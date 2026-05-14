Presidente Abinader presenta a la República Dominicana como una de las mejores decisiones de inversión del hemisferio. Otras Noticias Presidenciales

Panamá.– El presidente Luis Rodolfo Abinader presentó este miércoles a la República Dominicana como una de las mejores decisiones de inversión del hemisferio, al exponer ante líderes empresariales, inversionistas y representantes del sector zonas francas las fortalezas que posicionan al país como un destino confiable, competitivo y estratégico para la inversión global.

Durante su participación en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas, el mandatario pronunció el discurso central titulado “Zonas Francas de la República Dominicana: motor de transformación productiva y competitividad global”, donde destacó el desempeño del país en materia de inversión extranjera, estabilidad económica, seguridad jurídica, manufactura avanzada, nearshoring y competitividad exportadora.

Durante su intervención, el jefe de Estado presentó el caso dominicano como una historia de transformación económica en marcha, destacando cómo el país ha convertido sus zonas francas en un motor de crecimiento, competitividad e integración global.

“La República Dominicana es hoy una de las mejores decisiones de inversión en el hemisferio”, afirmó el mandatario, al señalar que, en un escenario global marcado por la reconfiguración de las cadenas de valor y el reposicionamiento de la inversión, el país no solo resiste, sino que se destaca.

Indicó que, en el contexto actual, los inversionistas buscan seguridad, previsibilidad y rentabilidad, asegurando que en la República Dominicana “invertir es sencillo, operar es eficiente y crecer es posible”.

“Pero hay algo más importante aún: en la República Dominicana, quien invierte encuentra un socio, no solo un destino”, expresó.

El mandatario sostuvo que el país no solo ofrece parques industriales, sino ecosistemas completos de inversión donde convergen la manufactura avanzada, los servicios globales y la economía digital, como parte de una estrategia orientada a reducir riesgos, acelerar retornos y abrir puertas a nuevos mercados.

Zonas francas: pilar de la economía dominicana

El presidente Abinader destacó que las zonas francas generan más de 200,000 empleos, representan más del 60 % de las exportaciones nacionales y constituyen uno de los pilares más sólidos de la economía dominicana.

Asimismo, señaló que con más de 850 empresas y una red de parques industriales distribuidos en todo el territorio nacional, la República Dominicana ha construido un ecosistema productivo robusto, diversificado y en constante evolución.

Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística, indicó, reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos productivos.

“Hoy, el capital global busca destinos donde pueda crecer con confianza y escalar con rapidez. Y la República Dominicana ofrece exactamente eso: velocidad, estabilidad y visión de largo plazo”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que el país no compite únicamente en costos, sino también en resultados. “Y eso, en el mundo de hoy, marca la diferencia entre invertir o liderar”, expresó.

Récord histórico de inversión extranjera

El gobernante afirmó que la confianza internacional en la República Dominicana se refleja en cifras concretas, destacando que el país ha superado los 35,000 millones de dólares acumulados en inversión extranjera directa durante la última década.

Asimismo, informó que en 2025 el país registró un récord superior a los 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa y aseguró que la tendencia es continuar superando esas barreras año tras año.

“Pero más importante que la cantidad es la calidad de esa inversión”, expresó el mandatario, al indicar que el país está atrayendo capital hacia sectores estratégicos, industrias de valor y proyectos orientados al futuro.

“Hoy estamos atrayendo capital hacia sectores estratégicos, hacia industrias de valor, hacia proyectos que construyen y moldean el futuro”, afirmó.

Nuevas inversiones y visión de futuro

Durante su ponencia, el presidente Abinader señaló que grandes empresas globales continúan apostando por la República Dominicana y mencionó proyectos de compañías tecnológicas como Google y NVIDIA. “Proyectos de compañías tecnológicas como Google o NVIDIA no solo validan nuestro modelo: lo proyectan hacia el futuro”, expresó.

Asimismo, destacó iniciativas como el desarrollo del puerto espacial en Pedernales, como reflejo de una visión de país enfocada en anticiparse al mañana.

Nearshoring y posición estratégica

El mandatario afirmó que el nearshoring ya no es una tendencia, sino una realidad, y destacó que la República Dominicana ocupa una posición estratégica privilegiada dentro del nuevo mapa global del comercio.

Resaltó que el país cuenta con acceso a más de 1,200 millones de consumidores a través de su red de acuerdos comerciales, lo que permite a las empresas producir con ventajas preferenciales y llegar de forma competitiva a mercados como Estados Unidos, Europa, Centroamérica y el Caribe.

“Producir en la República Dominicana no es solo producir bien. Es producir con acceso, con eficiencia y con escala global”, expresó.

Y agregó: “En definitiva, producir en la República Dominicana es producir para el mundo y hacerlo con ventaja competitiva”.

Evolución del modelo de zonas francas

El jefe de Estado explicó que el modelo de zonas francas del país ha evolucionado desde un esquema orientado a generar empleo y atraer inversión hacia una nueva etapa centrada en la transferencia tecnológica, la innovación y la sofisticación productiva.

Indicó que hoy el objetivo no es solo crecer, sino hacerlo con valor, inteligencia y sostenibilidad.

“Hablamos de manufactura avanzada. Hablamos de integración logística. Hablamos de inteligencia artificial, semiconductores e industria 4.0. Pero, sobre todo, hablamos de un país que ha sabido reinventarse”, expresó.

Asimismo, sostuvo que la República Dominicana ha pasado de competir en costos a competir en capacidades, integrándose a procesos productivos complejos y cadenas de suministro cada vez más sofisticadas.

“Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes. Producen soluciones, innovación y valor agregado”, aseguró.

Seguridad jurídica, confianza y eficiencia

El presidente Abinader destacó además el marco legal competitivo del país, sustentado en reglas claras, estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas, y en ese sentido, explicó que la Ley 8-90 y las reformas recientes han consolidado un régimen que combina incentivos con estabilidad y competitividad con certeza.

“En la República Dominicana, esa confianza se construye con instituciones, con normas claras y con un compromiso firme con el Estado de derecho”, afirmó.

Igualmente, resaltó las ventajas no fiscales del país, entre ellas el talento humano competitivo, la formación especializada, la eficiencia operativa, la logística ágil y la coordinación público-privada.

“Porque entendemos algo fundamental: en el mundo de hoy, la competitividad no se mide solo en costos, se mide en eficiencia”, expresó.

Y añadió: “En la República Dominicana, invertir no es complejo. Es eficiente, es ágil y es escalable”.

Invitación a invertir en la República Dominicana

Al concluir su participación, el mandatario invitó a empresarios e inversionistas a visitar la República Dominicana y conocer de primera mano las oportunidades que ofrece el país.

“La República Dominicana no es solo una economía que crece. Es una economía que sabe hacia dónde va. Así que vengan. Vengan a invertir, sí. Pero también vengan a descubrir”, manifestó.

El presidente Abinader concluyó destacando que la República Dominicana no es solo un destino de inversión, sino un lugar donde el futuro ya empezó. “Porque cuando uno conoce la República Dominicana, entiende que no es solo un destino de inversión. Es un lugar donde el futuro ya empezó. Y dónde queremos construirlo con ustedes. Con pasión caribeña y con convicción dominicana”.

Presidente Abinader se reúne con su homólogo panameño, José Raúl Mulino

Panamá.– El presidente de la República, Luis Abinader, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Panamá, con el propósito de seguir ampliando las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.

El mandatario dominicano abordó estos temas durante una reunión bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la que también participaron altos funcionarios del Gobierno de Panamá, entre ellos el canciller, el ministro de Comercio e Industrias y la ministra de Turismo, entre otros representantes.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.

Durante el encuentro, ambos gobernantes acordaron actualizar una propuesta de acuerdo comercial entre la República Dominicana y Panamá, como mecanismo para fortalecer el intercambio de negocios y generar mayores oportunidades económicas en beneficio de sus respectivos países.

Asimismo, el presidente Mulino manifestó interés en intercambiar experiencias en el sector turismo, al considerar que la República Dominicana ha logrado un importante desarrollo de esta actividad productiva y se ha consolidado como un referente regional.

Ambos mandatarios también destacaron la significativa conectividad aérea entre la República Dominicana y Panamá, reflejada en la importante afluencia de vuelos entre ambos países, lo que contribuye al dinamismo del turismo y los negocios.

Se reúne con presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y ejecutivos de DP World

Como parte de su agenda de trabajo en Panamá, el mandatario sostuvo además encuentros por separado con el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), Mohammed Al Zarooni, y con ejecutivos de DP World, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de zonas francas y promover nuevas oportunidades de inversión en sectores importantes para la República Dominicana.

En estos encuentros, el presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.

Presidente Abinader sostiene encuentro con líderes empresariales panameños para ampliar oportunidades de inversión

Panamá.– El presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con los principales integrantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de Panamá y destacados líderes empresariales de ese país, ante quienes presentó las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino de inversión y el crecimiento sostenido alcanzado en sectores estratégicos como las zonas francas y el turismo.

Durante el encuentro, el mandatario expuso los avances logrados por la República Dominicana en materia económica y productiva, resaltando el desarrollo experimentado por las zonas francas, un sector que actualmente genera más de 200,000 empleos y que ha evolucionado hacia una industria de mayor valor agregado, impulsada por la fabricación de productos especializados, entre ellos componentes médicos y farmacéuticos.

El jefe de Estado destacó, además, las sólidas relaciones económicas entre República Dominicana y Panamá, señalando la presencia de importantes inversionistas panameños en el país y expresando su interés de continuar fortaleciendo esos vínculos comerciales mediante la llegada de nuevas inversiones. Asimismo, valoró la presencia de inversionistas dominicanos en territorio panameño.

Los empresarios panameños mostraron interés en conocer las razones que han impulsado el crecimiento de las zonas francas y del turismo dominicano, reconociendo a la República Dominicana como un referente regional en el sector turístico.

En ese contexto, el presidente Abinader compartió las principales medidas implementadas para impulsar ambos sectores productivos, destacando entre las fortalezas del país la estabilidad económica, política y social, así como la hospitalidad y laboriosidad del pueblo dominicano.

Representando a Panamá participaron el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez Montilla; el expresidente y asesor del Conep, Antonio Fletcher; el presidente de la Fundación Motta, Stanley Motta; el presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron; el presidente de la Cámara de Comercio de la Zona Libre de Colón, Dovi Eisenmann; el presidente de ONE, Julio de la Lastra, y la presidenta ejecutiva de Latinex (Bolsa Latinoamericana de Valores), Olga Cantillo.

También participó el empresario dominicano con inversiones en Panamá, Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella.

Además estuvieron presentes el gerente general de Aguas Cristalinas, S.A., Raúl Montenegro Vallarino; el vicepresidente general de Corporación Medcom, Nicolás González Revilla; el director de Global Packaging Group, Samuel Lewis Navarro; el gerente general de Cobre Panamá, John Dean; el presidente de AES Panamá, Miguel Bolinaga; la directora ejecutiva y gerente de país en Panamá de InterEnergy Group, Mónica Lupiáñez; el vicepresidente ejecutivo y gerente general de BHD International Bank (Panamá), Luis Molina Mariñez; el presidente ejecutivo del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), Jorge Salas, y el gerente general de Grupo Regency, Max Morris Harari.

Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo; el presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Miguel Lama; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam; la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Angie Bergés; la embajadora Luisa Morales; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard, y el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán.

Presidente Abinader viaja hoy miércoles a Guyana en visita oficial

Georgetown, Guyana.- El presidente Luis Abinader viajará este miércoles en horas de la noche a Guyana, donde tiene programada una reunión bilateral y la firma de acuerdos de cooperación con el presidente de ese país sudamericano, Mohamed Irfaan Ali.

A su llegada al aeropuerto de Georgetown, pasadas las 7:00 de la noche, el jefe de Estado dominicano será recibido con los honores militares correspondientes a su alta investidura. Posteriormente, se trasladará a la Casa de Gobierno, donde participará, junto con el mandatario guyanés, en una recepción oficial.

El presidente Abinader llega procedente de Panamá, donde participó como orador principal en el Congreso Mundial de Zonas Francas, escenario que aprovechó para promover la captación de inversionistas, especialmente en las áreas de tecnología y manufactura.

Con ese propósito, el mandatario también sostuvo encuentros con empresarios panameños y con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Para el jueves en la mañana, el presidente Irfaan Ali ofrecerá un desayuno oficial al presidente Abinader y a su comitiva en la Casa de Gobierno. Más adelante, ambos mandatarios, junto con funcionarios de Guyana y de la República Dominicana, encabezarán una reunión bilateral y la firma de un nuevo convenio de cooperación.

El gobernante dominicano estará acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, y el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra.

El jefe de Estado retornará el jueves 14 a la República Dominicana y el viernes encabezará diversas actividades oficiales en el país.