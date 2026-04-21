Ejército de República Dominicana distingue a 571 miembros con condecoraciones. Continua detectando ilegales

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo, R.D. – El Ejército de República Dominicana que comanda su Comandante General, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez celebró una solemne ceremonia de imposición de condecoraciones y entrega de reconocimientos al Mérito Militar y a la Buena Conducta.

En la gran actividad fueron distinguidos 571 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en reconocimiento a su entrega, disciplina y vocación de servicio.

Durante la ceremonia fue condecorado el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, con la Orden al Mérito Militar con distintivo azul en su Primera Clase. Igualmente, recibieron la Orden al Mérito Militar con distintivo blanco en su Primera Clase el Vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, ARD, Comandante General de la Armada de República Dominicana; el Mayor General Piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez, FARD, Comandante General de la Fuerza Aérea de República Dominicana; y el Mayor General Andrés Modesto Cruz Cruz, Director General de la Policía Nacional.

Entre los oficiales distinguidos también figuran el Mayor General Rafael Antonio Carrasco Paulino, ERD, Asesor Militar del Poder Ejecutivo; el Mayor General Jimmy Arias Grullón, ERD, Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP); el Mayor General Justo Martín Fernández Tejada, ERD; el Mayor General Delio Buenaventura Colón Rosario, ERD, Inspector General de las Fuerzas Armadas; y el Mayor General Juan José Otaño Jiménez, ERD, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples de las Fuerzas Armadas (COOPINFA).

Asimismo, fueron distinguidos los Generales de Brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, ERD, Inspector General del Ejército; Rafael Genaro Almonte Cid, ERD; Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, ERD; Félix Edwin Santana Morillo, ERD; y Alberto Montás Castillo, ERD.

De igual forma, se otorgaron reconocimientos especiales al Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, ARD, Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y al Vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, Director General de Migración.

Durante la actividad fueron condecorados con la Orden al Mérito Militar, así como con medallas de Reconocimiento al Mérito y a la Buena Conducta, 16 Oficiales Generales, 109 Oficiales Superiores, 136 Oficiales Subalternos, 4 Suboficiales,297 Alistados y 9 Asimilados Militares, en reconocimiento a su trayectoria ejemplar y fiel cumplimiento del deber.

Ejército detiene a 40 indocumentados en operativos realizados en la zona fronteriza de Dajabón

Dajabón, R.D. — El Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó un grupo de cuarenta (40) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante dos operativos realizados en la zona fronteriza de la provincia Dajabón.

En un primer operativo, soldados adscritos al puesto de Masacre, perteneciente al 10mo. Batallón de Infantería, interceptaron a diecinueve (19) extranjeros, entre ellos quince (15) hombres, dos (2) mujeres y dos (2) menores de edad, quienes intentaban ingresar a territorio dominicano de manera irregular desde Haití.

Posteriormente, en un segundo operativo realizado en el sector conocido como los rieles de Copey, fueron detenidos veintiún (21) nacionales haitianos, compuestos por dieciséis (16) hombres, dos (2) mujeres y tres (3) menores de edad, en circunstancias similares.

Los detenidos fueron puestos bajo custodia militar y serán trasladados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procesos legales correspondientes.

El Ejército de República Dominicana continuará fortaleciendo la vigilancia en la zona fronteriza, con el objetivo de garantizar la seguridad territorial y el cumplimiento de las leyes vigentes.

En zona boscosa de Dajabón el Ejército detiene a 23 haitianos indocumentados

Dajabón, R.D. — El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la detención de veintitrés (23) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en una zona boscosa próximo al Puesto Militar La Aminilla, de la provincia Dajabón.

La intervención fue ejecutada luego de que miembros del ERD recibieran la información de que varios extranjeros se encontraban ocultos en el área.

De inmediato, una patrulla del ERD, se trasladó al lugar señalado, donde realizaron un operativo, logrando localizar a los indocumentados, quienes intentaban evadir la presencia militar ocultándose en la vegetación.

Dentro de los detenidos se encuentran cinco (5) mujeres y dos (2) menores de edad, los cuales fueron trasladados bajo custodia al Puesto Militar La Aminilla, desde donde serán remitidos al 10mo. Batallón de Infantería del ERD, con asiento en Dajabón, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).