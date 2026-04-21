¿El mundo está en llamas? Tu dinero no tiene por qué estarlo

Por Yoel Sardiñas.-

La última vez que fuiste a cargar gasolina, o a pagar la factura del gas, probablemente notaste que costaba más que hace unos meses. No es tu imaginación. Es Medio Oriente.

Desde que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán escaló a finales de febrero, el precio del barril de crudo subió más del 50% en pocas semanas, superando los 100 dólares. Y cuando sube el petróleo, sube todo lo demás: la gasolina, el transporte, los alimentos, la electricidad. La cadena es directa y no discrimina fronteras.

Este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó sus nuevas proyecciones. El diagnóstico es claro: la inflación global alcanzará el 4,4% en 2026, frente al 3,5% del año pasado, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía. Y no es un problema igualitario: los países con menos recursos y menor estabilidad económica lo sentirán casi el doble que los más ricos y desarrollados.

Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en lo mismo: el costo de vida sube, el poder adquisitivo se erosiona y los ahorros que no están trabajando pierden valor en silencio. Las remesas rinden menos. El salario no siempre alcanza. Y si tienes inversiones, la volatilidad de los mercados genera ese impulso de querer salir corriendo y vender todo.

Ahí está el error más caro que puedes cometer.

Los mercados no se mueven en línea recta. Nunca lo han hecho. Los conflictos geopolíticos generan ruido, el ruido genera miedo, y el miedo genera decisiones financieras que lamentamos después. La historia es consistente: quienes venden en pánico son los que se pierden la recuperación.

Entonces, ¿qué puedes hacer en tiempos de incertidumbre? Aquí hay cuatro decisiones concretas que pueden ayudarte a navegar este tipo de escenarios con mayor claridad:

-No toques lo que ya tienes invertido a largo plazo. La volatilidad es temporal; tus metas no lo son.

-Diversifica si aún no lo has hecho. Cuando el petróleo sube, los sectores de energía se benefician. Tener exposición a distintas industrias y geografías amortigua los golpes, sin importar en qué país estés.

-Sigue invirtiendo, aunque sea poco. En momentos de caída, cada unidad de moneda que aportas compra más activos. Se llama dollar-cost averaging y es una de las herramientas más poderosas para el inversionista común.

-Revisa tu fondo de emergencia. En tiempos de alta inflación, ese colchón necesita ser más robusto. Si tenías calculado tres meses de gastos, considera ampliar a seis. La estabilidad empieza en casa antes que en los mercados.

Lo que pasa lejos no es tan lejano. Está en tu factura, en tu carrito del supermercado o en tu cuenta de inversión. El mundo siempre va a tener tensiones… esa no es la variable que puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es tu preparación.

Construir un futuro financiero sólido no significa tener suerte con el timing. Significa tener disciplina cuando todo tiembla.

YOEL SARDIÑAS es un inversionista en la bolsa de Nueva York y conferencista exitoso. Fundador y CEO de Investep Academy. @yoelsardinasoficial

Notistarz/Staff