampa Bay cae en un final dramático

PULSO DEPORTIVO

Los Brewers derrotaron 3-2 a los Rays en el inicio de la Serie Mundial. Junior Caminero conectó un doble de 112.7 millas por hora, Jonathan Aranda brilló con tres imparables y una polémica jugada revisada mantuvo con vida a Tampa Bay hasta el último out.

Por Javier Santamaría

Editor de Deportes

El Sol de la Florida

Sábado, 24 de octubre de 2026 | Florida Central

Una derrota que dejó a Tampa Bay a un batazo de la victoria

MILWAUKEE, Wisconsin.— La Serie Mundial de 2026 comenzó con el dramatismo que caracteriza a los grandes acontecimientos del béisbol. Los Milwaukee Brewers derrotaron anoche 3 carreras por 2 a los Tampa Bay Rays en American Family Field, tomando ventaja de 1-0 en una serie que enfrenta a dos franquicias que nunca han conquistado el campeonato de las Grandes Ligas.

El resultado, sin embargo, estuvo lejos de ser una victoria tranquila.

Tampa Bay llegó a la novena entrada con una desventaja de dos carreras y estuvo cerca de protagonizar una remontada memorable. Los Rays anotaron una vuelta, colocaron corredores en posición anotadora y obligaron a Milwaukee a sobrevivir a una jugada que inicialmente parecía haber terminado el encuentro.

El relevista Trevor Megill consiguió finalmente el ponche decisivo contra Jonny DeLuca, dejando a los Rays con el empate y la posible victoria esperando en las bases.

La derrota no representa una sentencia para Tampa Bay, pero sí una advertencia: frente a un rival como Milwaukee, las oportunidades desperdiciadas pueden convertirse en la diferencia entre ganar y perder un campeonato.

Milwaukee atacó desde la primera entrada

Los Brewers no tardaron en demostrar por qué terminaron la temporada regular con 103 victorias, la mejor marca de las Grandes Ligas.

En el primer episodio, Christian Yelich conectó un triple productor que encendió a los aficionados presentes en American Family Field.

Posteriormente, el receptor venezolano William Contreras agregó un sencillo impulsador para colocar a Milwaukee adelante 2-0.

El abridor de Tampa Bay, Nick Martinez, tuvo que enfrentar desde temprano la presión de una ofensiva que combina experiencia, contacto y velocidad.

Los Rays habían sorprendido al anunciar a Martinez como su abridor del primer partido, reservando a Drew Rasmussen para el segundo encuentro.

La decisión de Kevin Cash formaba parte de una estrategia para administrar la rotación durante toda la Serie Mundial.

Sin embargo, Milwaukee consiguió establecer una ventaja temprana que obligó a Tampa Bay a jugar desde atrás durante gran parte de la noche.

Junior Caminero respondió con un batazo de autoridad

Uno de los momentos más destacados para Tampa Bay llegó en la cuarta entrada, cuando el dominicano Junior Caminero conectó un doble contra el abridor Jacob Misiorowski.

La pelota salió de su bate a una velocidad de 112.7 millas por hora, una demostración de la extraordinaria fuerza que convirtió al antesalista en uno de los principales bateadores de poder de las Grandes Ligas durante la temporada.

Caminero, quien terminó la campaña regular con 42 cuadrangulares, enfrentaba uno de los desafíos más exigentes de su joven carrera.

Misiorowski posee una recta capaz de superar las 100 millas por hora y utilizó esa velocidad para mantener bajo control a buena parte de la ofensiva de Tampa Bay.

El doble de Caminero demostró que el dominicano tiene la capacidad de responder frente a lanzamientos de máxima velocidad.

No obstante, los Rays necesitarán transformar esos batazos de autoridad en carreras durante los próximos encuentros.

En una Serie Mundial, conectar fuerte no siempre es suficiente.

La producción con corredores en posición anotadora suele determinar quién termina celebrando.

Jonathan Aranda: tres imparables y una actuación destacada

Mientras Milwaukee consiguió limitar la ofensiva de Tampa Bay, el mexicano Jonathan Aranda fue uno de los bateadores más efectivos de los Rays.

Aranda conectó tres imparables y se convirtió en una de las principales figuras ofensivas del primer partido.

Su actuación resultó especialmente importante frente a un cuerpo de lanzadores que ha dominado durante la postemporada.

El mexicano mostró paciencia, buen contacto y capacidad para encontrar espacios en la defensa rival.

Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar el resultado.

Tampa Bay terminó el encuentro sin conectar imparables en seis turnos con corredores en posición anotadora.

Esa estadística resume una de las principales razones de la derrota.

Los Rays consiguieron colocar corredores en circulación, pero no encontraron el batazo oportuno para convertir esas oportunidades en carreras.

Misiorowski impuso su velocidad

Jacob Misiorowski respondió a las expectativas de Milwaukee.

El derecho permitió solamente una carrera y cuatro imparables durante cinco entradas, adjudicándose la victoria.

Su actuación incluyó un lanzamiento de 103.5 millas por hora, registrado como el más veloz en la historia de la Serie Mundial.

Más allá de la velocidad, el abridor consiguió mantener a Tampa Bay bajo control durante las primeras cinco entradas.

Su capacidad para combinar rectas poderosas con otros lanzamientos obligó a los bateadores de los Rays a realizar ajustes constantes.

Milwaukee recurrió posteriormente a su bullpen, una de las principales fortalezas del equipo durante esta postemporada.

Aunque los relevistas atravesaron momentos de tensión, especialmente en la novena entrada, lograron preservar la ventaja.

Chourio y Contreras también dejaron su huella

El talento latinoamericano tuvo una participación importante en el primer encuentro.

Jackson Chourio, jardinero venezolano de Milwaukee, conectó dos imparables y produjo una carrera de seguridad en la séptima entrada.

Esa anotación terminó siendo decisiva, pues permitió a los Brewers resistir la reacción de Tampa Bay en el último episodio.

William Contreras también conectó dos imparables, impulsó una carrera y realizó una contribución defensiva significativa.

El receptor venezolano retiró a dos corredores que intentaron robar bases, frustrando oportunidades ofensivas de los Rays.

Su actuación recordó que el impacto de un receptor no se mide exclusivamente por sus estadísticas de bateo.

Controlar el juego de velocidad del adversario puede resultar tan importante como producir carreras.

Para Tampa Bay, esas jugadas representaron oportunidades adicionales que desaparecieron antes de convertirse en amenazas mayores.

La novena entrada: una revisión que cambió el final

El momento más dramático llegó cuando Tampa Bay intentaba completar una remontada en el noveno episodio.

Los Rays redujeron la diferencia a una sola carrera y colocaron presión sobre el cerrador Trevor Megill.

Con corredores en circulación, Liam Hicks conectó una pelota que parecía haber producido una doble matanza para terminar el encuentro.

Los jugadores de Milwaukee comenzaron a celebrar.

Pero la revisión de video cambió la situación.

Las imágenes mostraron que el campocorto Cooper Pratt no había mantenido correctamente el pie sobre la segunda base al recibir el tiro del intermedista Brice Turang.

La decisión original fue modificada y Tampa Bay recibió una oportunidad adicional.

De repente, los Rays tenían corredores en segunda y tercera, con posibilidades de empatar o incluso ganar el encuentro mediante un solo imparable.

La tensión aumentó en todo el estadio.

Sin embargo, Megill recuperó el control y ponchó a Jonny DeLuca para conseguir el último out.

Milwaukee celebró una victoria sufrida.

Tampa Bay abandonó el terreno con la sensación de haber estado a un solo batazo de cambiar la historia.

El segundo partido: Rasmussen contra Henderson

La Serie Mundial continuará esta noche, nuevamente en Milwaukee, con el segundo enfrentamiento programado para las 8:00 p. m., hora del Este.

Tampa Bay enviará al montículo a Drew Rasmussen, uno de sus lanzadores más confiables.

Rasmussen terminó la temporada regular con marca de 16-5 y efectividad de 2.67.

Durante esta postemporada ha sido todavía más efectivo, acumulando récord de 2-0 y efectividad de 1.29.

Milwaukee responderá con Logan Henderson, quien registró marca de 11-3 y efectividad de 2.47 durante la temporada regular.

El encuentro tendrá una importancia considerable para ambos equipos.

Si Milwaukee gana, viajará a Tampa Bay con una ventaja de dos partidos.

Si los Rays consiguen la victoria, la serie quedará empatada y regresarán a Florida con la oportunidad de aprovechar su condición de locales.

La presión, por tanto, estará especialmente sobre la ofensiva de Tampa Bay.

PULSO DEPORTIVO | ANÁLISIS

Los Rays perdieron el partido, pero también dejaron escapar sus oportunidades

La primera derrota de Tampa Bay en esta Serie Mundial merece un análisis que vaya más allá del marcador.

Los Rays no fueron dominados por completo.

Conectaron siete imparables, colocaron corredores en circulación y obligaron a Milwaukee a utilizar sus mejores relevistas.

Incluso estuvieron cerca de cambiar el resultado en la última entrada.

Pero hubo tres problemas que terminaron inclinando el encuentro.

El primero fue la falta de producción con corredores en posición anotadora.

Terminar sin imparables en seis oportunidades de esa naturaleza resulta especialmente costoso cuando el adversario dispone de un bullpen tan efectivo.

El segundo fue la ejecución en las bases.

William Contreras retiró a dos corredores que intentaron robar, eliminando posibilidades ofensivas que pudieron haber cambiado el desarrollo del partido.

El tercero fue permitir que Milwaukee estableciera una ventaja desde la primera entrada.

Aunque Nick Martinez consiguió recuperarse y completó cinco episodios, los Rays estuvieron obligados a perseguir el marcador durante casi toda la noche.

Sin embargo, también existen señales alentadoras.

Jonathan Aranda demostró que puede responder frente a lanzadores de primer nivel.

Junior Caminero conectó uno de los batazos más contundentes del encuentro.

Y Tampa Bay consiguió presionar a uno de los cerradores más efectivos de la postemporada.

La conclusión es clara: los Rays tienen capacidad para competir con Milwaukee, pero necesitan ejecutar mejor en los momentos decisivos.

La Serie Mundial apenas comienza.

Históricamente, ganar el primer encuentro ha sido una ventaja importante: aproximadamente el 62.8% de los equipos que han conquistado el Juego 1 terminaron ganando el campeonato.

Pero esa estadística no garantiza nada.

Tampa Bay todavía tiene tiempo para reaccionar.

La clave estará en convertir sus oportunidades ofensivas en carreras y aprovechar la presencia de Drew Rasmussen en el montículo esta noche.

Para Junior Caminero, Yandy Díaz y Jonathan Aranda, el segundo partido representa una nueva oportunidad de asumir el protagonismo.

Para Kevin Cash, será una prueba de ajustes estratégicos.

Y para los aficionados de Florida Central, la esperanza de conquistar la primera Serie Mundial en la historia de los Rays continúa intacta.

Milwaukee ganó la primera batalla. Tampa Bay todavía tiene seis oportunidades posibles para cambiar el destino de esta Serie Mundial.

PULSO DEPORTIVO — El Sol de la Florida

Edición del sábado 24 de octubre de 2026.