HomeEscenario“Décima Gala de Portada Latina: una noche de resiliencia, celebración y orgullo...
Escenario

“Décima Gala de Portada Latina: una noche de resiliencia, celebración y orgullo hispano en Kissimmee”

EL SOL NETWORK
EL SOL NETWORK
0
15
Cj4KMlNuYXBjaGF0LzEzLjg3LjAuNTIgKGlQaG9uZTE2LDI7IGlPUyAyNi4zLjE7IGd6aXApEgbNqLTNwQEgAQ==

La ciudad de Kissimmee se prepara para vivir una noche de elegancia, celebración y propósito con la Décima Gala de la revista Portada Latina, que tendrá lugar el próximo 16 de mayo de 2026 a las 6:30 de la noche en el Holiday Inn Resort, ubicado en 3011 Maingate Lane.

Kissimmee, FL.- Este evento reunirá a destacadas figuras de la comunidad hispana junto al equipo editorial y su CEO, la destacada periodista dominicana Mayra La Paz.

La gala no solo conmemora una década de trayectoria periodística, sino también una victoria personal. Mayra La Paz celebrará junto a los asistentes una nueva oportunidad de vida tras su proceso de cáncer, convirtiendo esta edición en una noche cargada de gratitud, fe y resiliencia. Será un espacio para reconocer el valor de levantarse, continuar y seguir impactando vidas a través de la comunicación.

Durante la velada, se rendirá homenaje a líderes y talentos hispanos que han contribuido al desarrollo social, económico y cultural de la Florida Central. Portada Latina reafirma así su misión de visibilizar historias que inspiran, edifican y fortalecen a la comunidad inmigrante, destacando el esfuerzo y la perseverancia de quienes construyen un mejor futuro.

El evento contará con un ambiente festivo y artístico de primer nivel. Los asistentes disfrutarán de presentaciones musicales en vivo, incluyendo al artista venezolano Italo Giannini y la merenguera Nisnoska, quien llegará desde Nueva York para poner a bailar al público con su contagioso repertorio de merengue, salsa y baladas.

La experiencia será complementada con una exquisita cena de gala que incluirá entrada, plato fuerte, postre, pan, jugos y café. Los asistentes podrán adquirir bebidas adicionales mediante tarjetas de crédito, ya que el hotel no acepta pagos en efectivo. Además, el lugar ofrecerá escenarios especialmente diseñados para fotografías, creando recuerdos inolvidables de esta noche especial.

En sus declaraciones, Mayra La Paz expresó su agradecimiento a los patrocinadores, al equipo de trabajo que ha sostenido este proyecto durante diez años y a su esposo, el ingeniero Juan Carlos Rosario, por su apoyo incondicional. Asimismo, invitó al público a formar parte de esta celebración única, destacando que aún quedan algunos espacios disponibles para quienes deseen asistir, reservando al 407-690-2282. Mas sobre el trabajo del equipo de Portada Latina puedes verlo en www.mayralapaz.com/portadalatina.

Previous article
Kissimmee en el Ojo del Huracán
Next article
El gasto militar global aumenta por undécimo año seguido con Europa en alza y supera los 2,46 billones de euros
EL SOL NETWORK
EL SOL NETWORKhttps://www.elsoldelaflorida.com
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Load more

Recent Comments

DR. EDGAR LEON on El Espejismo de la Cantidad: Por qué Puerto Rico debe declarar el fin del currículo de “una milla de ancho”
DR. EDGAR LEON on El Espejismo de la Cantidad: Por qué Puerto Rico debe declarar el fin del currículo de “una milla de ancho”
Brigida Reyes on El Espejismo de la Cantidad: Por qué Puerto Rico debe declarar el fin del currículo de “una milla de ancho”
91 Club Login on Mazda CX-30. Entra por la puerta ancha y arrincona a algunos competidores.
Juan Santana on Rusia afirma que el alto el fuego en Irán es prueba de la “aplastante derrota” de “un ataque no provocado”