Haití, entre el poder de las pandillas y la incertidumbre política: la búsqueda de cuatro salvadoreños pone a prueba a Bukele

La desaparición de cuatro técnicos militares tras una emboscada desencadenó el envío de refuerzos salvadoreños y una operación de búsqueda en territorio haitiano. Las versiones contradictorias sobre restos humanos recuperados, la debilidad institucional y una transición electoral incierta convierten el caso en una crisis que trasciende el rescate.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

Actualizado al 28 de octubre de 2026

PUERTO PRÍNCIPE.— La desaparición de cuatro militares salvadoreños en Haití ha abierto un nuevo frente dentro de una crisis que combina control territorial de las pandillas, instituciones sin legitimidad electoral renovada, desplazamientos masivos y una intervención internacional que todavía no consigue revertir el deterioro de la seguridad.

Para el presidente Nayib Bukele, recuperar a sus compatriotas constituye una obligación de Estado y una prueba de su capacidad para actuar fuera de El Salvador. Para las autoridades haitianas, el ataque expone la vulnerabilidad de una misión internacional destinada precisamente a fortalecer la seguridad. Para los habitantes de las zonas donde se desarrollan las operaciones, la búsqueda añade enfrentamientos e incertidumbre a una vida cotidiana marcada por la violencia.

Al cierre de esta edición, no se había establecido públicamente el paradero de los cuatro salvadoreños ni se había confirmado su rescate o fallecimiento mediante una identificación forense concluyente.

Los gobiernos han descrito el caso como un secuestro. Sin embargo, las circunstancias posteriores a la emboscada siguen sin esclarecerse por completo.

Qué ocurrió el 18 de octubre

Los cuatro integrantes del contingente salvadoreño desaparecieron el domingo 18 de octubre, después de un ataque en el sector de Santo, dentro de la comuna de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe.

De acuerdo con la versión oficial salvadoreña, regresaban a su base después de comprar alimentos cuando hombres armados atacaron el vehículo blindado en el que viajaban. Durante la emboscada se utilizaron disparos y explosivos; el vehículo terminó incendiado y sus ocupantes lograron abandonarlo.

Desde entonces se perdió contacto con ellos.

Bukele los ha identificado como técnicos de aviación vinculados a labores de transporte y evacuación médica. Su especialidad explica el carácter de su trabajo, pero no elimina su condición de personal militar ni los riesgos asociados a su participación en una misión de seguridad.

Una cuestión permanece abierta: cómo quedó un equipo de apoyo expuesto en una zona de fuerte presencia criminal. No se ha divulgado una reconstrucción completa de la ruta, las medidas de protección, las comunicaciones y las decisiones previas al ataque.

Esos detalles serán esenciales para determinar si hubo fallas de planificación, inteligencia o coordinación.

Quiénes podrían estar detrás

La zona de la emboscada está sometida a la influencia de varias organizaciones armadas, entre ellas Chèn Méchan, Kraze Barye y 400 Mawozo.

Sin embargo, la presencia de una pandilla en el territorio no demuestra por sí sola que haya ejecutado el ataque o que mantenga cautivos a los desaparecidos.

Han circulado señalamientos y declaraciones de dirigentes criminales, incluidas versiones sobre la muerte de los salvadoreños. Esas afirmaciones no sustituyen una investigación ni una identificación de las víctimas.

El jefe de 400 Mawozo, Joseph Wilson, también conocido como “Lanmò San Jou”, ha negado tenerlos bajo su control. Sus declaraciones deben examinarse con cautela: proceden de un actor directamente involucrado en el conflicto y pueden perseguir objetivos de propaganda, presión o deslinde de responsabilidades.

Hasta ahora, no se conoce una reivindicación verificable que permita establecer públicamente quién ordenó la emboscada y qué ocurrió después con sus ocupantes.

La respuesta de Bukele: de la advertencia al despliegue

El 21 de octubre, Bukele anunció una operación militar para recuperar a los desaparecidos y exigió su devolución con vida. También advirtió a las pandillas que una negativa provocaría una respuesta de mayor intensidad.

El 22 de octubre comenzó a documentarse la llegada de un primer contingente de aproximadamente 100 efectivos de fuerzas especiales salvadoreñas.

La búsqueda se desarrolla con participación de fuerzas haitianas y de la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida por sus siglas en inglés, GSF. Se han registrado enfrentamientos en el área de operaciones.

Posteriormente aparecieron reportes de una ampliación considerable del despliegue salvadoreño. Una estimación publicada el 27 de octubre, atribuida a un funcionario de seguridad en Haití, situó en alrededor de 1,000 soldados los enviados tras la emboscada.

Esa cifra debe tratarse como una estimación periodística atribuida, no como un balance oficial definitivo. Tampoco se han aclarado públicamente todos los detalles sobre el mando del nuevo contingente, la duración de su presencia y su integración operativa con la fuerza multinacional.

La diferencia importa: rescatar a cuatro personas y sostener una campaña prolongada contra organizaciones armadas requieren objetivos, recursos y responsabilidades distintos.

La controversia por los cuerpos recuperados

El episodio más delicado ocurrió cuando una organización humanitaria recuperó restos humanos que fueron entregados a equipos salvadoreños en el aeropuerto de Puerto Príncipe.

Las primeras versiones plantearon que podían corresponder a los cuatro desaparecidos. Bukele rechazó esa posibilidad el 24 de octubre.

El mandatario sostuvo que entre los restos había los de un menor, una persona de estatura considerablemente mayor a la de sus técnicos y alguien con prendas de un uniforme extranjero.

La fuerza multinacional confirmó posteriormente que había recibido restos sospechosos de corresponder al personal desaparecido, pero aclaró que no estaba en condiciones de confirmar esa identidad.

También explicó que una credencial chadiana difundida durante la controversia pertenecía a un militar vivo que había perdido sus documentos durante las operaciones.

Ese detalle evidencia el peligro de construir conclusiones a partir de identificaciones o prendas encontradas junto a restos humanos.

La conclusión responsable sigue siendo limitada: se recuperaron restos cuya identidad fue disputada. Ni los anuncios iniciales ni el rechazo presidencial constituyen, por sí solos, un resultado forense público definitivo. Tampoco descartar algunos restos demostraría que los cuatro salvadoreños permanecen vivos.

El vacío político que facilita el avance criminal

La crisis haitiana no comenzó con esta emboscada.

El asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021, profundizó un deterioro institucional que ya existía. La ausencia de elecciones oportunas, el vencimiento de mandatos y las disputas entre dirigentes debilitaron la capacidad del Estado para gobernar y responder a la expansión de las organizaciones armadas.

El Consejo Presidencial de Transición, instalado en abril de 2024, fue disuelto en febrero de 2026. Desde entonces, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé permanece como principal autoridad del Ejecutivo.

El país enfrenta así una contradicción: necesita instituciones capaces de recuperar el territorio, pero también necesita seguridad para renovar esas instituciones mediante elecciones creíbles.

Las pandillas aprovechan ese círculo. Controlar rutas, intimidar comunidades y bloquear actividades económicas les permite condicionar decisiones públicas sin asumir formalmente el gobierno.

Describir la situación únicamente como delincuencia común resulta insuficiente. Existe una disputa por el poder efectivo: quién puede circular, comerciar, prestar servicios y ejercer autoridad.

Elecciones previstas, condiciones inciertas

El calendario electoral había situado una primera vuelta presidencial y legislativa para el 13 de diciembre de 2026, con una eventual segunda vuelta en febrero de 2027.

Sin embargo, cambios al decreto electoral y el aplazamiento del inicio de la campaña han generado dudas sobre la viabilidad de ese cronograma.

A comienzos de octubre, el registro electoral contabilizaba alrededor de 759,000 personas frente a una población potencial de aproximadamente 6.5 millones de electores.

El problema excede la instalación de urnas. Una elección necesita candidatos que puedan hacer campaña, ciudadanos capaces de desplazarse sin coacción y autoridades que protejan los centros de votación.

Celebrar comicios sin condiciones suficientes podría producir resultados cuestionados. Posponerlos indefinidamente prolongaría un gobierno sin renovación electoral.

La salida exige atender ambas necesidades: seguridad y legitimidad política.

Qué es la fuerza internacional y por qué sigue limitada

La GSF fue autorizada en septiembre de 2025 para sustituir a la anterior misión multinacional encabezada por Kenia.

Es una fuerza multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad, con apoyo logístico de Naciones Unidas. Esa estructura no equivale automáticamente a una operación tradicional de cascos azules.

Su capacidad autorizada contempla hasta 5,500 uniformados y 50 civiles, pero el despliegue efectivo ha permanecido por debajo de ese techo. El mandato fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2027.

La distancia entre personal autorizado y personal disponible limita la cobertura territorial, la protección de instalaciones y la continuidad de las operaciones.

Además, recuperar una calle durante una incursión no garantiza conservarla. Sin presencia policial, justicia y servicios, los grupos armados pueden regresar.

Por qué el modelo salvadoreño no puede trasladarse sin adaptación

El Gobierno de Bukele ha construido buena parte de su respaldo político alrededor de la reducción de la violencia en El Salvador. La crisis haitiana coloca esa reputación ante un escenario diferente.

En Haití, los grupos criminales operan sobre un territorio fragmentado, con corredores estratégicos y una autoridad estatal debilitada. El contingente salvadoreño actúa, además, dentro de un país extranjero y junto a instituciones y fuerzas de distintas nacionalidades.

La eficacia dependerá de inteligencia local, coordinación, capacidad de sostener posiciones y cooperación con la población.

También será necesario proteger derechos y establecer mecanismos de rendición de cuentas. Las denuncias sobre detenciones arbitrarias y abusos asociadas a la política de seguridad salvadoreña son relevantes al evaluar qué prácticas podrían trasladarse al exterior.

Una operación exitosa de rescate sería un resultado importante. No demostraría, por sí sola, que la crisis institucional haitiana puede resolverse mediante la misma estrategia.

Estados Unidos y República Dominicana

Estados Unidos ha contribuido al traslado de refuerzos mediante aeronaves militares C-130, de acuerdo con información atribuida a un funcionario militar estadounidense.

República Dominicana también ha asumido un papel de apoyo. El presidente Luis Abinader confirmó conversaciones con Bukele sobre cooperación logística y de inteligencia, mientras reforzaba la vigilancia fronteriza.

Ese respaldo no debe confundirse con una entrada de tropas dominicanas en Haití ni con una operación bajo mando dominicano.

Para Santo Domingo, la prioridad declarada es proteger su territorio y prevenir repercusiones del conflicto. Las autoridades dominicanas han señalado que los movimientos de población observados no demostraban un avance generalizado hacia la frontera.

La cooperación regional puede facilitar la búsqueda, pero también requiere coordinación clara para evitar incidentes y escaladas.

Los civiles siguen pagando el mayor precio

Mientras el caso de los salvadoreños concentra atención internacional, cerca de 1.5 millones de personas permanecen desplazadas dentro de Haití.

Entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de 2026 se documentaron al menos 5,700 personas muertas o heridas por violencia de pandillas o durante operaciones contra ellas.

La distinción es importante: no todas esas víctimas corresponden a ataques criminales. Las operaciones de seguridad también requieren investigación y controles para proteger a quienes viven en territorios dominados por las bandas.

La búsqueda debe desarrollarse sin equiparar a comunidades enteras con los grupos que las someten.

Lo que falta esclarecer

El caso mantiene preguntas decisivas: dónde están los cuatro técnicos, quién los atacó, qué ocurrió después de abandonar el vehículo y a quién corresponden los restos recuperados.

También falta conocer el alcance final del despliegue salvadoreño, su cadena de mando y las condiciones para concluirlo.

Para Bukele, el reto inmediato es recuperar a sus compatriotas y ofrecer respuestas verificables a sus familias. Para Haití, el desafío es más amplio: recuperar autoridad sobre el territorio sin prolongar indefinidamente la transición ni agravar el sufrimiento civil.

El desenlace de esta búsqueda será importante, pero la estabilidad haitiana dependerá también de reconstruir instituciones, frenar las redes que sostienen a las pandillas y abrir una salida política que la población pueda reconocer como legítima.