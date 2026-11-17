Por Lic. César Fragoso.

Asesor Inmobiliario y de Familias.

Hay una pregunta que considero que todos los Asesores Inmobiliarios deberíamos hacernos: ¿qué lugar ocupamos en la vida de nuestros clientes después de venderles una propiedad?. Durante casi cuarenta años de ejercicio profesional he aprendido que una operación inmobiliaria puede terminar con la entrega de unas llaves, pero la confianza construida durante ese proceso puede acompañarnos toda la vida. Esa diferencia es la que separa a quien solamente vende propiedades de quien verdaderamente ejerce una labor de asesoría familiar.

Cuando comencé mi trayectoria en los bienes raíces, mis esfuerzos estaban concentrados en conseguir propiedades, encontrar compradores, negociar condiciones y cerrar operaciones. Con los años comprendí que detrás de cada apartamento, casa, solar o inversión existe una historia humana. Hay familias que comienzan a construir su patrimonio, matrimonios que necesitan ampliar sus espacios y personas que buscan seguridad económica para el futuro. No estamos tratando únicamente con inmuebles, sino con decisiones que influyen profundamente en la vida de las personas.

Lo interesante es que esas mismas familias continúan teniendo necesidades después de adquirir sus propiedades. Los hijos crecen, las circunstancias económicas cambian y aparecen nuevas responsabilidades. Sin embargo, muchos asesores desaparecen de la vida de sus clientes inmediatamente después de recibir sus honorarios. Considero que allí estamos desperdiciando una de las mayores oportunidades que ofrece nuestra profesión: convertir una relación comercial ocasional en una relación permanente de orientación, confianza y servicio.

Durante años hemos hablado de la importancia de conocer el mercado inmobiliario, dominar las técnicas de negociación, evaluar proyectos y comprender los aspectos financieros y legales de una transacción. Todo eso continúa siendo indispensable. Pero pocas veces hablamos de otra competencia igualmente importante: la capacidad de escuchar a las familias, comprender sus preocupaciones e identificar necesidades que no siempre se manifiestan mediante una solicitud de compra. Un asesor que solamente pregunta cuánto dinero tiene disponible su cliente posiblemente nunca llegue a conocer lo que realmente necesita.

He llegado a entender que nuestra actividad profesional debe evolucionar al mismo ritmo que evolucionan las familias. Así como el Asesor Financiero analiza diferentes aspectos de la economía de sus clientes, el Asesor Inmobiliario puede desarrollar una visión más amplia de sus circunstancias familiares, respetando siempre los límites de su competencia profesional. No se trata de convertirnos en especialistas de todas las materias, sino de aprender a identificar necesidades, orientar oportunamente y conectar a las personas con soluciones apropiadas.

Esta reflexión ha tenido una influencia importante en mi propia trayectoria. Después de tantos años vinculado a la adquisición, venta e inversión en propiedades, comencé a preguntarme qué otros servicios podrían resultar útiles para las familias que han confiado en mi trabajo. No buscaba simplemente incorporar nuevas oportunidades de negocios. Me interesaba encontrar actividades compatibles con mi experiencia, con las relaciones profesionales construidas durante décadas y, sobre todo, con una visión de servicio que pudiera aportar verdadero valor a mis clientes.

Fue precisamente ese proceso el que me llevó a conocer con mayor profundidad el sector de las propiedades y los servicios memoriales. Descubrí un campo profesional que muchas personas relacionan exclusivamente con los servicios funerarios, pero que también comprende derechos de uso, compromisos contractuales, planificación económica y decisiones familiares. Encontré importantes semejanzas con la asesoría inmobiliaria: en ambos casos, las personas necesitan información confiable antes de asumir compromisos que pueden tener consecuencias durante muchos años.

Desde el punto de vista inmobiliario, una propiedad ubicada en un jardín cementerio también merece atención, dependiendo de su naturaleza jurídica y de los derechos adquiridos. Su ubicación, características, disponibilidad y condiciones de transferencia pueden influir en su valoración. Incluso puede analizarse desde una perspectiva de inversión, siempre que se verifiquen las posibilidades reales de reventa, la demanda y las restricciones contractuales. No es una inversión idéntica a una vivienda o un terreno convencional, pero representa una modalidad de adquisición que merece ser conocida y evaluada.

Uno de los conceptos que más llamó mi atención fue la pre-necesidad. Su significado es sencillo, pero sus implicaciones merecen una reflexión seria. Consiste en organizar anticipadamente la adquisición de determinadas propiedades o la contratación de servicios que una familia podría necesitar en el futuro. En el ámbito memorial, permite conocer opciones relacionadas con espacios de sepultura y servicios funerarios antes de que se presente una necesidad inmediata, ofreciendo la oportunidad de comparar alternativas, evaluar compromisos económicos y decidir con tranquilidad.

Hay algo particularmente interesante en este tema: casi nadie desea conversar sobre la posibilidad de necesitar servicios funerarios, pero ninguna familia está completamente ajena a esa realidad. Además, nadie conoce el orden en que ocurrirán los acontecimientos de la vida. Por eso considero que esta conversación no debería limitarse a las personas de mayor edad. La previsión es una responsabilidad compartida que puede abordarse con naturalidad, respeto y sin generar temor. Prepararse no significa esperar que algo ocurra pronto, sino reconocer que existen decisiones que conviene tomar oportunamente.

Pero hay una dimensión que considero todavía más importante que la comercial. Cuando una persona decide organizar anticipadamente estos asuntos, está ejerciendo su derecho a participar en decisiones que, de otra manera, podrían quedar completamente en manos de sus familiares. Puede expresar sus preferencias, conocer las alternativas disponibles y conversar sobre los compromisos económicos que desea asumir. Esta posibilidad de decidir con conocimiento y libertad constituye uno de los principales valores de la pre-necesidad y una razón para incluirla dentro de una orientación familiar integral.

Mi incorporación a los servicios memoriales responde precisamente a esa manera de entender la profesión. No he dejado de ser Asesor Inmobiliario ni he abandonado mi interés por la vivienda, los proyectos turísticos, las inversiones y el desarrollo del patrimonio. Por el contrario, considero que estoy ampliando el alcance de una actividad que siempre ha tenido a las familias como protagonistas. Hoy puedo conversar con un cliente sobre la adquisición de un apartamento y, cuando resulte oportuno, orientarlo también sobre alternativas de planificación memorial.

Esta experiencia me ha llevado a pensar especialmente en mis colegas asesores inmobiliarios y en otros profesionales vinculados a las ventas y los servicios familiares. Durante años hemos invertido tiempo, esfuerzo y recursos en desarrollar una cartera de clientes, establecer relaciones y ganar credibilidad. ¿Estamos aprovechando esa experiencia únicamente para esperar la próxima compraventa? ¿O podríamos ampliar nuestra capacidad de servicio mediante nuevas especialidades y alianzas estratégicas? Naturalmente, incursionar en el sector memorial exige preparación, conocimiento de los productos y una sensibilidad especial para orientar sin presiones ni mensajes alarmistas.

Después de casi cuarenta años dedicado a los bienes raíces, continúo descubriendo que nuestra profesión tiene posibilidades que van mucho más allá de las operaciones inmobiliarias tradicionales. Mi aspiración es que cada vez más asesores comprendamos que el éxito profesional no debe medirse solamente por el volumen de ventas, sino también por la utilidad de nuestros conocimientos y la permanencia de la confianza de nuestros clientes. ¿Estamos preparados para convertirnos en Asesores de Familias y no solamente en vendedores de propiedades? ¿Qué nuevas necesidades podríamos ayudar a resolver?. Invito a mis colegas y lectores a compartir sus opiniones y experiencias, porque una propiedad puede venderse una sola vez, pero la confianza de una familia puede permitirnos servirle durante toda la vida.

Cesarfragoso75@hotmail.com