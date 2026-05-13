Isleta comprendida entre las Avenidas Estados Unidos y la Iberoamericana en tremendo descuido

Santo Domingo Este, R. D.-En una acción casi incomprensiva la Isleta que está en el Centro entre la Avenida Estados Unidos y la Avenida Iberoamericana se encuentra en un estado de suciedad muy evidente y deplorable casi en total abandono por la Dirección correspondiente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Esta importantísima área que esta entre las Avenidas señaladas la cual posee una gran cantidad de árboles preciosísimo por el verdor que tienen sus plantas de diferentes árboles y que juegan un papel determinante para la salud de las personas que vivimos allí.

Con mucha pena se puede observar el casi total abandono por parte de la Dirección que tiene a su cargo la limpieza y el remozamiento de esa importantísima área de esparcimiento que por cierto es muy usado por los moradores de las diferentes comunidades que lo compartimos.

Parque Mirador del Este.

Como un vecino más preocupado por la situación de nuestro gran Parque Mirador del Este nos atrevimos a ir a tratar de conversar con el Señor Alex Samana quien es el Director de Ornato, Plaza y Embellecimiento del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Allí fuimos llevados a sus Oficinas por una Secretaria de recepción quien nos encamino muy amablemente hasta la Oficina del Señor Alex Samana, una vez allí nos recibe una Secretaria, pedimos ver al Señor Director, pero la Secretaria nos comunicó muy amablemente que el Señor Samana no estaba.

El Señor Alex Samana Director de Ornato Plaza y Embellicineinto del Ayuntamiento Santo Domingo Este.

entonces le pedimos hablar con un asistente y salió otra joven que se identificó como asistente del Señor Director, pero resulta que no sabía nada de eso porque la persona encargada de esa área que se llama Aniverqui Mendoza, tampoco estaba.

En ambas fotos se pueden observar sacos de basuras tirados por desprensivos en la acera de la Avenida Estados Unidos

Todo estaba bien hasta que yo le hice una nota de voz al Honorable Señor Sindico Dr. Dio Astacio a su WhatsApp haciéndole saber que fuimos a ver a los incúbentes de ese departamento, asunto que molesto de manera tremenda a la Joven que me atendía, yo le dije, pero ¿Y porque usted se molesta si solo le estoy dejando saber al Sindico esa información?

Area interna de la Isleta con muchsisima basura en plena area verde del Parque Mirador del Este.

Pero tan lejos se dio el asunto que un estúpido que se identificó como un arquitecto empleado del Ayuntamiento, se levantó de una silla a darme lección de educación, queriéndome enseñar a saludar y hablarme una serie de disparate, y cuando yo le reclame, me amenazo con llamarme a Seguridad para que me sacaran de la Oficina.

En esta imagen esta el area que no se ha limpiado por la DIreecion de parque que dirige el Señor Alex Samana.

Tambien en esta imagen esta el area que no se ha limpiado por la Direecion de parque que dirige el Señor Alex Samana, teniendo la misma una area totalmente arrabaizada

Pero lo grande es que otra persona llega, llama al Señor Samana por teléfono y pide hablar conmigo, yo pienso que él me va a preguntar por el tema que es la limpieza de la Isleta del Parque, pero no el Director que parece que más que un eficiente empleado parece un Chismoso, lo que hace es reclamarme lo siguiente muy molesto:

¿Qué porque razón yo tengo que ir a su Oficina para hacerle una nota de Voz al Sindico a su WhatsApp diciendo que él no estaba allí? En vez de preguntarme cual era la razón de mi visita a su Oficina.

Debo de recordarle al Señor Alez Samana, a su personal que el Buque Insignia del Ayuntamiento del Dr. Dio Astacio has sido este Parque Mirador del Este, que se ha visto al honorable Sindico Santo Domingo Este en tempranas horas de la mañana supervisando este parque, pero parece que al Señor Samana le ha dado con echarlo al olvido.

Problemas graves del parque

Entre los problemas que ahí existen permítame observarle 4 cosas son muy graves y complicadas que están ocurriendo actualmente en esta Isleta, ubicadas entre las avenidas Iberoamericana y la Avenida Estados Unidos, y aquí se la voy a señalar.

En ambas graficas se pueden apreciar los camiones estacionados en la Avenida iberoamericana del Parque Mirador del Este, detras de esos camiones parqueados ahi no solo se escudan los la ladrones y atracadores, sino que malos ciudadanos usan la parte interna del parque como si fuese el baño de su casa, nacionales haiianos entre otros malos Dominicanos tambien, yo mismo tengo temor a que se pueda desatar una epidemia de Colera entre otras enfermedades, ahi se necesita la urgente intervencion del Coronel Jefe de Seguridad del Ayuntamiento para el retiro inmediato de estos camiones, por seguridad y por razones de salud.

1)-El Parqueo de una gran cantidad de Camiones de diferentes Dueños, parece que los dueños de los camiones han decidido coger la Acera de la Avenida Iberoamericana para parqueo con el agravante de detrás de esos camiones se esconden ladrones y atracadores, y algo más grave aún, Nacionales haitianos, y otros malos dominicanos tienen una parte de esa Isleta para evacuarse como si esa fuera el baño de su casa, hay temor de que se pueda desatar una epidemia de Colera por esa situación.

2)-Al señor Alex Samana no limpiar este importantísima Isleta (No chapearle) y mantenerla limpia, pues solo se nota la total arrabalización de la señalada Isleta por el gran descuido que tiene esta Dirección de Parque por no cumplir con su responsabilidad.

3)-Otro problema que también ahora se mantiene es el parqueo de una serie de motores que quieren estar parqueados en la parte central de la Avenida y ellos alegaban que porque ese parque este descuidado ellos tienen el derecho de parquear sus motores a donde a ellos les dé la gana.

4)-Ahora tenemos también a algunas personas que se han dedicado a la tarea de estar lanzando sacos que presumimos son de basuras esto ya lo están haciendo en la orilla de la Avenida Estados Unidos justamente en el área verde.

Mientras tanto querido Sindico los moradores que residimos en el Ensanche Isabelita necesitamos ver por allí la cara de no solo del Señor Alez Samana, sino también, la Cara del Coronel Jefe de Seguridad del Ayuntamiento para que hagan en la medida de lo posible el retiro inmediato de los camiones, la efectiva limpieza de la Isleta del Parque Mirador del Este y el retiro total de todo ese reguero de Basura que tiene esa Isleta dentro del área verde, además de una serie de hoyos que están tapados y que el Ayuntamiento debe de proceder a cerrarlos por el peligro que estos representan para los moradores, si hay que someter gentes por violar las leyes municipales pues que se haga, pero no se puede seguir con tanta displicencia e irresponsabilidad de parte de los empleados que han sido designados para realizar su tarea.

Adelante Señor Sindico usted es nuestro Presidente Local y sabemos que usted es un buen Ejecutivo Municipal y se supone que nosotros no podemos estar detrás suyas cuando usted tiene directores que usted los ha nombrado para cumplir sus tareas y funciones específicas y que no se deben de molestar porque uno le haga una nota de voz a su WhatsApp.