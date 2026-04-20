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El éxito “Sonríele” de Daddy Yankee se convierte en un fenómeno viral, con más de un millón de videos en TikTok

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Cuando lanzó la canción en el verano del 2025, el artista puertorriqueño dijo que no se trataba sobre “un regreso” a la música, sino de “conexión”. Y no cabe duda de que lo ha logrado.

La Academia Latina de la Grabación anunció la semana pasada que el multiganador del Latin GRAMMY y multinominado al GRAMMY será la Persona del Año 2026.

Miami. – El exitoso sencillo “Sonríele”, incluido en el más reciente álbum de Daddy Yankee, “Lamento en baile”, se ha convertido en un fenómeno viral y la canción se ha utilizado en más de un millón de videos en la red social TikTok.

Cuando lanzó la canción en el verano del 2025, el artista global dijo que no se trataba sobre “un regreso” a la música, sino de “conexión”. Y no cabe duda de que lo ha logrado. Mientras, el video oficial de “Sonríele” ya superó los 70 millones de reproducciones en YouTube.

La Academia Latina de la Grabación anunció la semana pasada que el multiganador del Latin GRAMMY y multinominado al GRAMMY será la Persona del Año 2026. 

Daddy Yankee será homenajeado en una gala privada el miércoles, 11 de noviembre de 2026, en Las Vegas, como parte de la Semana Latin GRAMMY. El concierto tributo contará con versiones de su reconocido repertorio interpretadas por una variedad de artistas internacionales y amigos más cercanos.

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