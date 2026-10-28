Fort Myers recupera una pieza de su economía costera

Legacy Harbour Marina celebra su reconstrucción tras una inversión de aproximadamente $15 millones. La instalación vuelve a recibir embarcaciones cuatro años después de los daños del huracán Ian.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

FORT MYERS.— Cuatro años después de que el huracán Ian devastara parte de la costa suroeste de Florida, Legacy Harbour Marina vuelve a recibir embarcaciones en el centro de Fort Myers, tras una reconstrucción de aproximadamente $15 millones que incorpora nuevos muelles y mejoras en sus servicios e infraestructura.

La instalación, ubicada en el 2044 de West First Street, junto al río Caloosahatchee, celebró su ceremonia de reinauguración el 23 de octubre, con participación de autoridades municipales, representantes empresariales y responsables del proyecto.

El regreso a las operaciones ocurrió por etapas: la marina comenzó a recibir embarcaciones en septiembre y reanudó el servicio de combustible en octubre. La ceremonia marcó la celebración pública de ese proceso.

Para una ciudad cuya identidad está estrechamente vinculada al agua, la recuperación representa tanto el retorno de una instalación náutica como una oportunidad para fortalecer la actividad comercial de su zona céntrica.

Legacy Harbour Marina, en Fort Myers, vuelve a recibir embarcaciones tras una reconstrucción de aproximadamente $15 millones después de los daños del huracán Ian. Legacy Harbour Marina, en Fort Myers, vuelve a recibir embarcaciones tras una reconstrucción de aproximadamente $15 millones después de los daños del huracán Ian.

Una reconstrucción que tomó años

El huracán Ian dejó graves daños en la propiedad en septiembre de 2022. Antes de reconstruir fue necesario retirar restos y preparar el terreno y la zona de atraque.

Las obras comenzaron a principios de 2025 bajo la dirección de AIRN Management y con la participación de Bellingham Marine, empresa especializada en infraestructura marina.

La instalación dispone ahora de 131 espacios de atraque, con capacidad para embarcaciones de entre 40 y 140 pies.

La reconstrucción incluyó muelles flotantes de concreto, estructuras interiores de aluminio y superficies de material sintético. El sistema incorpora pilotes de acero de 70 pies de longitud y elementos destinados a reducir el efecto del oleaje.

Las mejoras buscan ofrecer mayor estabilidad y resistencia, una prioridad para instalaciones expuestas a las condiciones meteorológicas de la costa de Florida.

Más servicios para los navegantes

El proyecto también renovó servicios esenciales para las embarcaciones y sus ocupantes.

Entre las mejoras figuran suministro de agua potable, conexiones eléctricas desde tierra, extracción de aguas residuales en los puestos de atraque, sistemas contra incendios y cajas de almacenamiento en los muelles.

Coastal Marina Management está a cargo de las operaciones cotidianas.

La combinación de atraques y servicios permite que Legacy Harbour retome su función como punto de llegada para navegantes que recorren la costa oeste de Florida y visitan Fort Myers.

Una conexión con los comercios del centro

La proximidad de la marina al River District facilita el acceso de los visitantes a restaurantes, tiendas y otros establecimientos.

El alcalde Kevin Anderson destacó la reapertura como un avance en la recuperación de la ciudad y una inversión en el futuro de su frente fluvial. Desde el sector empresarial, también se ha señalado su potencial para atraer visitantes y apoyar a los negocios cercanos.

Todavía no se ha divulgado una medición del impacto económico generado por la reapertura. Su contribución podrá observarse con el tiempo en la ocupación de los atraques, la llegada de visitantes y la actividad que estos produzcan en el centro.

El regreso de Legacy Harbour muestra que la recuperación después de un huracán continúa mucho más allá de la limpieza inicial. En Fort Myers, una parte de ese esfuerzo vuelve a tomar forma sobre el agua.