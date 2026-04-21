Ministro de Defensa Dominicano entrega ambulancia a la Junta de Retiro y Fondo. Otras Noticias Militares y Policiales

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo, R. D.– Como parte de las políticas orientadas al fortalecimiento de la asistencia social y al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa de la Republica Dominicana, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD., realizó la entrega de una ambulancia totalmente nueva y equipada a la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA).

La unidad fue recibida por el presidente de la institución, general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD., en representación de la entidad responsable de velar por el bienestar de los hombres y mujeres que sirvieron a la patria con honor, entrega y sacrificio.

Esta importante entrega responde a la visión del presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de continuar impulsando acciones concretas en favor de la dignidad, la atención integral y la protección social de los militares en honrosa condición de retiro.

En el marco de esta visita, el ministro de Defensa realizó además un recorrido por diferentes áreas de la Junta de Retiro, donde pudo constatar de manera directa los avances institucionales orientados a ofrecer una atención más humana, moderna y eficiente a los pensionados militares. Durante el recorrido, visitó la moderna recepción de la institución, en la que se concentran servicios de calidad destinados a brindar asistencia oportuna y digna a los retirados y sus familiares.

Asimismo, el teniente general Fernández Onofre saludó al personal orgánico de la Junta de Retiro, reconociendo la labor que desempeñan en beneficio de la comunidad pensionada, y compartió también con varios pensionados presentes en las instalaciones, a quienes expresó palabras de cercanía, consideración y respaldo.

La ambulancia será destinada al servicio de los miembros retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas que, por sus condiciones delicadas de salud, presentan limitaciones para trasladarse a consultas, evaluaciones y estudios médicos especializados. De igual modo, permitirá asistir a aquellos pacientes que requieren movilización de un centro hospitalario a otro, tanto en el Gran Santo Domingo como en distintas provincias del país.

Con la incorporación de esta nueva unidad de transporte sanitario, la Junta de Retiro fortalece su capacidad de respuesta en materia de asistencia y bienestar social, ampliando los servicios que ofrece a favor de su población pensionada, especialmente de aquellos que se encuentran en condición de dependencia o vulnerabilidad.

Esta iniciativa no solo representa un respaldo directo a la salud y al bienestar de los retirados y pensionados militares, sino que también contribuye a reducir la carga económica de sus familiares, al poner a su disposición un servicio gratuito, oportuno y digno.

DGM informa detención de 1,107 extranjeros indocumentados; deporta 756

Santo Domingo.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que, durante operativos de interdicción realizados este lunes 20 de abril, fueron detenidos 1,107 y deportados 756 extranjeros en condición migratoria irregular en distintas provincias del país.

Del total de detenidos, 677 extranjeros indocumentados fueron aprehendidos por agentes de Acción Rápida (ARR) de la DGM. Asimismo, la institución indicó que recibió 205 personas indocumentadas detenidas por el Ejército de República Dominicana, 158 de la Policía Nacional y 67 del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) del Ministerio de Defensa.

Entre las provincias con mayor número de detenciones figuran Santo Domingo y el Distrito Nacional, San Cristóbal y Monte Plata (128) También Elías Piña (102) Independencia/Jimaní (52). La Vega, Duarte, Nagua, Sánchez Ramírez y Bonao (50).

En la provincia La Altagracia, se realizaron operativos en Bávaro, Verón, Cabeza de Toro, Barrio Nuevo, Villa Playwood, Guateque y/o La Janda, El Ejecutivo, Machiplan, Uvero Alto y la avenida La Palma. En Montecristi se intervinieron las zonas de Santa María, La Gorra, Martín García y Cerro Gordo. En Barahona, Vicente Noble, Fondo Negro, Quita Coraza, El Higüito, Jaquimeyes, Tamayo, Altamira y Canoa.

Los extranjeros fueron procesados para su retorno a su país de origen, por los puestos fronterizos de Elías Piña (351), Dajabón (203), Jimaní (189) y Pedernales (13). Estos procedimientos incluyeron el registro de datos biométricos como parte del proceso previo a su deportación.

​Golpe al tráfico de armas en San Francisco de Macorís: Autoridades refuerzan seguridad en la Provincia Duarte

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.— En una serie de intervenciones estratégicas realizadas en diversos sectores de este municipio, agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público han logrado la incautación de múltiples armas de fuego y la detención de varias personas vinculadas a la posesión ilegal de armamento.

​Estos operativos, que forman parte del plan de seguridad ciudadana implementado en este 2026, se concentraron en puntos neurálgicos de la ciudad, donde la inteligencia policial identificó focos de actividad sospechosa.

​Detalles del Operativo:

​Armamento Recuperado: Durante las pesquisas se ocuparon pistolas, revólveres y municiones de diversos calibres que no contaban con la documentación legal correspondiente.

​Intervenciones Focalizadas: Las autoridades realizaron allanamientos en sectores clave, logrando sacar de circulación armas que presuntamente serían utilizadas en hechos delictivos.

​Detenciones: Varias personas fueron puestas a disposición de la justicia para fines de investigación y sometimiento por violación a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

​Contexto de Seguridad

​Este golpe se suma a los esfuerzos del Ministerio de Interior y Policía, que recientemente ha intensificado los operativos de control y regulación en la provincia Duarte. Las autoridades han reiterado que no darán tregua a quienes porten armas de manera irregular, buscando reducir los índices de violencia y garantizar la paz en la región nordeste.

​El despliegue policial continúa de manera preventiva en toda la zona metropolitana de San Francisco de Macorís para asegurar que el orden se mantenga tras estos hallazgos.

Policía Nacional desmantela banda de atracadores que operaba en Santo Domingo Este

Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), adscritos a Santo Domingo Oriental, desarticularon una presunta banda criminal dedicada a perpetrar asaltos en diversos sectores de Santo Domingo Este.

Durante el operativo fueron arrestados varios hombres señalados como reincidentes en hechos delictivos, entre ellos Ronny Alberto Pérez Ortiz, alias “El Flaco”, y Osvaldo José Pérez Ortiz, alias “El Socio”, quienes —según los investigadores— mantenían en zozobra a residentes de la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos estarían vinculados a múltiples atracos a mano armada, en los que despojaban a sus víctimas de dinero en efectivo, prendas y otras pertenencias.

En la intervención, los agentes ocuparon diversas prendas, pertrechos militares y chalecos antibalas, presuntamente utilizados por la estructura para ejecutar sus acciones delictivas.

Los investigadores a cargo indicaron que la banda operaba de manera organizada y que su desmantelamiento fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación desarrolladas por los agentes actuantes.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.