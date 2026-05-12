ICE endurece operativos migratorios y limita acceso a información pública en Florida

Florida vuelve a colocarse en el centro del debate nacional sobre inmigración luego de revelarse una nueva directiva federal que limita la divulgación pública de información relacionada con operativos migratorios y arrestos vinculados al programa federal 287(g), una alianza entre ICE y agencias policiales locales.

La medida, distribuida de manera confidencial a múltiples departamentos de policía y oficinas de alguaciles en Florida, ha generado preocupación entre periodistas, abogados y organizaciones de derechos civiles que consideran que la nueva política representa un golpe directo a la transparencia gubernamental en uno de los estados con las leyes de acceso público más amplias del país.

De acuerdo con documentos revelados por medios investigativos, la directiva establece que toda información obtenida o desarrollada bajo operaciones conjuntas con ICE queda bajo control federal y no puede divulgarse sin autorización previa de las autoridades migratorias. Esto incluye reportes de arrestos, operaciones especiales, declaraciones públicas e incluso publicaciones en redes sociales relacionadas con actividades migratorias.

El endurecimiento ocurre en momentos en que Florida lidera a nivel nacional la expansión del programa 287(g), impulsado fuertemente por la administración del gobernador Ron DeSantis. Actualmente, los 67 condados del estado mantienen acuerdos activos de cooperación con ICE, permitiendo que oficiales locales participen directamente en tareas migratorias.

Las autoridades estatales defienden estas acciones argumentando que buscan reforzar la seguridad pública y apoyar los esfuerzos federales de control migratorio. Sin embargo, críticos advierten que el aumento de operativos y la reducción del acceso a información pública podrían generar temor dentro de comunidades inmigrantes y dificultar la supervisión ciudadana sobre posibles abusos o irregularidades.

Expertos legales señalan además que la nueva política podría entrar en conflicto con la histórica “Sunshine Law” de Florida, una legislación que presume públicos la mayoría de los documentos gubernamentales desde hace más de un siglo.

Mientras tanto, organizaciones civiles y defensores de inmigrantes continúan exigiendo mayor transparencia y garantías de derechos humanos en medio de un clima migratorio cada vez más tenso en el estado.