Hoy está de cumpleaños una de mis verdaderas Jefas, la Dra. Marlilian Mariana Sanchez Beltre

Santo Domingo, R. D.-Cumpleaños hoy una de mis prendas más amada, y una de las Chicas que se considera mi Jefa en todo el sentido de la palabra de verdad, que se cree que es la que puede disponer de todas mis acciones.

Ella toda una mujer ya profesional con dos carreras, con su trabajo a cuesta, pues ella se cree que es la única dueña de mí y todavía mi muy querido hermano Don Teodoro Cruz Vargas (Teodorito) no me ha podido dar la fórmula para poder demostrarle de que no, que las cosas no son como ella dice, a pesar de que hace años que le preguntado.

Marlilian Mariana cuando se graduaba como Dra. en Odontologia en la Universidad Autonoma de Santo Domingo (UASD), a su lado su hermano Andres Emmanuel y su Esposa Lisbet Lorenzo.

Mi muy querido amigo y hermano Doctor Teodoro Cruz Vargas (Teodorito).

Pues hoy cumple años la que se cree que manda en mi casa mi Niña amada y consentida Marlilialian Mariana Sanchez Beltre, un día como hoy Mi único y gran Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores me hizo este Maravilloso regalo.

Las dos Camandantes que mandan en mi casa posando juntas Marlilain y su Madre margarita.

Marlilian con partes de sus compañeras de trabajos y con su madre.

Marlilian con gentes que le amamos.

Mi Amada Bebe, bien aplicada, bien estudiosa, pero a veces se pone con un humor tremendo, pero amorosa con su familia, a veces media cabezona, pero se deja llevar por suerte gracias a Dios.

Marlilan cuando se graduaba en su primera carrera. Con su Padre su cuñada Ruth y su hermano Hector Sanchez Beltre

Marlilain con su familia.

Marlilian Mariana que Dios te conceda mucha Paz, Amoooor, Salud, Prosperidad y de paso que el señor te conceda todo lo que tu Corazón desee hoy en tu día muy especial.

Tu Madre Margarita, Tus Hermanos, Hector Danilo Sanchez Beltre, y Su Esposa Ruth De Sanchez y por supuesto supiste que Eyden que ha propósito vino a verte y tu no estabas en la casa, pero que sabes cuanto te amaaa.

Marlilian cantando en el Coro de la Iglesia Adventista del Septimo Dia.

Así como tu Hermano Andrés Emmanuel Sanchez Beltre y su muy amada Esposa Lisbet, y Yo te deseamos que nuestro Señor Jesucristo Te cuide, te dirija y te proteja, que te mantenga siempre en sus caminos y que te de muchísimos años más de vida.

De modo que muchísimas felicidades hoy en tu día muy especial, tu día de días, te amamos Marlilian Mariana. Bendiciones.