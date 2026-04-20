Presidente Abinader reinagura Hospital Municipal La Victoria. Otras Noticias Presidenciales

Boston, Massachussets, USA

La Victoria, Santo Domingo, Este, R. D.- El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona dejó en funcionamiento este domingo la nueva Emergencia del Hospital Municipal La Victoria y las remozadas áreas de cirugía y rayos X, en beneficio de más 80,000 personas que residen en este municipio de Santo Domingo Norte.

Asimismo, anunció una serie de nuevos proyectos que continuarán elevando la calidad de vida de los residentes de esta poblada zona, como son, la entrega de unos 2,000 títulos de propiedad adicionales a los ya entregados y la transformación de la antigua cárcel de La Victoria en un centro de educación general y especializado.

Dicho centro, indicó el mandatario, contará con extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), del Infotep y del ITLA, acortando las distancias entre las comunidades y las sedes educativas y de capacitación técnica, ampliando además las oportunidades de crecimiento y progreso de la gente.

En ese mismo espacio se instalará de igual forma, un nuevo Punto GOB, que acercará decenas de servicios públicos a este municipio, para que los beneficiarios no tengan que desplazarse a la capital, invirtiendo tiempo y dinero.

Otro importante proyecto, aún en carpeta debido a las condiciones climatológicas, es el asfaltado de calles, que será puesto en marcha tan pronto como sea posible.

“Le damos seguimiento a La Victoria, y como municipio, debe tener todas las facilidades. Este es un gobierno que le va a dar el seguimiento necesario para mejorar la calidad de vida de la gente”, concluyó el jefe de Estado.

Otro de los anuncios realizados por el jefe de Estado fue la entrega del Hospital Municipal Hacienda Estrella, en un periodo aproximado de un mes.

Hospital Municipal La Victoria

La intervención, realizada por el Servicio Nacional de Salud (SNS), impacta a una población estimada de más de 80,000 habitantes, fortaleciendo la capacidad de atención del centro y ampliando la cobertura de servicios esenciales en la zona.

El director del SNS, Julio César Landrón, destacó que este amplio programa de remozamiento de hospitales en todo el país es gracias a la visión del presidente Abinader, que día tras día prioriza el sector salud y los recursos que se destinan al mismo, permitiendo su transformación en beneficio de la población.

Reiteró además que estos actos refuerzan el compromiso de la institución de seguir ofreciendo servicios de salud dignos, seguros y de calidad.

Como parte de los trabajos, se construyó en su totalidad una nueva área de Emergencia, que dispone de sala de espera y registro, consultorio de triaje, área de curas, sala de nebulización, cinco camas de observación y un box de reanimación, lo que permite mejorar la respuesta ante situaciones críticas.

De igual forma, fueron remozadas las áreas de rayos X, quirófano, esterilización, sala de partos, sala de preparación con tres camas, Unidad de Neonatología con tres cunas, áreas administrativas y pintura general del centro.

La inversión total asciende a RD 75,378,376.98, de los cuales RD 36,787,671.95 corresponden al remozamiento, RD 23,429,381.54 a la construcción de la Emergencia y RD 15,161,323.49 a equipamiento médico.

Con esta entrega, el Gobierno continúa avanzando en el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, priorizando espacios adecuados, mayor capacidad resolutiva y mejores condiciones para la atención de los usuarios.

Presidente Abinader afirma que continuará respaldando construcciones de viviendas para beneficiar a los más necesitados

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader anunció que seguirá apoyando el desarrollo de viviendas de bajo costo para garantizar que las familias tengan acceso a un techo seguro, digno y adecuado, al entregar 144 apartamentos de la primera etapa del residencial Laderas del Este, que beneficiará a más de 400 personas.

Durante el acto, el presidente Abinader resaltó el compromiso de su gestión con mejorar las condiciones de los espacios en los cuales viven los dominicanos.

“Quiero decirles que es un compromiso del Gobierno continuar con este programa de construcción de viviendas de bajo costo, con su sostenibilidad, porque la verdad es que ha sido un verdadero éxito en una alianza público-privada a favor de los dominicanos y dominicanas”, expresó.





Asimismo, aprovechó sus palabras para anunciar que retomará el proceso de entrega de certificados de títulos de propiedad a los residentes del municipio San Antonio de Guerra y que, cuando las lluvias lo permitan, reiniciarán el programa de asfaltado.

En los apartamentos, de un total de 976, se realizó una inversión de RD 369,454,000.00 como parte del programa de viviendas Familia Feliz, coordinado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), mediante el fideicomiso Fonvivienda, en una articulación público-privada.

Política pública orientada a cerrar la brecha habitacional en RD

Durante sus palabras en el acto, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, destacó que este tipo de proyectos forman parte de una visión integral de política pública que busca cerrar la brecha habitacional en el país, mediante la ejecución de soluciones sostenibles que respondan a las necesidades reales de la población.

“Cada vivienda entregada representa una oportunidad para avanzar, para vivir mejor y para construir un futuro más estable”, afirmó.

Tasa preferencial de 8 % fija a siete años

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, dijo que la entidad está comprometida con la política de construcción de viviendas que ejecuta el presidente Luis Abinader.

En ese sentido, destacó que la institución destinó RD 330 millones en financiamiento a una tasa preferencial de 8 % fija a siete años, la mejor del mercado, para el proyecto Laderas del Este.

En tanto, Fabio Santoni Fiallo, presidente de Fasa Constructores, compañía ejecutora, explicó que, al mismo tiempo que se trabaja en la culminación de este proyecto, se adelantan otras 300 unidades en el residencial Laderas del Norte, que consta de 300 unidades en su primera etapa, y tienen otros 3,500 apartamentos en proceso de aprobación, con el objetivo de seguir apoyando este modelo de desarrollo de viviendas para los sectores que más lo necesitan.





Reducción del déficit habitacional

La entrega forma parte de la política habitacional del Gobierno dominicano orientada a reducir el déficit de vivienda y mejorar la calidad de vida de familias en condiciones de vulnerabilidad, mediante soluciones concretas que generan estabilidad y oportunidades.

El programa, coordinado desde el Mivhed, se concibió para disminuir el déficit habitacional a través de la construcción de nuevas viviendas de bajo costo, subsidiadas y dirigidas a familias sin vivienda propia, es decir, que sea la primera del beneficiario.

Con esta intervención, se crean condiciones para el desarrollo social, la estabilidad familiar y la movilidad económica, al facilitar el acceso a entornos más seguros y con mejores oportunidades.

Laderas del Este se suma a las iniciativas que impulsa el Gobierno dominicano para fortalecer el acceso a la vivienda y promover comunidades más organizadas, seguras y con mejores condiciones de vida.

Las soluciones habitacionales benefician a familias con una composición diversa, en su mayoría jóvenes en etapa de consolidación familiar, con una alta presencia de mujeres como jefas de hogar, lo que evidencia la importancia de garantizar acceso equitativo a viviendas.

Una parte significativa de los hogares beneficiados enfrentaba previamente condiciones habitacionales inadecuadas, incluyendo viviendas con techos de zinc, estructuras precarias o limitaciones en servicios básicos, lo que impactaba directamente su calidad de vida.

Los apartamentos entregados cuentan con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y parqueo; además, el proyecto dispone de áreas verdes, parques infantiles, calles asfaltadas y servicios básicos, garantizando condiciones óptimas para la convivencia y el desarrollo comunitario.

La bendición del acto estuvo a cargo del sacerdote Hipólito Cabrera, párroco de la iglesia San Antonio de Padua.

Presidente Abinader inaugura escuela básica en La Ureña, SDE

Santo Domingo Este.- El presidente Luis Abinader inauguró, tras 14 años de espera, la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, apostando desde el Gobierno por la continuidad de un mejor nivel educativo y más y mejores oportunidades para todos los niños y niñas, sin distinción.

Con notable alegría y efusivos aplausos, más de un centenar de estudiantes, padres y madres, maestros y autoridades del centro educativo, recibieron en las nuevas instalaciones al presidente Abinader y al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Ubicada en el sector La Ureña, con 24 aulas en total y capacidad para 840 niños y niñas, el titular de Educación destacó la inclusión de aulas de nivel inicial “para que las oportunidades de educación inicien a la más temprana edad posible”.

“Este es un espacio lleno de sueños y oportunidades para nuestro futuro”, manifestó la estudiante de sexto grado, Emely Mary Rodríguez Ramírez, que frente a todos los presentes, exhortó a todos los compañeros a aprovechar cada enseñanza para la construcción de sus metas.





Este sentir también fue manifestado por el ministro De Camps, quién recordó que esta es una inversión pública que busca formar ciudadanos, desarrollar condiciones y competencias, y llevar una respuesta concreta a una necesidad de la comunidad, fortaleciendo a la vez el compromiso del Estado de garantizar condiciones dignas para el aprendizaje.





La Escuela Básica Espejo La Milagrosa cuenta con áreas administrativas, biblioteca, comedor-salón multiusos, área cívica y áreas deportivas y de recreación.

En el acto también estuvieron presentes la gobernadora provincial, Lucrecia Santana; el viceministro de Iniciativas Presidenciales, Alexis Jiménez; el alcalde de SDE, Dio Astacio, el párroco Ronald Santiago.

Ministro de Agricultura anuncia que la Republica Dominicana se convierte en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica

Monseñor Nouel.– En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, anunció que la República Dominicana se ha convertido en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica, superando incluso, de manera conjunta, la producción total de toda la región.

Durante el lanzamiento del inicio de la cosecha de arroz, el ministro Espaillat Bencosme, aseguró que la comida del pueblo dominicano está plenamente garantizada, al revelar que el país cuenta actualmente con más de 5 millones de quintales de arroz en inventario, sin incluir la producción en curso, lo que fortalece el abastecimiento nacional.

“Hoy no solo iniciamos una cosecha, hoy celebramos la seguridad alimentaria de la República Dominicana”, expresó Espaillat, al resaltar que el arroz constituye la base de la dieta nacional y un elemento esencial de estabilidad social.





Producción récord y alto rendimiento

El titular de Agricultura explicó que, al cierre de marzo, el país había sembrado 1.4 millones de tareas, mientras que en las primeras áreas cosechadas los rendimientos superaban los 5.44 quintales de arroz blanco por tarea, reflejo del impacto de la tecnología, la innovación y la mecanización en el campo dominicano.

Asimismo, destacó que en el año 2025 la producción nacional alcanzó los 14.78 millones de quintales de arroz, equivalente a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando así el liderazgo productivo del país en la región.

“Esto no es casualidad. Es el resultado de una visión clara del país, de políticas públicas acertadas y del compromiso de nuestros productores, afirmó el ministro”, al destacar la fortaleza del sector y su papel clave en la seguridad alimentaria.

Espaillat señaló que la República Dominicana cultiva aproximadamente 1.5 millones de tareas de arroz y realiza dos cosechas al año, lo que garantiza un flujo constante de producción y estabilidad en el mercado interno.

Indicó, además, que el arroz representa entre el 13 % y el 15 % del producto interno bruto agropecuario (PIBA), evidenciando su peso estratégico dentro de la economía nacional.

El ministro resaltó que el consumo de arroz en el país ronda las 128 libras per cápita al año, lo que confirma su arraigo en la cultura y alimentación del pueblo dominicano.

“Cuando hablamos de arroz, no solo hablamos de economía, hablamos de paz social y de seguridad alimentaria”, sostuvo.





Inventario supera los 5 millones de quintales

En ese sentido, reiteró que, pese a las incertidumbres del contexto internacional, la República Dominicana mantiene una posición sólida al producir más del 90 % de los alimentos que consume.

“Mientras en otros países hay dinero, pero no hay qué comprar, aquí ocurre lo contrario: tenemos producción, tenemos alimentos y tenemos la capacidad de garantizar la comida de nuestra gente”, enfatizó.

El ministro valoró el esfuerzo de los productores, técnicos y trabajadores del campo, señalando que cada quintal producido representa crecimiento, estabilidad y soberanía para el país.





Impulso del Gobierno y modernización del campo

“Bajo un modelo totalmente mecanizado y con nueva base genética”, es el eslogan de este año para el inicio de la cosecha de arroz, resaltando los avances alcanzados en modernización, innovación y mejoramiento genético que han impulsado la productividad del sector arrocero nacional.

Espaillat destacó que el modelo agrícola impulsado por el Gobierno, basado en mecanización, innovación y mejoramiento genético, no solo incrementa la productividad, sino que también transforma la vida de miles de productores.

“El arroz no es solo un cultivo; es cultura, tradición y estabilidad. Cada grano que hoy comenzamos a cosechar es una garantía de tranquilidad para el pueblo dominicano”, concluyó el ministro.





Valora el respaldo del presidente Abinader al sector arrocero

Asimismo, el director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa), Heraldo Suero, resaltó el liderazgo del presidente Luis Abinader y su respaldo constante al sector arrocero, destacando su presencia continua en los lanzamientos de cosecha como muestra de compromiso con la producción nacional, así como la apertura al diálogo y el apoyo oportuno del Gobierno, factores que han contribuido a fortalecer la estabilidad del sector y la soberanía alimentaria del país.

La bendición del acto estuvo a cargo del párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Bonao, Robin Mejía, quien elevó una oración por la prosperidad del campo dominicano, el bienestar de los productores y la continuidad de una cosecha abundante que contribuya a fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola nacional.

Estuvieron presentes las gobernadoras de Monseñor Nouel, Adela Tejeda; de La Vega, Luisa Jiménez; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; los directores del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera, y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba; el presidente de la Federación Nacional de Productores Arroceros (Fenarroz), Marcos Rodríguez; el director de Bio-Arroz, Cristino Durán; los alcaldes de Juma Bejucal, Teodoro Santos; de Bonao, Eberto Núñez, y los diputados Nolberto Ortiz de la Cruz y Orlando Martínez.

Presidente Abinader ordena la construcción de dos cementerios y un parque en Sánchez Ramírez

Sánchez Ramírez.– En una acción cargada de solidaridad y compromiso social, el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, dispuso una inversión superior a RD 141 millones para la construcción de nuevos cementerios municipales en Villa La Mata y Cevicos, así como la modernización del parque Duarte de Villa La Mata, obras destinadas a mejorar la calidad de vida y ofrecer espacios dignos para las familias de la provincia.

El ministro Andrés Bautista García informó que para Villa La Mata fueron asignados RD 48,791,314.73 para la construcción de un nuevo cementerio municipal, impactando de manera directa a una población de 38,358 habitantes. Mientras, para Cevicos se destinaron RD 43,000,000.00 para un cementerio municipal que beneficiará a 16,311 habitantes. Ambas comunidades contarán con espacios adecuados y dignos para despedir a sus seres queridos.

Asimismo, el Gobierno dispuso RD 50,208,643.17 para la remodelación y modernización del parque Duarte de Villa La Mata, creando un espacio seguro, moderno y acogedor para la recreación, el encuentro comunitario y la convivencia de toda la población.

Acompañaron al ministro Bautista la gobernadora provincial, Cristiana Rodríguez de Alba; el alcalde de Villa La Mata, Eliseo Peña, y el alcalde de Cevicos, Edward Contreras.

Con estas acciones, el presidente Abinader reafirma una gestión cercana, humana y comprometida con las necesidades reales de la gente, garantizando obras que dignifican la vida comunitaria y honran la memoria de quienes partieron.

Presidente Abinader anuncia construcción de 112 apartamentos para afectados por las lluvias en Villa Montellano

Puerto Plata.– El presidente Luis Abinader anunció la construcción de 112 apartamentos para reubicar a familias vulnerables afectadas por las lluvias en Villa Montellano; además, instruyó la reconstrucción inmediata del puente sobre el río Camú y visitó el sector Los Ciruelos, donde supervisó las labores de asistencia y apoyo a las familias impactadas.

Durante una mesa informativa sobre los trabajos que realizan las instituciones involucradas en las zonas afectadas por las lluvias, el presidente Abinader informó que el Gobierno mantiene una coordinación activa con autoridades nacionales y locales para dar respuesta a las comunidades impactadas, siendo este territorio el más afectado no solo de la provincia, sino de todo el país.

El mandatario explicó que también se han registrado afectaciones en zonas como Imbert y Yásica, donde el Gobierno ha desplegado asistencia de manera proporcional a través de las instituciones que integran el Gabinete Social.

El gobernante señaló que el objetivo principal es restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, aunque advirtió que, según reportes, aún restan unas 36 horas de lluvias, especialmente en la parte oeste de Puerto Plata, lo que mantiene el proceso de respuesta en curso.

En ese contexto, anunció la intervención de infraestructuras clave, incluyendo la reparación de carreteras y caminos vecinales que ya estaban contemplados antes de las lluvias, así como la construcción y rehabilitación de al menos 15 puentes en toda la provincia.

El jefe de Estado resaltó que estas acciones buscan reactivar las actividades económicas de Puerto Plata, una de las provincias más productivas del país, y valoró la colaboración entre autoridades locales, juntas de vecinos, sectores religiosos y el Gobierno central.

“Estamos trabajando para llevar la normalidad a todas estas comunidades lo antes posible”, expresó el presidente, al tiempo que felicitó la coordinación y el esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados.

Plan integral de ayuda y reconstrucción en Villa Montellano

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que unas 4,800 casas fueron afectadas por el fenómeno atmosférico. De ese total, al cierre de la jornada, aproximadamente 3,200 hogares ya habían recibido asistencia directa, principalmente en la comunidad de Cerezal.

También informó que como parte de las acciones inmediatas, el Gobierno distribuyó raciones alimenticias crudas y cocidas, garantizando cobertura a todas las familias afectadas. Además, fue instalado un hospital móvil de campaña para suplir los servicios de salud, debido a que el hospital de Villa Montellano se encuentra temporalmente fuera de servicio.

En el plano social, el programa Supérate activó un Bono de Emergencia, mediante el cual 2,190 familias recibieron un apoyo económico extraordinario de 7,000 pesos, con el objetivo de atender necesidades básicas en medio de la situación.

En materia de soluciones a mediano plazo, el ministro Paliza anunció que, por instrucciones del presidente Abinader, se dispuso la construcción de un complejo habitacional de 112 apartamentos en Villa Montellano, destinado a reubicar a familias vulnerables que residen en las cercanías del río Camú, especialmente en el sector Los Ciruelos. Este proyecto busca ofrecer viviendas seguras, dignas y resilientes.

Asimismo, se informó el inicio de los trabajos para la construcción del puente sobre el río Camú, una obra clave para la conectividad de la zona. Mientras tanto, se prevé que para la próxima semana esté habilitado un paso provisional que permitirá mantener el flujo vehicular entre Santiago y Puerto Plata, a través de la carretera turística.

En cuanto al impacto económico, el programa Promipyme levantó un total de 284 pequeños y medianos negocios afectados por las lluvias. De estos, 150 han solicitado financiamiento en condiciones blandas para recuperar inventarios y reactivar sus operaciones.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar asistiendo a las comunidades afectadas, al tiempo que avanzan en las labores de reconstrucción para devolver la normalidad a Villa Montellano en el menor tiempo posible.

Supervisa construcción de puente

Asimismo, el mandatario instruyó la reconstrucción del puente sobre el río Camú, como parte de las acciones para restablecer la conectividad y garantizar la seguridad vial en la zona afectada.

En su visita, el presidente Abinader verificó los avances de la obra y coordinó acciones para agilizar su ejecución, al tiempo que se informó que un paso provisional estará disponible la próxima semana para restablecer el tránsito y garantizar la conexión entre las comunidades afectadas.

Recorre alrededores del río Los Ciruelos y asiste a jornada de asistencia social “Cerca de Ti”

De inmediato, el presidente Abinader se dirigió a la comunidad Los Ciruelos, donde recorrió los alrededores del río que lleva el mismo nombre y que, producto de las lluvias, se desbordó e inundó decenas de hogares circundantes, dañando enseres, electrodomésticos y otros artículos del hogar.

Previamente, participó también en la jornada de inclusión, equidad y asistencia social “Cerca de Ti”, en la que recordó a cada familia que el Gobierno siempre estará a su lado, apoyándolos y brindándoles toda la asistencia que sea requerida, pero también, que trabajan arduamente para buscar soluciones permanentes que eviten que estos eventos afecten repetidamente a los comunitarios.

“La responsabilidad del Gobierno es atender a su gente y especialmente a los que más lo necesitan y a los que han sido afectados. Esto no tienen que agradecerlo porque es una obligación nuestra”, recalcó el mandatario.

En este recorrido por puntos críticos y de acercamiento a las familias afectadas, el presidente reiteró que se debe fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno central, los Gobiernos locales, iglesias y juntas de vecinos para mantener a la población preparada y evitar desastres mayores en situaciones como esta.

A través del programa “Cerca de Ti”, que organiza la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), decenas de familias recibieron ayuda directa del Gobierno, que en esta ocasión incluyó raciones alimenticias, servicios de odontología y oftalmología, enseres del hogar, canastillas para embarazadas con bañador, biberones, pañales, textiles y otros artículos de primera necesidad.

El director de Propeep, Robert Polanco, recordó que todas las instituciones, desde hace dos semanas, han estado acompañando a las autoridades locales para hacer posible el retorno de la normalidad de esta comunidad.

Estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas, Eduardo Estrella; de Educación, Luis Miguel De Camps; de Salud Pública, Víctor Atallah; de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó; la gobernadora Claritza Rochtte Peralta; la senadora Ginette Bournigal; el alcalde de Villa Montellano, Héctor Almonte; los directores del SNS, Julio Landrón; de Propeep, Robert Polanco; de Dasac, Édgar Féliz; de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera; de Indrhi, Olmedo Caba; de Superáte, Mayra Jiménez, entre otros.

Presidente Abinader inicia entrega de títulos de propiedad de la parcela 1-B del sector Los Guandules

Santo Domingo.- En un acto histórico, con el que se dejan atrás seis décadas de espera e incertidumbre, el presidente Luis Abinader entregó 2,000 títulos de propiedad, como parte de un proyecto que contempla dotar del documento a 8,000 familias del sector Los Guandules, en Nuevo Domingo Savio.

Con esta entrega, se benefician más de 8,000 personas, quienes ahora cuentan con seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Durante el acto, el mandatario afirmó que esta primera entrega reconoce el derecho de propiedad de las familias beneficiadas, brindándoles seguridad y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, el gobernante recordó que esta es una de las iniciativas que más satisfacción le genera por su impacto directo en la calidad de vida de la población, ya que representa justicia social y desarrollo económico, razón por la cual acostumbra asistir personalmente a estos actos.

El presidente Abinader dijo que está pendiente del proceso para agilizar la entrega de los títulos y también informó que se trabaja para entregar los certificados restantes en los próximos meses.

Anunció que también se trabaja para dotar de títulos de propiedad a los sectores Gualey, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

El mandatario manifestó que continúa dando prioridad a otros proyectos en beneficio del sector, al anunciar que ya se licitó la marginal solicitada y que se dispusieron los recursos para su construcción. En ese sentido, explicó que el proyecto se encuentra en la fase de diseño del drenaje para su posterior asfaltado.

“Hoy estamos contentos. Ayúdennos a seguir entregando títulos, poniendo de acuerdo a las familias, y vamos a trabajar juntos para que, a partir de hoy, todo este sector de Los Guandules, Nuevo Domingo Savio, sea un sector diferente, que pueda progresar más rápido y en el que todas las familias empiecen a tener mucha más tranquilidad, paz y seguridad”, manifestó el jefe de Estado.

Trabajan titulación de sectores aledaños

De su lado, el director de la UTECT, Duarte Méndez, resaltó que la acción del Gobierno ahorró a los beneficiarios RD 160,000,000.00 que habrían tenido que pagar si este proceso se hubiera realizado por la vía privada, “y hoy, gracias al compromiso del presidente Luis Abinader, reciben estos títulos totalmente gratis”.

Agregó: “Su respaldo constante ha sido el motor que nos permite, desde Titulación, seguir avanzando con compromiso y eficiencia, llevando soluciones reales a las familias dominicanas para que puedan obtener su título de propiedad de forma rápida, sin complicaciones y con plena seguridad jurídica”.

En sus palabras, reconoció la determinación y el enfoque estratégico del presidente Abinader, quien ha impulsado la titulación de terrenos como una política clave para el desarrollo social.

Anunció que la institución trabaja para titular a los residentes en sectores aledaños. “Estamos trabajando con todo el empeño para que muy pronto tengamos nuevamente al presidente aquí, en Domingo Savio, no de visita, sino regresando con más títulos para las familias de los otros sectores correspondientes a la parcela 1-B”.

El proyecto, ejecutado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado y Bienes Nacionales, contempla dotar del documento a 8,000 familias en un área geográfica de 117,067.11 metros cuadrados y beneficiará a unas 40,000 personas del sector Domingo Savio, una vez concluido.

En la actividad participaron los directores de Bienes Nacionales, Rafael Burgos; de Gestión Inmobiliaria y Titulación del Instituto Agrario Dominicano, Jhonny Aristy; de Catastro Nacional, Héctor Mirambeaux, y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, así como la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.