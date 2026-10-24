Kissimmee se prepara para inaugurar una biblioteca tecnológica con inteligencia artificial, robótica e impresión 3D

La nueva Osceola County Tech Library busca acercar la formación digital y las herramientas de creación a estudiantes, familias y personas que desean ampliar sus oportunidades laborales.

KISSIMMEE, Florida.— Aprender programación, explorar la inteligencia artificial o conocer cómo una idea digital se convierte en un objeto mediante impresión 3D forman parte de la propuesta de la nueva Osceola County Tech Library. El condado tiene programada su inauguración para este viernes 23 de octubre de 2026, de 5:00 a 7:00 de la tarde, en el 1011 de Bill Beck Boulevard, en Kissimmee.

La instalación, de aproximadamente 11,000 pies cuadrados, fue concebida para acercar la tecnología y el aprendizaje digital a residentes de distintas edades y niveles de experiencia. Según la convocatoria oficial, su propósito incluye desarrollar habilidades que puedan servir para continuar estudios y prepararse para nuevas oportunidades profesionales.

El calendario del Sistema de Bibliotecas de Osceola también confirma una jornada de puertas abiertas y la participación de OLLie, su unidad de biblioteca móvil. La institución presenta esta sede como una propuesta local especializada en tecnología y desarrollo de capacidades laborales.

La oferta anunciada incluye un laboratorio de inteligencia artificial y programación, robótica, impresión tridimensional, grabado láser y experiencias de simulación. También contempla actividades relacionadas con diseño de videojuegos, deportes electrónicos y seguridad digital. La orientación es práctica: aprender mediante proyectos y actividades guiadas.

Estas herramientas pueden ayudar a comprender procesos que muchas personas conocen únicamente por sus resultados. Una impresora 3D, por ejemplo, permite observar cómo un diseño toma forma física; la robótica vincula instrucciones de programación con movimientos y tareas concretas. Su utilidad educativa dependerá de que los participantes encuentren acompañamiento y oportunidades para practicar.

El componente laboral aparece en el área denominada Workforce Connect, anunciada como un recurso para quienes buscan empleo, exploran opciones profesionales o necesitan fortalecer sus conocimientos digitales. El programa general también está dirigido a niños, familias y adultos que desean adquirir mayor confianza al utilizar tecnología.

La ubicación añade contexto al proyecto. La firma de arquitectura Schenkel Shultz, responsable del diseño, señala que el edificio se encuentra cerca de NeoCity. Su propuesta arquitectónica toma elementos visuales de los circuitos electrónicos e incorpora espacios de encuentro y aprendizaje colectivo.

En la descripción del diseño figuran una plaza para actividades públicas y un patio con mesas bajo estructuras solares que permiten cargar dispositivos. También se contemplaron estacionamientos para bicicletas y conexiones con los recorridos peatonales y de transporte del entorno. Son características proyectadas para facilitar el uso comunitario del lugar.

Para su financiamiento, el Sistema de Bibliotecas informa que el Departamento de Comercio de Florida otorgó una subvención de 4 millones de dólares del programa Multi-Purpose Community Facilities. Esa cantidad constituye una aportación al proyecto; la página consultada no la identifica como su costo total.

El reto después de la inauguración será convertir los equipos y espacios en oportunidades de aprendizaje sostenidas. Para valorar su alcance, resultará relevante conocer la frecuencia de los talleres, las condiciones para utilizar las herramientas y la participación de residentes que comienzan desde conocimientos básicos.

La convocatoria de este viernes permite conocer la nueva instalación. Quienes deseen participar posteriormente en cursos o utilizar equipos específicos deberán consultar la programación y los requisitos que publique el Sistema de Bibliotecas de Osceola. El horario de la ceremonia corresponde al evento inaugural y no debe confundirse con el horario habitual de atención.