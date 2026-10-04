Armada de República Dominicana (ARD) graduó este jueves a 297 nuevos grumetes. Otras Noticias Militares y Policiales

Santo Domingo, Este, Boca Chica, R. D.– La Armada de República Dominicana (ARD) graduó este jueves a 297 nuevos grumetes, pertenecientes a las clases 03 y 04-2026 del Centro de Enseñanza Naval, durante una ceremonia realizada en la Base de Infantería de Marina «Vicealmirante (r) Manuel Ramón Montes Arache», en Boca Chica.

El acto contó con la presencia del Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, ministro de Defensa de la Republica Dominicana; el vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez, ARD, viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros; el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ARD, comandante general de la Armada; el teniente coronel Hans Carnice, USMC, agregado superior de Defensa de los Estados Unidos en República Dominicana; y el teniente coronel Brandon Olson, jefe de la Oficina de Cooperación de Seguridad (OSC) de la Embajada de los Estados Unidos, junto a miembros del Estado Mayor Naval y otras autoridades civiles y militares.

Durante la ceremonia, el capitán de navío Kelvin Dominici Rosario, ARD, director del Centro de Enseñanza Naval, destacó que los nuevos grumetes serán destinados a unidades navales, comandancias de puertos, puestos, destacamentos y diferentes dependencias de la institución, donde continuarán fortaleciendo sus conocimientos y capacidades.

Asimismo, exhortó a los graduandos a mantener como pilares de su carrera el honor, la disciplina, la lealtad y el patriotismo, recordándoles que el verdadero valor del marino se refleja en su integridad, sentido del deber y vocación de servicio.

Con la graduación de estas dos promociones, la Armada entrega a la nación 297 nuevos marinos preparados para servir con compromiso, disciplina y vocación, llevando siempre en alto el honor de pertenecer a la institución.

¡Que cada misión sea motivo de orgullo y cada singladura reafirme el compromiso de servir a la Patria!

Armada de República Dominicana fortalece su seguridad marítima al incorporar la lancha interceptora SPICA LI-171 donada por Estados Unidos

La Armada de República Dominicana realizó el acto oficial para incorporar a su flota la nueva lancha interceptora SPICA LI-171, una donación del Gobierno de los Estados Unidos destinada a afianzar la cooperación bilateral y optimizar la seguridad marítima de las fuerzas navales del país.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, junto al ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Prashant Hemady; el teniente coronel Hans Carnice, agregado del Departamento de Guerra de los EE. UU.; el director de la INL, Alex Thurn; el viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, ARD; y el comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, ARD, acompañados por diversas autoridades diplomáticas y militares.

Durante el desarrollo de la actividad, se resaltaron los profundos lazos de cooperación en materia de defensa entre ambas naciones. En su intervención, el ministro consejero Prashant Hemady manifestó que la entrega representa un mensaje de firme unidad frente a los flagelos que vulneran la seguridad, la soberanía y el bienestar de los ciudadanos de los dos países. Por su parte, la Armada externó su agradecimiento al gobierno estadounidense por este aporte sustancial al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

Dispuesta formalmente mediante la Orden General Núm. 022-(2026), la embarcación fue fabricada por la empresa SAFE Boats International y cuenta con un valor estimado de US$1.9 millones. Su integración representa un impulso directo para potenciar la vigilancia efectiva en los espacios marítimos nacionales, ampliar la presencia en zonas de interés estratégico y agilizar las respuestas ante actividades ilícitas en el mar.

Gracias a sus avanzadas especificaciones técnicas, esta unidad optimizará de manera notable las misiones centradas en la interdicción marítima de alta velocidad, las labores de patrullaje, la persecución y la interceptación de naves sospechosas. Todo esto permitirá recortar los tiempos de reacción y elevar la eficacia operativa de las fuerzas navales en escenarios donde la velocidad y la precisión son determinantes.

La llegada de la lancha adquiere un peso estratégico fundamental en el combate frontal contra el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que buscan emplear las rutas marítimas de la región para sus operaciones ilícitas. Asimismo, potenciará la capacidad de detección de la institución y consolidará las operaciones conjuntas y combinadas con organismos nacionales y naciones aliadas.

De esta forma, la SPICA LI-171 pasa a formar parte de los recursos clave de la Armada de República Dominicana para asegurar el dominio efectivo del mar, resguardar los intereses marítimos nacionales y afianzar la defensa de la soberanía.

Finalmente, las autoridades reiteraron que este tipo de iniciativas conjuntas abonan de forma directa a las metas compartidas de seguridad regional, consolidando el intercambio de capacidades y la coordinación permanente frente a amenazas tradicionales y emergentes en el ámbito marítimo.

Operativo Conjunto de la DNCD, MP y PN desarticula redes de microtráfico con más de 70 kilos de drogas

En un contundente despliegue operativo en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, las autoridades realizaron 1,462 operativos y 23 allanamientos que permitieron decomisar un total de 70,937.50 gramos de diversos narcóticos. Las acciones, coordinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, buscan desmantelar los puntos de venta de sustancias controladas en sectores vulnerables.

Un total de 180 personas fueron detenidas y remitidas bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que las evidencias incautadas quedaron bajo custodia del INACIF. Las demarcaciones con mayores volúmenes de incautación incluyeron a Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte.

Un total de 180 personas fueron detenidas y remitidas bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras que las evidencias incautadas quedaron bajo custodia del INACIF. Las demarcaciones con mayores volúmenes de incautación incluyeron a Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte.

Las instituciones involucradas reafirmaron su compromiso inquebrantable de continuar intensificando las labores de inteligencia y vigilancia a nivel nacional. El objetivo central sigue siendo neutralizar a los cabecillas del microtráfico y garantizar la seguridad y tranquilidad ciudadana en todo el territorio dominicano.MMMM

DGM intensificó sus operativos de control con un despliegue masivo que dejó 1,382 detenidos en todo el país

Las acciones coordinadas por la institución en la provincia fronteriza de Elías Piña comenzaron en el municipio de Comendador y zonas colindantes, logrando el arresto de 127 personas que no portaban documentación legal conforme a las normativas migratorias vigentes.

De manera paralela, la fuerza operativa extendió sus controles a todo el territorio nacional, registrando 224 extranjeros detenidos en Dajabón, 98 en Pedernales e igual cifra en Jimaní, además de 168 en el Gran Santo Domingo y 99 en la provincia Valverde, junto a intervenciones en Santiago, La Altagracia, Puerto Plata, La Vega, San Juan, Peravia y María Trinidad Sánchez.

En cuanto al proceso de repatriación, la entidad informó que un total de 1,007 ciudadanos extranjeros fueron entregados en los distintos puestos fronterizos y centros de acopio para su deportación formal, incluyendo 363 por Dajabón, 122 por Elías Piña, 128 por Jimaní, 101 por Pedernales y 293 desde el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina.

Estas intervenciones contaron con la participación combinada de miembros del Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, el Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Policía Nacional.

La Dirección General de Migración reiteró que estas jornadas de control continuarán desarrollándose de forma permanente en todo el país, amparadas en el cumplimiento estricto de la Ley General de Migración número 285-04.