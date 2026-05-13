El presidente Abinader será el orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas. Otras Noticias Preesidenciales

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- Con el interés de continuar atrayendo inversiones para la República Dominicana en sectores de zonas francas especializadas, el presidente Luis Abinader viajará mañana martes a Panamá, donde pronunciará el discurso central en el Congreso Mundial de Zonas Francas.

El jefe del Estado sostendrá reuniones con empresarios de ese sector, principalmente logísticos y de manufacturas, a los fines de que coloquen sus capitales en la República Dominicana.

Asimismo, el mandatario, con iguales fines, sostendrá un encuentro con la cúpula empresarial panameña, a quienes instará que inviertan en el país, una de las mejores economías y en constante crecimiento de la región.

En la agenda del presidente Abinader en Panamá está un encuentro bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino.

El Congreso Mundial de Zonas Francas inicia mañana martes 12 y concluye el miércoles 13 de mayo.

El presidente estará acompañado del ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; Biviana Riveiro, directora de ProDominicana, y el embajador en Panamá, Roberto Salcedo.

Presidente Abinader participa en la inauguración de la nueva sucursal de PriceSmart en La Romana

La Romana.– El presidente Luis Abinader participó este lunes en la inauguración de la nueva sucursal de PriceSmart en La Romana, una inversión que fortalece el crecimiento económico y comercial de la región Este, impulsa la generación de empleos directos e indirectos y reafirma la confianza de empresas internacionales en el clima de estabilidad y desarrollo que vive la República Dominicana.

Ubicado en la carretera La Romana–Higüey, sector La Luisa, este nuevo club representa una inversión de más de USD 21.1 millones, incluyendo USD 1.5 millones en construcción sostenible, y generó alrededor de 125 empleos directos, en su mayoría para talento local de La Romana.

En el marco del acto inaugural, Eduardo Franceschi, vicepresidente senior de Operaciones Regionales, destacó que esta apertura constituye un hito especial para PriceSmart y un sueño hecho realidad, gracias al esfuerzo de los colaboradores que durante meses trabajaron con entrega y sacrificio para convertir un edificio en un club y un club en una comunidad. Asimismo, informó que, con este establecimiento, PriceSmart, la cadena líder de clubes de compras por membresía en Centroamérica, el Caribe y Colombia, da apertura a su primer club en La Romana, ampliando su presencia en la República Dominicana a un total de seis clubes en el país y 57 a nivel regional.

Franceschi resaltó además que la empresa celebra 26 años de operaciones en la República Dominicana como pionera del modelo de clubes de compras por membresía, agradeciendo la confianza depositada por los socios dominicanos. Explicó que La Romana fue seleccionada por ser el corazón económico del este dominicano y un punto estratégico de encuentro para comunidades clave como San Pedro de Macorís, Higüey, Bayahíbe y Punta Cana, lo que convierte esta apertura en una nueva oportunidad de desarrollo para toda la región.

De su lado, John Hildebrandt, presidente y director operativo de PriceSmart, expresó su gratitud al país y a su gente por el respaldo brindado durante 26 años, asegurando que esa confianza ha guiado cada decisión de la compañía. Señaló que PriceSmart ha trabajado para crecer junto a la República Dominicana, fortalecer su economía y convertirse en un aliado de las comunidades donde opera, afirmando que la apertura en La Romana es prueba de ese compromiso y una promesa de que lo mejor está por venir.

Durante la actividad, también fue presentado un video del CEO de PriceSmart, David Price, quien agradeció el respaldo recibido en la República Dominicana y destacó la importancia de esta nueva apertura para el crecimiento de la empresa en el país.

Al mandatario le fue entregada su tarjeta de membresía del Club PriceSmart y, posteriormente, realizó un recorrido por las instalaciones del nuevo establecimiento, donde pudo conocer de primera mano los servicios y facilidades disponibles para los socios.

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie total de 6,205 m², de los cuales 3,972 m² están dedicados al piso de ventas. Además, dispone de 309 espacios de estacionamiento, incluidos 285 regulares, 16 para personas con movilidad reducida y 8 exclusivos para el servicio Click & Go, así como espacios para motocicletas, garantizando una experiencia cómoda y accesible para todos los socios.

Instalaciones modernas y sostenibles

Este nuevo Club cumple con los estándares de certificación EDGE, y entre sus principales innovaciones sostenibles se destacan los paneles solares, un sistema de refrigeración con CO₂, iluminación tipo LED de alta eficiencia que reduce el consumo energético en hasta un 60 %, aire acondicionado moderno de bajo consumo, automatización de recursos para un uso eficiente de la energía, así como un centro de acopio interno para reciclaje y una compactadora de cartón.

Los socios tendrán acceso a más de 1,600 productos, incluidos alrededor de 715 artículos suministrados por proveedores locales, cuidadosamente seleccionados conforme a los principios de mercadería de la compañía y a la demanda del mercado, lo que representa un impulso adicional para los productores nacionales y el comercio interno.

Servicios y facilidades para los socios

Entre los servicios destacados del nuevo club se encuentran óptica, farmacia y comida lista para llevar. Asimismo, a través de PriceSmart.com, los socios podrán acceder a servicios digitales como Click & Go, que permite realizar compras en línea y recogerlas en el Club, además del servicio de entrega a domicilio, facilitando una experiencia de compra más rápida y eficiente.

Los socios de membresía Platinum también podrán redimir sus puntos en este nuevo Club, fortaleciendo los beneficios y la fidelidad de los miembros.

Responsabilidad social con la comunidad

PriceSmart reiteró que mantiene un firme compromiso con las comunidades donde opera. En ese sentido, el Club implementará el Programa de Rescate de Alimentos, mediante el cual se entregarán productos aptos para el consumo a bancos de alimentos y organizaciones locales que atienden a poblaciones vulnerables, incluyendo frutas, verduras y productos de panadería.

De igual manera, la Fundación PriceSmart continuará desarrollando oportunidades para jóvenes con acceso limitado a recursos, impulsando programas de educación y formación técnica que fortalezcan su empleabilidad y su capacidad emprendedora en la región Este.

A través de su programa de impacto social Aprender y Crecer, PriceSmart apoya directamente a cuatro escuelas públicas de la zona, beneficiando a cerca de 3,000 estudiantes. Esta iniciativa incluye la entrega de útiles escolares, material didáctico y artículos de aseo, así como la creación de bibliotecas escolares y la formación docente para fortalecer las habilidades lectoras. Además, los colaboradores participan en actividades de voluntariado comunitario, reflejando el compromiso de la empresa con el desarrollo integral de la comunidad.

Compromiso con la República Dominicana

Desde su llegada al país en diciembre de 1999, PriceSmart ha sido pionera en el modelo de clubes de compras por membresía y hoy emplea a más de 1,200 colaboradores en la República Dominicana. Con la apertura del Club en La Romana, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo económico, la generación de empleo formal, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades donde opera.

En el marco del evento, los ejecutivos resaltaron también que la misión de PriceSmart va más allá de generar empleos, ya que busca crear oportunidades para una vida mejor, acompañando el crecimiento profesional de más de 12,500 colaboradores a nivel regional. Reiteraron que el nuevo Club está preparado para atender toda la región Este, donde existe una demanda real de los residentes, empresas y turistas que dinamizan la economía local.

Acerca de PriceSmart

PriceSmart, con sede en San Diego, es propietaria y operadora de clubes de compras por membresía al estilo estadounidense en América Latina y el Caribe, donde ofrece a sus socios mercancía y servicios de alta calidad a precios competitivos. Actualmente, PriceSmart opera 56 clubes de compras en 12 países y un territorio de Estados Unidos (diez en Colombia; nueve en Costa Rica; siete en Panamá; siete en Guatemala; seis en República Dominicana; cuatro en Trinidad y El Salvador; tres en Honduras; dos en Nicaragua y Jamaica; y uno en Aruba, Barbados y las Islas Vírgenes de Estados Unidos).

Adicionalmente, la compañía informó que con la apertura del nuevo Club en La Romana amplía su presencia regional y consolida su apuesta de crecimiento sostenido en la República Dominicana, reafirmando la confianza en el potencial económico del país y su estabilidad para la inversión extranjera.

Presidente Abinader inaugura pabellones deportivos para fortalecer el deporte y la recreación de la juventud de La Romana

La Romana.- Como parte del plan de construcción y remozamiento de infraestructuras deportivas que ejecuta el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), en consonancia con las políticas públicas impulsadas por el Gobierno para promover el deporte, la inclusión y el bienestar comunitario, el presidente Luis Abinader encabezó este lunes la entrega de los pabellones de entrenamientos del Centro Deportivo de La Romana.

Los remozamientos incluyen los salones de combate para boxeo, lucha, taekwondo y judo, así como oficinas de federaciones, clubes y cafetería, además de la instalación de ring de boxeo, tatamis, impermeabilización de techos, pintura general e instalaciones eléctricas.

Durante el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el compromiso del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva nacional e informó que la obra fue realizada con una inversión de RD 53,724,353.12 para beneficiar a cientos de atletas y fortalecer la práctica de múltiples disciplinas deportivas en la provincia.

Asimismo, explicó que las obras surgieron luego de escuchar las inquietudes de líderes comunitarios y deportivos de la provincia en un encuentro realizado el 11 de septiembre de 2024, donde se identificó el deterioro de las instalaciones como una de las principales problemáticas del sector.

“El presidente Luis Abinader autorizó de inmediato los fondos necesarios para transformar estos pabellones, que antes representaban una vergüenza y hoy se convierten en espacios dignos para nuestros atletas”, expresó el funcionario.

El ministro resaltó que cientos de jóvenes que practicaban deportes en condiciones precarias ahora contarán con instalaciones adecuadas para su formación y desarrollo competitivo, valorando además el impacto de estas obras en el impulso del deporte de alto rendimiento.

Asimismo, afirmó que el Gobierno desarrolla un histórico programa de construcción de techados multiusos en todo el país, con más de 40 en ejecución en el Distrito Nacional, otros 40 en la provincia Santo Domingo y decenas adicionales en distintas comunidades, superando los 130 proyectos junto con otras instituciones del Estado.

Kelvin Cruz también reveló que el mandatario mostró interés en el futuro de la piscina de La Romana, por lo que instruyó realizar un levantamiento técnico junto con la federación y asociaciones de natación para definir las soluciones más viables para esa instalación.

De igual manera, anunció que este mismo mes iniciará la construcción del techado multiuso del municipio de Guaymate y que las autoridades trabajan en la búsqueda de terrenos para levantar otra obra similar en la comunidad de Villa Verde.

La obra contempló la intervención de aproximadamente 7,300 metros cuadrados e incluyó colocación de aluzinc, mantenimiento de estructuras metálicas, reparación de baños, remozamiento del área de gimnasia, gradas y distintas áreas deportivas y de servicios.

También estuvo presente el inmortal del deporte y primer dominicano en jugar en la NBA, Alfred “Tito” Horford.

En el acto, la gobernadora provincial destacó el impacto positivo de la obra para la juventud y el desarrollo deportivo de La Romana, valorando el respaldo del Gobierno a las comunidades mediante inversiones que fortalecen la inclusión y crean nuevas oportunidades para los atletas.

De su lado, el alcalde Eduardo Kery Metivier agradeció al presidente Luis Abinader y al Ministerio de Deportes por la recuperación de estas instalaciones, señalando que el remozamiento del Centro Deportivo representa un paso importante para el crecimiento del deporte y la recreación en la provincia.

Juramentan voluntariado

En el acto, el ministro de Deportes tomó juramento a los miembros del voluntariado del Multiusos Complejo Deportivo La Romana, conformado por Tito Horford, primer dominicano en jugar en la National Basketball Association, junto con Eduardo Kery Metivier, Nidia Ayalidis Febles, Fanny Medina, Jeury Medina, Carlos Alberto Reyes, Rosalía Medina, María Estela Medina, Ronny Hannel Cuello, M., Micaela Medina, Amós Anglades y Murfy Amarante, quienes a partir de hoy se encargarán del cuidado, mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones deportivas, garantizando espacios adecuados y seguros para los atletas y usuarios de la comunidad.

Fuerza de Tarea activa servicio digital de la Policía Nacional para verificar celulares robados

Santo Domingo.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la puesta en funcionamiento de un nuevo servicio digital de verificación y certificación de celulares, una herramienta que permitirá a los ciudadanos validar si un teléfono móvil posee reporte de robo antes de adquirirlo, como parte de las estrategias para combatir este delito y fortalecer la seguridad ciudadana.

La información fue ofrecida al término de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

Raful explicó que el nuevo mecanismo estará disponible a través de las plataformas digitales de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía, tras un trabajo conjunto con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y las prestadoras de servicios telefónicos.

“Esta Fuerza de Tarea ha diseñado varios planes para ver de qué manera se hace menos atractivo el robo de celulares para reinsertarlos nuevamente al sistema. Con esta plataforma ponemos a disposición de todas las personas, sin necesidad de acudir a un lugar físico, la capacidad de validar el IMEI del teléfono para saber si tiene algún registro de robo o no”, detalló.

La ministra recordó que desde el año pasado funciona un centro de revisión de celulares en Plaza Central, donde los ciudadanos pueden validar físicamente si un dispositivo ha sido reportado como robado. Sin embargo, destacó que con esta nueva plataforma el proceso podrá realizarse de manera digital y sin necesidad de trasladarse a un establecimiento.

Asimismo, explicó que el sistema está conectado con las bases de datos de Indotel, las compañías telefónicas y la Policía Nacional, lo cual permite emitir certificaciones positivas o negativas de manera automática. En los casos en que el celular tenga reporte, la información será remitida a las unidades especializadas para fines de rastreo e investigación.

“Esto es muy importante también para las investigaciones criminales, porque permite seguir la trazabilidad de algunos teléfonos que son utilizados con estos fines”, agregó.

Tasa acumulada de homicidios registra reducción sostenida

La ministra Raful aseguró que la tasa acumulada de homicidios se mantiene en 7.34 por cada 100,000 habitantes, mientras que tres territorios permanecen en cero homicidios, 25 registran cifras de un dígito y solo seis se encuentran en dos dígitos.

Destacó además que los indicadores reflejan una reducción sostenida en comparación con años anteriores. Precisó que para esta fecha en 2023 la tasa de homicidios era de 12.7, mientras que en 2024 se situaba en 10.05, y en mayo del pasado año alcanzaba 8.4.

Asimismo, señaló que las denuncias por robos continúan mostrando una tendencia a la baja e insistió en la importancia de que los ciudadanos formalicen las denuncias a través de los destacamentos policiales o mediante la plataforma web de la Policía Nacional, para garantizar una respuesta efectiva de las autoridades.

Presidente Abinader llega a Panamá, donde será orador principal del Congreso Mundial de Zonas Francas

Panamá.– El presidente Luis Abinader llegó a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde pronunciará el discurso central del acto inaugural y agotará una amplia agenda de reuniones estratégicas orientadas a continuar atrayendo inversiones hacia la República Dominicana, especialmente en sectores vinculados a logística, manufactura y zonas francas especializadas.

Como parte de su agenda oficial, el mandatario será recibido por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y por el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, previo al acto inaugural del evento, que reunirá a líderes gubernamentales, empresariales y representantes del ecosistema global de zonas francas.

Durante su participación, el jefe de Estado sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, con quien abordará temas de interés común para ambas naciones, así como oportunidades de cooperación e intercambio económico.

Asimismo, el presidente Abinader desarrollará una agenda de reuniones con representantes del sector de zonas francas y logística internacional, incluyendo encuentros con Mohammed Al Zarooni, presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO); ejecutivos de DP World; el ministro de Industria y Comercio de Panamá, Julio Moltó, y Martín Pedersen, presidente de la Autoridad Internacional de Zonas Francas (IFZA), una de las de mayor crecimiento en Dubái.

En el marco de esta visita, también está prevista la firma de un memorando de entendimiento con la Organización Mundial de Zonas Francas, orientado a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias en esta materia.

El Congreso Mundial de Zonas Francas se celebra los días 12 y 13 de mayo en Panamá y reúne a representantes de distintos países para debatir sobre innovación, comercio, logística e inversión en el contexto de las nuevas dinámicas globales.

El presidente Abinader está acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.

15 meses después, Gobierno Dominicano varía política sobre recepción de nacionales de terceros países desde EEUU

La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA).

Este martes 12 de mayo, el Gobierno anunció, a través de una “cooperación bilateral con Estados Unidos de América”, que recibirá “temporalmente” a nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos.

Según el comunicado emitido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el convenio es un “memorando de entendimiento de carácter no vinculante”; en donde República Dominicana permitirá el ingreso “temporal y excepcional” a territorio dominicano de un “número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito”.

La comunicación del Gobierno de la República Dominicana resalta que “no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados”.

La nota oficial señala que el mecanismo se aplicará “caso por caso” y que contará con un respaldo financiero y operativo de parte de las autoridades estadounidenses, para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen; la implementación del convenio se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones internacionales del país, sin alterar la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza.

“La cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos se desarrolla sobre la base del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la transparencia, con el propósito de fortalecer la seguridad regional, enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones y contribuir a una gestión ordenada y humana de los flujos migratorios”, señala el comunicado.

Este convenio se realiza tan solo 15 meses despues de que el presidente Luis Abinader indicará que República Dominicana no estaba en la disposición de recibir nacionales de terceros países desde Estados Unidos que no sean nacionales dominicanos.

Al hablar en LA Semanal del lunes 3 de febrero de 2025, el mandatario reseñó que el país no tenía la obligación de recibir ningún tipo de refugiado.

“El lugar más lejos que nosotros vamos a aceptar retener, que vengan gente es de Pedernales… Nosotros ni tenemos obligación ni aceptaremos recibir personas de otros países, solamente los dominicanos que tenemos el deber y el derecho de hacerlo”, fue lo dicho por el mandatario en esa oportunidad luego de ser cuestionado.

sin explicación

El documento enviado este martes a los medios de comunicación no reseña la razón del cambio de política con relación a la recepción de extranjeros.

Abinader declara al Cuerpo de Guardia Islámica de Irán y Hezbolá como organizaciones terroristas

Asimismo, el Mirex comunicó que el Gobierno le otorgó una extensión a Estados Unidos, “con carácter temporal y bajo la coordinación de las autoridades nacionales competentes”, para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos, en los aeropuertos de Las Américas y la base aérea de San Isidro.

El presidente Luis Abinader el pasado 10 de abril.Glauco Moquete / LD

FacebookTwitterWhatsappComentariosRedacción Listín DiarioSanto Domingo, RD.

12/05/2026 14:21 | Actualizado a 12/05/2026 14:21

El Gobierno de la República Dominicana informó este martes que ha decidido designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Hezbolá como organizaciones terroristas.

Según un comunicado enviado a los medios de comunicación, la acción del Poder Ejecutivo manifiesta su compromiso con la lucha global contra el terrorismo, garantizando el cumplimiento de resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y “la legislación nacional aplicable”.

De acuerdo con el texto elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), el presidente Luis Abinader firmó un decreto que contiene esta disposición. Sin embargo, no precisa la numeración del documento.

Por otro lado, el Mirex anunció que las autoridades dominicanas firmaron con Estados Unidos un “memorando de entendimiento de carácter no vinculante, orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio de un número limitado de nacionales de terceros países, sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito”.

Este acuerdo no incluye a personas de nacionalidad haitiana ni a menores de edad no acompañados.

El Mirex precisó que este mecanismo “se aplicará caso por caso y contará con respaldo financiero y operativo del Gobierno estadounidense para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen”.

“Su implementación se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a las obligaciones internacionales del país, sin alterar la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza”, asegura la Cancillería.

EE.UU. en suelo dominicano

Asimismo, el Mirex comunicó que el Gobierno le otorgó una extensión a Estados Unidos, “con carácter temporal y bajo la coordinación de las autoridades nacionales competentes”, para el acceso, estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal de Estados Unidos, en los aeropuertos de Las Américas y la base aérea de San Isidro.

“Esta cooperación contribuye al fortalecimiento de las capacidades nacionales de vigilancia, interdicción de narcóticos y respuesta operativa frente al crimen transnacional organizado, así como a la ampliación de los mecanismos de intercambio de información, entrenamiento y asistencia técnica”, asevera el comunicado.

Asimismo, adelantó que ambos gobiernos avanzan en iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria y fronteriza mediante nuevas capacidades tecnológicas y biométricas, lo que permitirá modernizar los sistemas de control y verificación en los principales puntos de entrada del país.

“Estas medidas, además de reforzar la seguridad nacional y regional, sientan bases importantes para futuros mecanismos de facilitación migratoria y aeroportuaria que contribuirían a fortalecer la conectividad, la competitividad y el turismo de República Dominicana”, manifiesta el documento.