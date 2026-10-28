Homestead proyecta 100 viviendas asequibles

Touching Miami with Love impulsa un complejo de aproximadamente $53 millones para ampliar las opciones de vivienda en el sur de Miami-Dade. La propuesta combinaría apartamentos y servicios comunitarios, aunque todavía faltan detalles sobre alquileres, solicitudes y entrega.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

HOMESTEAD.— Una organización que durante décadas ha acompañado a niños y familias del sur de Florida busca ampliar su labor hacia una de las necesidades más apremiantes de la comunidad: encontrar una vivienda asequible.

Touching Miami with Love impulsa un edificio de cinco pisos con 100 apartamentos junto a su campus de West Homestead. El desarrollo, con un costo estimado de aproximadamente $53 millones, incorporaría viviendas a un entorno donde la entidad ya ofrece programas educativos y de apoyo familiar.

La iniciativa pretende responder a las dificultades de residentes que buscan permanecer cerca de sus empleos, las escuelas de sus hijos y sus redes de apoyo, pero enfrentan obstáculos para sostener el costo del alquiler.

El proyecto continúa en preparación. Todavía no existe una fecha definitiva de entrega confirmada en la información pública consultada ni se ha verificado una convocatoria para recibir solicitudes de futuros residentes.

Una respuesta desde la comunidad

Touching Miami with Love trabaja desde 1995 con las comunidades de Overtown y West Homestead. Su campus en Homestead está ubicado en el 1350 SW Fourth Street.

La organización ofrece actividades después de clases, programas de verano, formación laboral y acompañamiento a familias. Su incursión en el desarrollo habitacional amplía esa misión hacia un factor que influye directamente en la continuidad de los demás servicios: la estabilidad del hogar.

La directora ejecutiva, Trina Harris, ha explicado que una consulta comunitaria realizada años atrás identificó la vivienda asequible entre las principales preocupaciones de las familias atendidas.

La entidad también ha señalado dificultades de residentes para permanecer en sus vecindarios debido al costo de vida. Cuando una familia debe mudarse repetidamente o alejarse de su comunidad, también puede perder acceso a programas educativos, apoyo para el cuidado de los hijos y relaciones que facilitan su vida cotidiana.

La propuesta busca actuar sobre esa relación entre vivienda y estabilidad familiar.

Qué contempla el desarrollo

Los documentos públicos describen un edificio multifamiliar de ingresos mixtos, con apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, espacios comunes y estacionamiento.

La construcción ocuparía una parte del terreno del campus. La propuesta permite conservar las instalaciones comunitarias mientras incorpora un uso residencial en la misma propiedad.

Touching Miami with Love también anuncia gimnasio, área de juegos, zonas verdes y espacios de encuentro para residentes. Estas características corresponden a la planificación divulgada y podrían ajustarse durante el desarrollo.

La organización identifica a DBC Procida como su socio desarrollador.

El objetivo es crear un entorno que combine vivienda y proximidad a recursos comunitarios. Su funcionamiento dependerá de cómo se organicen esos servicios, de las condiciones de los contratos de alquiler y de las necesidades de los hogares que finalmente residan allí.

Su relación con Homestead Gardens

El complejo, denominado TML Homestead Residences, está vinculado al programa más amplio de renovación de Homestead Gardens.

Duvernay + Brooks describe el desarrollo de los 100 apartamentos como una fase ubicada fuera del emplazamiento principal de esa renovación, en terrenos de Touching Miami with Love.

Según la descripción del desarrollador, la parte sur de la propiedad se utilizaría para las viviendas mediante un arrendamiento del suelo. La parte norte conservaría las oficinas y el centro comunitario.

Esta relación requiere una distinción: los 100 apartamentos de TML constituyen un componente específico dentro de un programa más amplio. Las cantidades de unidades y los calendarios de las otras fases no deben confundirse con los de este edificio.

Qué significa que sean viviendas asequibles

La descripción del proyecto contempla una combinación de unidades vinculadas al programa de conversión de asistencia de alquiler, conocido como RAD, y apartamentos destinados a hogares con ingresos de hasta el 80% del ingreso medio del área.

Ese esquema no significa que todas las unidades tendrán el mismo alquiler o que se asignarán mediante un solo procedimiento.

La elegibilidad puede depender del programa aplicable, los ingresos, el número de integrantes del hogar y otras condiciones que deberán establecerse en las reglas definitivas.

Tampoco debe interpretarse el umbral del 80% como un porcentaje del salario de cada solicitante. Es una medida relacionada con los ingresos de referencia de la zona y con límites que varían según el tamaño del hogar.

Para las familias interesadas, la información decisiva será conocer cuánto costará cada tipo de apartamento, qué documentación se exigirá y cómo se realizará la selección.

Representación arquitectónica del complejo de 100 apartamentos propuesto por Touching Miami with Love y sus socios en Homestead. El diseño final podría cambiar. Crédito: Glavovic Studio Inc., publicado en Archinect. Representación arquitectónica del complejo de 100 apartamentos propuesto por Touching Miami with Love y sus socios en Homestead. El diseño final podría cambiar. Crédito: Glavovic Studio Inc., publicado en Archinect.

Un calendario todavía por precisar

La información pública contiene expectativas de ejecución correspondientes a momentos diferentes de la planificación.

La página institucional de Touching Miami with Love conserva una referencia a un inicio de construcción previsto para 2025. La descripción del desarrollador sitúa el cierre de la operación en diciembre de 2026, mientras informaciones recientes apuntan a un posible comienzo de obras en 2027.

Estas diferencias hacen necesario obtener un calendario actualizado antes de anunciar fechas definitivas.

Un cierre financiero, el comienzo de la construcción y la apertura de un edificio son etapas distintas. Ninguna debe presentarse como equivalente a la disponibilidad de apartamentos para ocupar.

Por el momento, tampoco corresponde asegurar que exista una lista de espera abierta o que las familias puedan reservar unidades.

La importancia del diseño frente a inundaciones

El desarrollo también incorpora una consideración fundamental para la vivienda en el sur de Florida: la preparación frente al riesgo de inundación.

La documentación de Miami-Dade identifica el terreno dentro del área evaluada bajo el estándar federal de gestión del riesgo de inundaciones y describe un proceso de examen de alternativas y medidas de mitigación.

El desarrollador señala, además, que las fases del programa se diseñan por encima de la elevación base de inundación y con objetivos de certificación de construcción sostenible.

Estas medidas forman parte de la planificación y no eliminan todo riesgo. Su importancia está en cómo se incorporen al diseño final, la construcción y el mantenimiento del inmueble.

Para los futuros residentes, la seguridad y los costos de operación serán tan relevantes como el alquiler inicial.

Una aportación concreta con límites

Cien apartamentos pueden representar una oportunidad importante para los hogares que logren acceder a ellos. Sin embargo, un proyecto individual no resolverá por sí solo las dificultades de vivienda de Homestead o del conjunto de Miami-Dade.

Su valor estará en sumar opciones y demostrar si una alianza entre una organización comunitaria y desarrolladores puede producir viviendas que respondan a las necesidades locales.

La proximidad al centro de servicios puede favorecer a los residentes, pero no permite asumir que todos los programas estarán incluidos en el alquiler ni que cada hogar recibirá automáticamente los mismos beneficios.

Esas condiciones deberán explicarse antes de la ocupación.

Los próximos pasos

El seguimiento del proyecto debe concentrarse en hitos verificables: cierre financiero, permisos pendientes, contratación, inicio de obras y publicación de las condiciones de acceso.

También será necesario conocer los alquileres previstos, la duración de las restricciones de asequibilidad y la entidad responsable de administrar los apartamentos.

Para las familias, la recomendación práctica es esperar los anuncios oficiales del desarrollo antes de entregar documentación personal o pagar por una supuesta solicitud o reserva.

Homestead cuenta con una propuesta que busca conectar vivienda y apoyo comunitario. El reto será convertir los planes en apartamentos terminados, con condiciones claras y costos que permitan a sus residentes construir estabilidad a largo plazo.