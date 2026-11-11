Berlinsky caerá: Kissimmee aprueba su demolición

Una demolición de $199,550, el rediseño de Columbia Avenue y el nuevo financiamiento escolar colocan el uso del dinero público en el centro de la agenda local.

Por Marcos A. Tejeda

Publisher & Editor-in-Chief

El Sol de la Florida

11 de noviembre de 2026

KISSIMMEE, Florida.— En Osceola, varias decisiones recientes entran ahora en una etapa que merece tanta atención como su aprobación: la ejecución. Kissimmee autorizó contratos para preparar la renovación de un espacio comunitario y estudiar mejoras en una avenida importante, mientras el distrito escolar comienza a organizar el financiamiento operativo aprobado por los votantes.

Son iniciativas diferentes, pero comparten una exigencia de interés público: explicar con precisión qué se financiará, cuándo llegarán los beneficios y cómo se medirán los resultados.

Berlinsky: la demolición es el primer paso

La Comisión de Kissimmee aprobó el 3 de noviembre un contrato con Cross Construction Services Inc., por un máximo de $199,550, para demoler la Berlinsky Community House, ubicada en 300 East Monument Avenue, detrás del Monument of States.

La intervención prepara el terreno para un nuevo centro comunitario. La ciudad describe el edificio existente como deteriorado y fuera de uso por problemas de seguridad relacionados con su estructura de madera del techo.

El proyecto municipal contempla una instalación de un piso con área de reuniones, escenario, espacio para servicios de catering y almacenamiento.

El monto autorizado para demoler no representa el costo total de construir su reemplazo. La ciudadanía necesita conocer el presupuesto completo, el calendario de entrega y las condiciones futuras de acceso al nuevo espacio.

También corresponde explicar cómo se protegerán los elementos conmemorativos del entorno durante los trabajos.

Heather Kahoun, presidenta de la Junta Escolar de Osceola. La implementación del nuevo impuesto operativo incluirá supervisión ciudadana del uso de los recursos.

Columbia Avenue: $1.66 millones para estudiar y diseñar

Otra decisión del 3 de noviembre fue aprobar un acuerdo de $1,658,938 con Kimley-Horn and Associates para el estudio y diseño conceptual del proyecto Columbia Avenue Complete Streets.

El corredor comprende aproximadamente 2.3 millas entre Hoagland Boulevard y Central Avenue. La descripción municipal incluye mejoras para peatones y ciclistas, accesibilidad, drenaje, señalización y servicios públicos.

La diferencia entre una fase de estudio y una obra terminada es fundamental: esta autorización permite desarrollar el proyecto; no significa que la reconstrucción completa esté financiada o que los trabajos viales comiencen inmediatamente.

La ciudad también aprobó aceptar una subvención federal de $1.2 millones vinculada al proyecto.

El proceso deberá traducir los objetivos generales en soluciones concretas: dónde se necesitan cruces más seguros, cómo se mantendrá el acceso a negocios y viviendas y qué intervenciones tendrán prioridad.

Para quienes utilizan Columbia Avenue, el resultado deberá evaluarse por la seguridad y funcionalidad del corredor.

Escuelas: del respaldo electoral a la supervisión

Los votantes aprobaron el impuesto operativo escolar de un mill, con cerca del 64 % de apoyo en los resultados divulgados después de la elección. La medida está prevista para cuatro años, comenzando en el curso 2027–2028, y se estima que generará aproximadamente $65 millones anuales.

La presidenta de la Junta Escolar, Heather Kahoun, agradeció el respaldo comunitario. Ahora, la administración del superintendente Mark Shanoff y la Junta deberán convertir las prioridades presentadas a los electores en un plan de implementación.

Los objetivos incluyen remuneración y beneficios para empleados, personal de seguridad y conservación de programas académicos y actividades estudiantiles.

El diseño del referendo establece distribución proporcional entre escuelas públicas tradicionales y chárter, además de supervisión mediante un comité ciudadano independiente.

La rendición de cuentas deberá mostrar cuánto se asigna a cada propósito y qué resultados produce. Aprobar un ingreso adicional no demuestra, por sí solo, que se hayan resuelto los problemas que motivaron la consulta.

Hoy: cierres por el Día de los Veteranos

Este miércoles 11 de noviembre permanecen cerrados el tribunal y las oficinas administrativas del condado, incluidas las bibliotecas y el Bass Road Resource Recycle Center.

La recolección residencial de residuos en las zonas no incorporadas de Osceola mantiene su calendario habitual. Las oficinas y servicios indicados reanudarán operaciones el jueves 12 de noviembre.

La agenda local deja tareas concretas para las próximas semanas: precisar el futuro de Berlinsky, desarrollar las alternativas para Columbia Avenue y establecer cómo se administrará el nuevo ingreso escolar. El seguimiento deberá centrarse en fechas, costos y resultados verificables.