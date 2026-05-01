El Sol NetworkTV consolida su crecimiento: 14.5 millones de interacciones y más de 10 TB de consumo en un mes

La expansión en Roku TV y Amazon Fire TV refuerza su presencia en televisión conectada y evidencia un alto nivel de consumo de contenido por parte de la audiencia hispana

En medio de la transformación global de los medios, El Sol NetworkTV da un paso firme hacia el futuro con su consolidación en el ecosistema de televisión conectada (CTV), integrándose a plataformas clave como Roku TV y Amazon Fire TV.

Este avance no solo amplía su distribución, sino que se sustenta en indicadores contundentes que reflejan el comportamiento real de su audiencia.

Durante abril de 2026, la plataforma registró más de 14.5 millones de interacciones digitales, una cifra que evidencia un alto nivel de actividad dentro de su infraestructura de streaming y consumo constante de contenido.

A esto se suma un dato aún más revelador: más de 10 terabytes de contenido consumido en un solo mes, lo que confirma que la audiencia no solo accede, sino que permanece y utiliza activamente la plataforma.

📊 Interacciones que reflejan dinamismo, consumo que demuestra conexión

Las más de 14.5 millones de interacciones representan el pulso técnico de una plataforma en constante movimiento: solicitudes, cargas de contenido y reproducción de segmentos que forman parte del ecosistema de streaming.

Sin embargo, es el volumen de datos consumidos —superando los 10 TB— el que permite dimensionar el verdadero nivel de engagement. Este indicador apunta directamente al tiempo de permanencia y al uso sostenido del contenido por parte de los usuarios.

En conjunto, ambas métricas ofrecen una lectura clara: existe una audiencia activa, recurrente y en crecimiento.

🌐 De plataforma digital a presencia en televisión conectada

La integración de El Sol NetworkTV en Roku TV y Amazon Fire TV marca una evolución natural dentro del modelo OTT (Over-The-Top), donde el contenido se distribuye vía internet sin depender de la televisión tradicional.

Esta presencia en CTV permite llevar la programación directamente al televisor del hogar, elevando la experiencia del usuario y fortaleciendo la relación con la audiencia.

👥 Audiencia hispana en el centro de la estrategia

Con cerca de 60,000 usuarios únicos mensuales, El Sol NetworkTV continúa consolidando su vínculo con la comunidad hispana, ofreciendo contenido que abarca actualidad, entretenimiento, cultura, negocios y análisis.

La combinación de relevancia temática y accesibilidad tecnológica ha sido clave para sostener este crecimiento.

📡 El valor del consumo real en la era del streaming

En un entorno donde la atención es uno de los activos más valiosos, el consumo de más de 10 TB mensuales posiciona a la plataforma dentro de un nivel de uso significativo.

Este tipo de indicador no solo refleja alcance, sino profundidad: tiempo invertido, interés sostenido y conexión con la programación.

Para anunciantes y marcas, esto representa una oportunidad concreta de impacto dentro de un entorno de alta concentración como lo es la televisión conectada.

💼 Proyección comercial en el ecosistema CTV

La combinación de alto volumen de interacciones y consumo de contenido posiciona a El Sol NetworkTV como una plataforma con valor comercial creciente.

En el contexto actual, donde las marcas buscan audiencias reales y espacios de alta atención, la presencia en CTV ofrece ventajas claras frente a otros formatos digitales.

🚀 Una señal que evoluciona con su audiencia

El avance de El Sol NetworkTV hacia plataformas como Roku TV y Amazon Fire TV, respaldado por métricas sólidas, refleja una visión alineada con el presente y el futuro de la comunicación.

Más allá de los números, el crecimiento de la plataforma confirma un cambio estructural en la forma en que la audiencia consume contenido.

Hoy, la televisión no desaparece.

Se transforma.

Y se conecta.

📢 El Sol NetworkTV

El Sol NetworkTV es una plataforma multimedia con programación original que incluye entrevistas, análisis, entretenimiento, negocios y temas de actualidad para la comunidad hispana.

🌐 www.elsolnetworktv.com