Las mareas altas vuelven a poner a prueba al sur de Florida

Inundaciones en sectores de Broward y un período de mareas excepcionalmente altas en Miami Beach complican los desplazamientos y el acceso a propiedades. Fort Lauderdale advierte que las afectaciones pueden continuar hasta el jueves.

Por la Redacción de El Sol de la Florida

FORT LAUDERDALE.— El agua salada volvió a ocupar calles de comunidades costeras del sur de Florida durante una nueva ronda de mareas excepcionalmente altas, conocidas como king tides, que afecta la movilidad y obliga a residentes y comerciantes a organizar sus actividades alrededor de las horas de pleamar.

En Broward, las inundaciones del martes 27 de octubre alcanzaron sectores de Fort Lauderdale y Hollywood. Entre las comunidades afectadas figuran Riviera Isles, Idlewyld y Las Olas Isles, donde el agua avanzó sobre vías cercanas a los canales.

Fort Lauderdale había advertido que las inundaciones podrían extenderse entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre, con dificultades para entrar y salir de algunas propiedades y la posibilidad de que determinadas calles quedaran intransitables.

En Miami Beach, el calendario municipal identifica del 22 al 30 de octubre como un período de mareas altas, con los mayores niveles astronómicos previstos para los días 26 y 27. Las condiciones de cada vecindario dependen, además, del viento, la lluvia y su elevación.

Por qué puede inundarse una calle sin lluvia

Las king tides son las mareas altas más elevadas previstas durante el año. Se relacionan con los ciclos astronómicos que influyen en la atracción gravitacional sobre los océanos.

En zonas bajas, el agua puede entrar desde canales y otras vías acuáticas, superar muros costeros o desplazarse por los sistemas de drenaje. Por eso una calle puede inundarse aunque no esté lloviendo.

El viento que empuja agua hacia la costa y las precipitaciones pueden agravar el problema. Las tablas de mareas sirven para anticipar períodos de riesgo, pero no determinan por sí solas cuánto subirá el agua frente a una vivienda.

Los límites del bombeo

Fort Lauderdale explicó que las bombas pluviales están diseñadas para retirar agua de lluvia. Cuando los canales y el mar permanecen elevados, descargar hacia ellos puede resultar menos efectivo.

Además, el agua puede seguir entrando mientras la marea está alta. En esas circunstancias, algunas acumulaciones permanecen hasta que los niveles comienzan a descender.

La ciudad informó que sus equipos monitorean las condiciones, atienden reportes y evalúan problemas de seguridad vial.

Una interrupción de la vida cotidiana

Para los residentes, estas inundaciones pueden significar desvíos, dificultades de estacionamiento y problemas para acceder a sus hogares. Para los comercios, pueden limitar la llegada de clientes y las entregas.

Las autoridades recomiendan evitar conducir por calles inundadas y prever tiempo adicional para los desplazamientos. También aconsejan asegurar los recipientes de basura para impedir que floten o bloqueen las vías.

Los calendarios municipales incluyen nuevos períodos de mareas altas en noviembre. El seguimiento de los avisos locales seguirá siendo importante para conocer las condiciones de cada jornada y planificar los recorridos por las comunidades costeras.