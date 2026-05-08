El chisme como instrumento de destrucción

El chisme se ha expandido a través de las diferentes culturas y países. Generalmente tiene una intención emocional de hacer daño. Las personas reaccionan con rumores malintencionados por: divorcios, peleas, enojo, celos, rabia y dudas, o porque se sienten bien esparciendo el chisme.

El chisme produce un ambiente tóxico, poco confiable y profesional. El chisme crea tensión, disgusto, separación, división y puede romper relaciones de toda una vida. Aunque muchas veces, al chismoso o chismosa no se le toma en serio, el chisme puede causar enemistad y resentimiento en personas cercanas, a las que amamos y a veces hasta en personas que no conocemos.

El chisme siempre se alimenta de la mentira y la exageración. La envidia, la inseguridad y la baja autoestima, casi siempre están presentes, cuando se trata de dañar la imagen de otra persona. Al chismoso o chismosa no le importa el daño que causan, ni miden consecuencias, pero siempre existe un objetivo detrás de la mentira. El chisme puede dañar al que lo pasa y al que lo recibe, aunque el que lo pasa lo puede ver como un entretenimiento, como una manera de que lo vean como una persona que maneja informaciones, o simplemente para indisponer, lo cierto es que el chismoso va perdiendo respeto frente a los demás.

En ocasiones el chisme se alimenta de la envidia, la malicia y la competencia desleal, presentando al más capacitado como un problema. En las áreas donde se practica más el chisme son: La política, la comunicación, en el trabajo y los encuentros sociales, el chisme puede ser verídico, semi-verídico o inventado, el chismoso disfruta el chisme, aumenta su adrenalina y puede despertar la curiosidad de quien lo recibe.

Tipos de chismosos: 1. El envidioso, es el difamador, el que inventa mentiras del “enemigo”, y actúa para dañar imagen. 2. El profesional, potencia los rumores para causar daño. 3. El religioso, te cuenta el milagro, pero no el santo. 4. El bombero, lanza la información importante y se va. 5. El metiche, usa el chisme como entretenimiento. 6. El inocente, cuenta “verdades” sobre otro, para perjudicar a otros. 7. El bochinchero, cuenta todo, con lujo de detalles, sin filtro, para generar conflicto. 8. El Inseguro/triangular, busca devaluar a otros, para posicionarse socialmente, o para subir su autoestima.

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Martina Soriano

Bogotá,Colombia