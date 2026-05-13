Leonel sobre “crisis en RD”: Ha sido incubada por la ineficiencia e improvisación del Gobierno

Santo Domingo, R. D.- El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó este lunes que la supuesta crisis que atraviesa el país, es fruto de la ineficiencia y la improvisación del Gobierno actual.

Durante una rueda de prensa denominada “La Voz del Pueblo”, Fernández criticó a la serie de medida que anunció el Gobierno para enfrentar el impacto de la crisis del Medio Oriente en el país, destacando la reducción, por segunda vez, del presupuesto de los partidos políticos en un 50%.

Leonel Fernández durante rueda de prensa (Foto: Félix Lara/ END)

Indicó que existe una especie de ambigüedad en el discurso presidencial.

“En este primer trimestre, conforme al Gobierno, la economía ha crecido un 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el mes de marzo 5.1%. Se refiere a que las remesas, en el primer trimestre sobrepasan las del año pasado y que el número de turistas cada vez aumenta más”, agregó el dirigente político.

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Aseguró que, al parecer, el choque externo es positivo para las autoridades, debido a que, al aumentar los turistas, las remesas y la inversión extrajera en las zonas francas “parece ser positivo, o negativo”.

“Nosotros no negamos que el conflicto geopolítico en el Medio Oriente tiene impacto en las economías del mundo, sobre todo en lo que se refiere al precio de los combustibles, al transporte y al alimento, pero lo que queremos plantear aquí es que en República Dominicana la crisis precede a la guerra en el Medio Oriente. Ha ha sido incubada por la ineficiencia y por la improvisación y, sobre todo, por una estrategia político-electoral, clientelar, desarrollada por este gobierno desde el primer momento que se instaló”, expresó Fernández.

Ingresos del PRM según Leonel (Foto: Félix Lara/ END)

Insistió en que la misma la generan las autoridades, “pensando en cómo mantenerse en el poder a toda costa, aun cuando las circunstancias sean adversas a esa estrategia”.

Al referirse a los ingresos recibidos durante la actual gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el exmandatario sostuvo que, “siete millones de millones en cinco años y no tienen ni una obra que exhibir”.

Leonel agregó que, estos siete trillones 424.146 pesos, es una cifra exorbitante que no solamente se ha logrado por recaudación fiscal, sino que está con la deuda.

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“El incremento de la deuda del sector público no financiero, es decir, del gobierno y del Banco Central. Eso es lo que quiere decir, solamente el gobierno, encontró una deuda de 38.575 millones a julio de 2020, porque fue cuando se midió, y lo han elevado a 66.388 millones al mes de marzo de 2026”, señaló.

Asimismo, aseguró que el verdadero problema económico del país se encuentra en la estructura del gasto público y en el crecimiento descontrolado de compromisos financieros del Estado.

“La crisis está en el gasto corriente, tiene que ver con el aumento de la deuda, tiene que ver con el aumento de la nómina pública, tiene que ver con el aumento de los subsidios”, manifestó.

Fernández definió las recientes medidas oficiales como una “austeridad cosmética”, argumentando que las decisiones anunciadas por el gobierno no abordan los factores estructurales que, según indicó, están provocando el deterioro económico.

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Durante la presentación, el presidente de la Fuerza del Pueblo mostró estadísticas que indican que entre 2019 y 2025 el gasto público aumentó en un 87.5 %, superando ampliamente el comportamiento de la inflación en ese mismo período.

También señaló que el gasto corriente absorbió la mayor parte de los recursos estatales, mientras el gasto de capital, destinado a obras e inversiones, permaneció rezagado.

«Por cada $100 pesos que gasta el Gobierno, se ha destinado un promedio de RD$86 para gasto corriente y solo un 14 para el capital. Es lo más bajo en casi un siglo, para la historia económica de República Dominicana», sostuvo.

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Asimismo, Fernández señaló que los intereses de la deuda prácticamente se duplicaron en los últimos seis años.

Destacó el ex-mandatario Dominicano que, el pueblo debe saber cuánto dinero ha gastado la gestión del PRM, quién en qué y para qué.