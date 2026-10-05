Gobierno Dominicano destaca inversión de RD 6,726 millones en San José de Ocoa. Inaugura unidades de Hemodiálisis y Pie Diabético en San José de Ocoa. “Reta comparar 20 años contra 6”

San José de Ocoa, R. D.- El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este domingo el sexagésimo primer Consejo de Ministros y el primero celebrado en San José de Ocoa, donde el Gobierno presentó los avances alcanzados en la provincia y las prioridades para continuar impulsando su desarrollo económico y social.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en su calidad de secretario técnico del Consejo de Ministros, informó que la inversión pública ejecutada en San José de Ocoa alcanza los RD 6,726 millones, recursos que han permitido impulsar más de 40 obras y proyectos en áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia.

“La inversión pública en San José de Ocoa alcanza los 6,726 millones de pesos, esto es, un 94 % más que en el período anterior. Este incremento evidencia el esfuerzo que hemos realizado para llevar mayores recursos a la provincia y convertirlos en obras y servicios que impacten directamente la calidad de vida de los ocoeños”, destacó Paliza.

Durante la sesión fueron evaluados los resultados de las políticas públicas desarrolladas en la provincia, así como los proyectos y necesidades que requieren de la articulación de las distintas instituciones del Estado. Las inversiones abarcan áreas como infraestructura vial, agua potable, salud, educación, deporte, seguridad ciudadana, electrificación y desarrollo municipal.

El titular de Mnpre dijo, además, que los avances registrados en San José de Ocoa también se reflejan en los indicadores económicos y sociales de sus hogares, con mejoras tanto en los niveles de pobreza como en los ingresos y la capacidad de compra de las familias.

“Hoy San José de Ocoa es la tercera provincia con menor nivel de pobreza de la región Sur. A esto se suma que el ingreso nominal de los hogares aumentó 93 % y, aún más importante, su poder adquisitivo creció 35 %, indicadores que reflejan una mejoría en las condiciones económicas de las familias ocoeñas”, señaló Paliza.

El ministro destacó que la celebración del Consejo de Ministros en San José de Ocoa permite evaluar desde el propio territorio los resultados de las políticas públicas y establecer nuevas prioridades a partir de las necesidades de sus comunidades.

Asimismo, precisó que los niveles de inversión alcanzados en la provincia responden a una visión orientada a traducir el crecimiento económico en infraestructura, mejores servicios públicos y mayores oportunidades para las familias.

Principales obras ejecutadas y en desarrollo

Entre las intervenciones presentadas durante el Consejo de Ministros figuran la construcción de la carretera Rancho Arriba-Nizao, el reasfaltado de la carretera El Pinar de Ocoa, la construcción de la carretera Arroyo Palma-Bello Sobrante y la rehabilitación de los muros de gaviones del río Nizao, en el tramo de Rancho Arriba.

En materia de agua potable y salud destacan el acueducto múltiple San José de Ocoa-Sabana Larga, así como la ampliación de la emergencia y el remozamiento del Hospital Municipal Doctor Guarionex Alcántara.

También se incluyen la construcción del Parque Central y el Palacio Municipal de El Pinar, la construcción y asfaltado de calles y caminos vecinales, la electrificación en Rancho Arriba, la entrega del destacamento policial de ese municipio, la construcción de funerarias municipales, el techado de la cancha del Liceo Ángel Emilio Casado, el remozamiento del estadio de softbol, la electrificación de viviendas mediante paneles solares en distintas comunidades y el remozamiento del multiuso deportivo y el techado del Centro Educativo William Radhamés Encarnación.

Indicadores reflejan mejoras en la calidad de vida

Los resultados presentados durante la sesión muestran también avances en las condiciones de vida de los hogares. Unos 7,600 hogares que antes no tenían energía eléctrica hoy cuentan con el servicio, 13,100 hogares adicionales disponen de recogida de basura, 12,400 dejaron de utilizar leña o carbón para cocinar y 20,700 pasaron a contar con sistemas adecuados para la disposición de desechos.

En términos porcentuales, los hogares con alumbrado eléctrico pasaron de 83 % a 94 %, aquellos con recogida formal de basura aumentaron de 70 % a 89 % y los que utilizan combustibles adecuados para cocinar subieron de 62 % a 80 %, mientras que los hogares con inodoros avanzaron de 45 % a 75 %.

Durante el encuentro, ministros y directores generales expusieron además los avances de sus respectivas instituciones y las acciones previstas para atender las prioridades identificadas en San José de Ocoa, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo productivo y a la prestación de servicios públicos.

La celebración del sexagésimo primer Consejo de Ministros en San José de Ocoa forma parte de la estrategia del Gobierno de trasladar estos espacios de planificación y coordinación fuera de Santo Domingo, con el propósito de evaluar directamente la ejecución de las políticas públicas, identificar las necesidades de los territorios y articular respuestas desde las distintas instituciones del Estado.

El encuentro tuvo lugar en el Polideportivo de San José de Ocoa y reunió, además de ministros y directores generales, a autoridades provinciales y municipales, entre ellas la gobernadora Josefa Oliva Castillo de Peralta; el alcalde del municipio cabecera, Fernando Castillo; el senador Aneudy Ortiz; diputados de la provincia, así como líderes comunitarios, representantes de las iglesias y otros sectores de la sociedad ocoeña.

Presidente Luis Abinader inaugura unidades de Hemodiálisis y Pie Diabético en San José de Ocoa

San José de Ocoa.- Como parte de su compromiso de garantizar una atención especializada, digna y oportuna a las personas que viven con diabetes y otras condiciones que requieren tratamientos periódicos, el presidente Luis Abinader inauguró la nueva Unidad de Hemodiálisis, así como también la de Pie Diabético en el Hospital Provincial San José de Ocoa, con las que se amplía y acerca la oferta de servicios de salud a los residentes de esta provincia y comunidades cercanas.

Durante el acto, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, destacó que el presidente Luis Abinader ha impulsado una transformación en los servicios de salud del país, al tiempo que resaltó que los pacientes reciben atención digna y oportuna sin tener que disponer de recursos de sus presupuestos familiares para trasladarse a otras provincias.

Landrón anunció, además, la instalación de un tomógrafo en el mismo Hospital Provincial San José de Ocoa, como parte de las acciones dirigidas a continuar fortaleciendo la capacidad diagnóstica del centro de salud.

El titular del SNS destacó que la puesta en funcionamiento de ambas unidades representa un avance para los pacientes que requieren atención periódica y que, hasta ahora, debían trasladarse a Santo Domingo u otras provincias para recibir determinados servicios.

“Con la entrega de estas dos importantes unidades estamos garantizando que los usuarios del Hospital Provincial San José de Ocoa reciban atención especializada más cerca de sus hogares, en mejores condiciones y sin tener que trasladarse a Santo Domingo o a otras provincias para recibir estos tipos de servicios que necesitan de manera periódica”, expresó Landrón.

Hemodiálisis y Pie Diabético con espacios especializados

La Unidad de Hemodiálisis dispone de recepción y sala de espera, consultorio, unidad de trauma para procedimientos, sala de observación, una sala de tratamiento equipada con 11 sillones, área de aislamiento, depósito de materiales y estación de enfermería, entre otros espacios destinados a garantizar la atención de los pacientes.

Mientras que la Unidad de Pie Diabético cuenta con recepción, sala de espera, consultorios, camas para curas limpias, salas de curas, área para cirugía menor, espacio de reposo y estación de enfermería, lo que permitirá fortalecer la prevención, evaluación y tratamiento oportuno de las lesiones asociadas a esta condición.

Ambas unidades fueron construidas con una inversión de RD 93,901,770, de los cuales RD 89,879,747 fueron destinados a la ejecución de la obra y RD 4,022,022 al equipamiento.

Las unidades forman parte de una red nacional

Landrón explicó que la apertura de estos servicios forma parte de la estrategia del SNS para ampliar la capacidad de atención especializada de la Red Pública. En el caso del Pie Diabético, esta constituye la octava unidad puesta en funcionamiento de las diez contempladas para conformar la Red Nacional de Pie Diabético.

En cuanto a Hemodiálisis, la de San José de Ocoa es la segunda entregada por el SNS de las diez programadas para integrar la Red Nacional de Hemodiálisis. A estas se suman otras dos unidades entregadas durante la gestión del presidente Luis Abinader, en los hospitales Inmaculada Concepción, de Cotuí, y Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón, de San Francisco de Macorís, a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

Anuncian nuevas inversiones para fortalecer el Hospital Provincial San José de Ocoa.

El director ejecutivo del SNS informó que el presidente Luis Abinader también autorizó la construcción de siete camas para la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y cinco camas para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, además de disponer la continuidad del remozamiento del Hospital Provincial San José de Ocoa.

El fortalecimiento de los servicios de salud en la provincia también incluye intervenciones en otros establecimientos de la Red Pública, con una inversión total de RD 216,057,529 por parte del Servicio Nacional de Salud, destinada a infraestructura, equipamiento y mantenimiento, además de una segunda etapa de remozamiento del Hospital Provincial San José de Ocoa, para la cual se contempla una inversión aproximada de RD 200 millones.

Autoridades destacan impacto para los pacientes

La gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Castillo, agradeció al presidente Luis Abinader por atender una necesidad de la población de la provincia y de los pacientes que tenían que trasladarse hasta cuatro veces por semana a otras demarcaciones para recibir sus tratamientos.

Castillo resaltó la importancia de contar con servicios especializados en la provincia, al considerar que las nuevas unidades permitirán a los pacientes recibir sus tratamientos con mayor cercanía y mejores condiciones.

De su lado, el senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, afirmó que las áreas entregadas representan una oportunidad para que los pacientes que requieren diálisis puedan permanecer en su provincia y recibir atención especializada sin tener que trasladarse fuera de ella.

Ortiz agradeció al presidente Luis Abinader por las acciones dirigidas a fortalecer los servicios de salud y llevar atención especializada y de calidad a las familias de San José de Ocoa.

Con la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades, el Hospital Provincial San José de Ocoa amplía su capacidad para ofrecer servicios especializados y fortalece su respuesta a pacientes con enfermedades crónicas que requieren seguimiento y tratamientos de manera periódica.

Las nuevas instalaciones forman parte de las acciones que desarrolla el Gobierno para acercar los servicios de salud a las comunidades y reducir la necesidad de desplazamientos hacia otros puntos del país para acceder a atenciones especializadas.

Acompañaron al presidente Luis Abinader el senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz; el alcalde de San José de Ocoa, Fernando Castillo, y otras autoridades provinciales y del sector de la salud.

Presidente Luis Abinader lanza un reto: “Vamos a comparar 20 años contra 6”, al destacar obras ejecutadas por su Gobierno provincia por provincia

San José de Ocoa.- El presidente Luis Abinader destacó este domingo el alcance de las obras ejecutadas durante los seis años de su administración en las distintas provincias del sur y planteó una comparación con las realizaciones de los 20 años de gobierno de opositores.

“Vamos a comparar 20 contra 6”, expresó el mandatario al referirse a las inversiones y proyectos desarrollados en su gestión, al tiempo que afirmó que el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en atender las prioridades y necesidades de las comunidades.

Durante la inauguración de la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa, el presidente Luis Abinader resaltó que su administración ha impulsado tanto grandes infraestructuras como obras de impacto comunitario en San José de Ocoa, entre ellas centros educativos, instalaciones deportivas y proyectos viales.

Señaló que estas intervenciones forman parte de un proceso de desarrollo que busca responder a las necesidades de una provincia productiva y trabajadora.

El mandatario destacó de manera especial la trascendencia de la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa para la producción y el transporte de mercancías, así como para la integración entre ambas regiones.

“Esta carretera tiene una trascendencia especial desde el punto de vista de la producción, del transporte de la producción y de todos los campos alrededor”, afirmó, al señalar que la vía constituye una conexión estratégica entre el Cibao y el sur.

El presidente Luis Abinader agregó que la carretera permitirá fortalecer el intercambio entre las dos regiones y facilitará el desplazamiento de personas y productos, al tiempo que anunció trabajos complementarios en el cruce de Ocoa y una intervención de unos ocho kilómetros para reducir los derrumbes recurrentes.

El presidente también resaltó que el Gobierno continuará desarrollando obras en esta provincia, que, según afirmó, merece el respaldo del Estado por su aporte productivo al país.

La inauguración de la carretera se produjo luego de que el mandatario encabezara en San José de Ocoa un Consejo de Gobierno, espacio en el que fueron abordadas las prioridades y necesidades de la demarcación.

El senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, destacó el respaldo del presidente Luis Abinader a la provincia y afirmó que la nueva carretera representa mucho más que una vía de comunicación, al definirla como “la apertura de un canal de desarrollo para la región sur y el Cibao”.

Señaló que la obra acerca los productos ocoeños a importantes mercados y facilita la conexión de los habitantes de la provincia con el Aeropuerto Internacional del Cibao.