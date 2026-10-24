Jackie: ¿dónde está el delito?

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief — El Sol de la Florida

Análisis de opinión

Las acusaciones de grand theft y esquema de fraude contra Jackie Espinosa plantean una pregunta que no puede responderse únicamente señalando que empresas familiares recibieron subvenciones municipales: ¿qué hechos convierten ese beneficio económico en los delitos específicos que se le imputan?

La distinción es fundamental. Un conflicto de interés puede justificar una investigación y posibles consecuencias bajo las normas correspondientes. Para sostener una acusación de hurto o fraude organizado, sin embargo, la fiscalía debe demostrar elementos adicionales. La controversia ética no sustituye esa prueba.

Desde esa perspectiva, existen razones jurídicas para cuestionar si los hechos divulgados bastan para sostener ambos cargos.

El dinero recibido no demuestra por sí solo un hurto

El término grand theft, frecuentemente traducido como “robo”, no exige violencia ni una sustracción clandestina. En Florida, comprende obtener o utilizar conscientemente propiedad ajena con intención de privar al propietario de sus derechos o apropiarla para alguien sin derecho a recibirla. Por eso, el análisis debe concentrarse en el conocimiento, el derecho a los fondos y la intención.

Aquí aparece un argumento importante para Jackie. Según la información publicada, las reglas escritas del programa Business Boost 2.0 no excluían expresamente a funcionarios electos, y la defensa sostiene que empleados municipales evaluaron las solicitudes y determinaron la elegibilidad.

Esas circunstancias no garantizan la legalidad de los desembolsos, pero sí importan al evaluar una posible actuación de buena fe. Si las solicitudes identificaban correctamente a sus beneficiarios, contenían información verdadera y fueron aprobadas sin engaño ni interferencia indebida, la fiscalía tendría que explicar qué evidencia demuestra una apropiación conscientemente delictiva.

No basta con razonar que recibió dinero y, por tanto, lo hurtó. Precisamente lo que debe probarse es por qué carecía de derecho a recibirlo y cómo sabía y actuó con la intención que exige el delito.

El parentesco tampoco demuestra un esquema fraudulento

El cargo de fraude organizado exige una conducta sistemática y continuada con intención de defraudar, mediante la cual se obtenga propiedad. La existencia de varias solicitudes o de vínculos familiares entre los beneficiarios no acredita automáticamente esos elementos.

La pregunta decisiva es qué convirtió las solicitudes en un mecanismo fraudulento. ¿Hubo información falsa? ¿Se ocultaron deliberadamente datos relevantes? ¿Se manipularon decisiones administrativas para conseguir fondos que los solicitantes sabían que no podían recibir?

Estas son preguntas para examinar la evidencia, no afirmaciones de que tales conductas ocurrieron. Tampoco sería indispensable encontrar una mentira escrita si otras pruebas demostraran un plan deliberado para defraudar. Pero ese plan debe acreditarse; no puede presumirse únicamente a partir del beneficio familiar.

Participar en el programa no resuelve la intención

Los investigadores alegan que Jackie intervino en el diseño del programa para facilitar beneficios a empresas de su familia. Ese es un componente central de la teoría acusatoria y debe examinarse con seriedad.

Sin embargo, apoyar un programa y posteriormente solicitar sus beneficios no demuestra, por sí solo, que el programa se impulsó con una finalidad criminal. Para llegar a esa conclusión hace falta una conexión probatoria entre las decisiones adoptadas y el supuesto propósito de obtener fondos fraudulentamente.

La defensa tiene espacio para cuestionar esa conexión: si las decisiones tenían una justificación general, si las condiciones se aplicaban a todos los solicitantes y si las aprobaciones respondieron a evaluaciones administrativas reales. Son asuntos que deben resolverse con documentos y testimonios, no mediante inferencias presentadas como hechos consumados.

Una advertencia posterior no prueba conocimiento anterior

La cronología también merece atención. WFTV sitúa una advertencia de la abogada municipal sobre el conflicto de interés el 5 de diciembre de 2025, después de la apertura de solicitudes en septiembre.

Si esa advertencia fue posterior a determinadas actuaciones, no demuestra por sí sola qué sabía Jackie cuando las realizó. Puede resultar relevante para evaluar su conducta posterior, pero no permite atribuirle automáticamente un conocimiento previo. Para ello habría que identificar otras advertencias, comunicaciones o circunstancias.

La acusación debe demostrar el salto penal

El argumento a favor de Jackie no necesita afirmar que toda decisión fue acertada. Su fuerza está en exigir precisión: ¿las pruebas muestran un conflicto de interés, una controversia sobre elegibilidad o una apropiación y un plan fraudulentos ejecutados con intención delictiva?

Con la información examinada, no corresponde declarar que los cargos son jurídicamente imposibles. Sí corresponde señalar que recibir subvenciones, tener vínculos con los beneficiarios y participar en decisiones municipales no basta, por sí solo, para demostrarlos.

Si la evidencia no supera esa distancia, las acusaciones de grand theft y fraude organizado carecerían del sustento necesario para una condena. Esa es la cuestión que la fiscalía tiene que resolver. Jackie no tiene que demostrar su inocencia para conservarla ante la ley.