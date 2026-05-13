Comandante General del Ejército inaugura nuevo destacamento en Tierra Virgen. Otras Informaciones del ERD

Neyba, R. D.-El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, dejó inaugurado un nuevo destacamento militar en la comunidad de Tierra Virgen, ubicada a unos 3,000 pies de altura en la Sierra de Neyba.

Lugar que esta próximo a los cerros de Bucán Base, dentro del área de responsabilidad del 14to. Batallón de Infantería, con asiento en Jimaní, provincia Independencia. La obra fue concebida para fortalecer la presencia operativa y las capacidades de vigilancia del Ejército en esta estratégica zona fronteriza.

Con estas iniciativas el Ejercito Domincano esta proporcionando además condiciones dignas y funcionales para el personal militar destacado en el área. La infraestructura cuenta con un área aproximada de 75 metros cuadrados, construida en mampostería de bloques y techada en láminas de aluzinc sobre estructura metálica.

Su fachada principal incorpora revestimiento en piedra natural como elemento arquitectónico distintivo, mientras que los pisos interiores fueron terminados en porcelanato de alta resistencia.

El destacamento dispone de un área acondicionada para el alojamiento de los soldados, una habitación para el oficial comandante, baños, cocina y comedor equipados con gabinetes modulares, tope en granito natural, estufa, nevera, comedor y bebederos.

Asimismo, cuenta con casa de guardia, cisterna para almacenamiento de agua potable y un helipuerto, fortaleciendo así la capacidad de respuesta y movilidad de las tropas en la zona. Ejército de República Dominicana (ERD)

Patrullas del Ejército Dominicano detienen a 52 indocumentados en operativos realizados en Santiago Rodríguez

Patrullas del Ejército Dominicano detienen a 52 indocumentados en operativos realizados en Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez, R.D. – Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), adscritos a la 4ta. Brigada de Infantería, detuvieron a cincuenta y dos (52) nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos realizados en distintas comunidades de la provincia Santiago Rodríguez.

En una primera intervención, miembros del Destacamento Las Caobas interceptaron a dieciséis (16) extranjeros indocumentados, entre ellos trece (13) hombres y tres (03) mujeres, quienes se desplazaban por una zona boscosa próxima a los corrales de la comunidad Las Caobas, intentando evadir el control militar.

De igual manera, soldados del Destacamento La Leonor detuvieron a catorce (14) nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, integrados por doce (12) hombres y dos (02) mujeres, durante un operativo realizado en la comunidad El Vallecito, cuando ingresaban de manera ilegal a territorio dominicano.

En otro operativo efectuado en las montañas de la comunidad Los Ausquelle de La Cabirma de Thoma, miembros del Destacamento La Leonor interceptaron a veintidós (22) nacionales haitianos indocumentados, de los cuales diecisiete (17) eran hombres y cinco (05) mujeres, quienes intentaban penetrar al país por una zona montañosa de difícil acceso.

Todos los extranjeros detenidos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana reiteró que mantiene reforzadas las operaciones de vigilancia y control fronterizo en toda la zona limítrofe y otros puntos del país, como parte de su misión de combatir el tráfico ilegal de personas y garantizar la seguridad nacional.

Comandante General del Ejército recorre destacamentos y puestos fronterizos en la provincia Elías Piña

El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, realizó un recorrido de supervisión por diferentes instalaciones militares y puestos fronterizos de la institución en la provincia Elías Piña. La jornada inició en la fortaleza Primer Teniente Justiniano del Rosario, ERD, asiento de la 25ta. Compañía de Infantería, ubicada en el municipio Pedro Santana.

Posteriormente, el alto mando militar se trasladó al destacamento de Bánica, el cual dejó reinaugurado junto a la gobernadora provincial, licenciada Migdaly de los Santos, y otras autoridades municipales. Durante el recorrido, el Comandante General visitó además el área conocida como el paso de Nonón, en la ribera del río Artibonito, frente a la comunidad haitiana de Fuerte Biasú, Tomassique.

Más adelante, se trasladó a la fortaleza La Estrelleta, asiento del 11vo. Batallón de Infantería, en el municipio de Comendador, donde se dirigió a las tropas destacadas en la zona fronteriza, exhortándolas a mantener el compromiso, la disciplina y la vigilancia permanente en el cumplimiento de su misión de resguardar la soberanía nacional y garantizar la seguridad en la frontera.

Posteriormente, recorrió distintos puestos militares apostados a lo largo de la verja perimetral fronteriza, incluyendo una visita al puesto General Timoteo Ogando y al destacamento General Antonio Duvergé.

La agenda de supervisión continuó por los puestos de Margarita y el destacamento de Rinconcito, para luego trasladarse al puesto de Macasías. Finalmente, el Mayor General Camino Pérez visitó la zona de Las Dos Bocas, en la confluencia de los ríos Macasías y Artibonito, ambos ubicados en la línea fronteriza con Haití.