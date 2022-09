El Peor Huracán es la Violación de los Derechos Humanos

Da vergüenza ver como se han tardado mas de una semana en organizar la respuesta rápida del gobierno para los que sufrieron el efecto del huracán Fiona. Solo se ven políticos retratándosemientras saludan a los que tienen el agua hasta el cuello y que lo han perdido todo por cause de este fenómeno natural.

Lo que si es evidente es que en Puerto Rico existe una pobreza extrema la cual se quiere ocultar mostrando la cara de San Juan y dejando atrás a los que viven campo adentro y en la montaña. Esto se le suma el abandono a los pueblos del oeste de la isla que son del partido político contrario al gobierno. No hay que presentar prueba alguna solo ponemos como evidencia que la compañía LUMA restableció el agua y la electricidad primero en San Juan y área metropolitana dejando en abandono el resto de la isla por una semana.

Se le violaron los derechos humanos a los envegecientes pobres que viven en la areas remotas de la isla. Se dejó en abandono a las familias que han perdido su casa y sus pertenencias. Se ha dejado en el abandono a los envegecientes de las egidas que han quedado sin agua y sin energía eléctrica.

Pueblos como Comerio estaban sin un oasis de agua potable hasta que activaron a la guardia nacional y otros alcaldes le suplieron el agua.

El problema es que el agua potable se mueve con bombas de agua que requiere la electricidad para activarse.

El gobierno sigue mintiendo cuando afirma que la energíaeléctrica y el agua se va a re establecer pronto cuando sabemos que no es cierto. La burocracia gubernamental queda como una tela de araña donde se pega el necesitado y no consigue nada. Si la familia afectada por el huracán Fiona no tiene teléfono, no tiene electricidad, no se puede mover de su casa porque esta incomunicada por el agua y por los derrumbes y no tiene internet.

FEMA inicialmente la comunicó al Presidente Biden que declarara como zona de desastre a unos pueblos que realmente no fueron impactados directamente dejando afuera a la parte oeste y sur oeste de la isla. Luego de que la prensa y los alcaldes hicieron publico el acto discriminatorio y de ineptitud, se corrigió el error.

FEMA pide que los que sufrieron daños entren a la página de FEMA para reclamar los daños. Si no hay internet, no tienen teléfono, no tienen agua, no tienen electricidad no pueden reclamar nada. FEMA tiene que ir a los sitios a llenar esa reclamación. De lo contrario discrimina y abandona a la familia pobre de Puerto Rico. A los políticos en vez de ir a retratarse y a salir en video con los afectados deben ir todos a llenarle la forma de FEMA para recibir ayuda inmediata. Encima de eso ahora no hay combustible Diésel en la isla. A penas ayer llegó un barco con el combustible y va a tardar tal vez una semana en los que se estabiliza el asunto.

Hemos sido testigos del desastre que ha dejado el HuracánFiona. Los postes de electricidad, cable tv, internet y fibra ópticaestán en el piso. Todos los centros educativos están cerrados dejando a los estudiantes en total abandono y sin la comida del comedor escolar. No olvidemos que ya hay muertos a causa de la falta de urgencia del gobierno. Ya hubo personas que murieron ahogadas y que tratando de salir de sus casas se los llevó la corriente. Otros hermanos de la isla han quedado incomunicados porque el agua se llevo el puente rio abajo.

Nuevamente queda como evidencia que el peor huracán es el de la incompetencia gubernamental que no tiene dirección y discrimina contra los pobres, los de la raza negra y los pueblos que no son de su partido político.

Solicitamos que la organización de los derechos humanos venga a Puerto Rico y consiga la evidencia de la violación de los derechos de los pobres, envegecientes y familias necesitadas de atención urgente.

Like this: Like Loading...