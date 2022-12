Desconocidos hieren y asaltan periodista Adriana Peguero en San Cristóbal

Héctor Danilo Sánchez, reportero especial Boston, Massachussets, EE.

UU.

SANTO DOMINGO, R. D.-La periodista Adriana Peguero fue atracada en camino a su vivienda en el residencial Paraíso de Dios ubicada en el kilómetro tres y medio en las proximidades del tanque de almacenamiento de aguas de Inapa en San Cristóbal resultando con una herida en una mano y les llevaron algunas pertenencias, dinero y las llaves de su vehículo y de la casa.

Indica la Periodistas que ella llevo a su hija a la parada ya que es una Estudiante del ITLA, asunto que ocurrió el miércoles pasado como a las 6:00 de la mañana y que al regresar ella lo quiso hacer a pie para aprovechar la distancia para ejercitarse , preguntándole antes al Señor que funge como seguridad del residencial si el creía que era segura que ella pudiera caminar en el residencial contestándole el que si que no había problemas en irse caminando.

Narra la profesional de la comunicación que en la Segunda vuelta en su caminata ella doblo por un solar donde hay unas matas de gandules y ahí apareció el malnacido ladrón el cual le tiro con un cuchillo afilado logrando herirla en una mano de la periodista llevándole su cartera denominada (Mariconera) conteniendo todas sus credenciales, dineros, tarjetas de créditos, licencia de Conducir, carnet de identificación de su trabajo entre otras pertenencias personales.

La Periodista dijo que luego del incidente vecinos le llamaron a una unidad policial motorizada y que cuando ellos la interrogaron de inmediato los mismos Policías le dijeron ese es fulano, el cual fue comprobado porque momento después este mismo ladroncito se fue diciendo por ahí que el había herido a una mujer y que la había dejado cortada con su cuchillo.

Adriana indico que de ahí se fue a las 7:00 de la Mañana y de esa hora hasta las 12:00 del día y ella no pudo completar el proceso, porque los policías la mandaron de un departamento a otro departamento, diciendo ella que el poner una querella en la Policia de San Cristóbal es una Odisea por loas dificultades que ellos presentan antes de recibirte una querella.

El Mayor General Eduardo Alberto Then si no tiene el apoyo del Servicio Judicial y el Ministerio Publico muy poco puede hacer para ayudar a contener la delincuencia, miren queridos lectores los policías saben quien es el ladrón que la hirió y le robo a la Periodista Adriana Peguero, ellos saben donde viven el problema es que un Juez debe emitir una orden judicial para poder arrestar a ese atracador. pero con una ministerio publico tan irresponsable, no habrá forma de que se puedan enfrentar esos delincuentes.

Dice Adriana que un policía le envió a decir al ladrón que le devuelva todo lo que el le robo a la persona, pero este le devolvió diciendo que ya como quiera era un bobo y que no lo iba a devolver, tiene todas mis pertenencias, se quejo la profesional que tanto la Medico Legista que le atendió en el Hospital Pina de San Cristóbal, como la Magistrada Fiscal que le atendieron deben de tener mas humanidad y yo diría mas responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

La irresponsabilidad de la Medico legista en el Hospital Pina de San Cristóbal

Dice Peguero que la Galeno que le atendió ni siquiera la chequeó, que su trabajo lo hizo como si fuera una Reclusa (una interna, una Presa) y evaluó el caso como que ella, herida, no tenia nada y que el policía con el que ella fue donde la muy irresponsable Medico Legista, no le dio golpes, atención Dr. Daniel Rivera, Ministro de Salud Publica y Director del Servicio Nacional de Salud (SNS) Dr. Mario Lama, de la Republica Dominicana.

La irresponsabilidad e la Fiscal que atendió el caso

La periodista aun se quejo mucho mas de uno de los funcionarios de la Republica Dominicana que debe tener mas responsabilidad, la representante de la Sociedad, La Ministerio Publico cuyo nombre no fue revelado por la comunicadora, dice que cuando fue a poner su querella formal la irresponsable fiscal le dijo de la manera mas insólita, que ella la iba a atender porque fue con un amigo Policia, que si no, no la iba a atender, por esa actitud debe ser inmediatamente suspendida en funciones e investigada por la Magistrada Procuradora General Magistrada Mirian German Brito.

Narra la comunicadora que las autoridades policiales se presentaron al lugar y tras hacer las investigaciones determinaron quién es la persona y la conminaron a devolver lo robado negándose éste a tal petición.



De acuerdo a su testimonio, los agentes policiales, luego de su petición no han hecho nada para localizarlo, no obstante tener el individuo un prontuario delictivo de más de diez fichas policiales. Dijo que ya radicó una querella en el departamento policial de San Cristóbal, pero no cree que vallan a hacer nada porque ha notado la forma en que el caso ha sido tratado.



Adriana Peguero es una muy veterana Periodista que ha laborado en varios medios de comunicación de larga data en la Republica Dominicana uno de ellos fue el desaparecido Periódico El Siglo, perteneció además por muchos años al Periódico Listín Diario hasta hace pocos días por el cual fue corresponsal de este medio de Comunicación en el Palacio Nacional, casa de gobierno dominicano y en la actualidad trabaja en la dirección de prensa de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.



La comunicadora se quejó por el trato que le han dado las autoridades policiales de San Cristóbal y que en ola actualidad está pasando por una situación psicológica difícil ya que ni logra conciliar el sueño y teme que la situación se vuelva a producir por la inercia de las autoridades.

Siempre hemos dicho que el problema de la delincuencia en la Republica Dominicana es de varias aristas, decimos esto porque mientras la Policia Nacional se esfuerza detrás de los delincuentes, y cuando los atrapa la Fiscalía y el Tren Judicial se las arreglan para dejara los delincuentes libres aun con las pruebas suficiente en las manos, por lo que le pedimos al Señor Presidente de la Republica que ordena una exhaustiva investigación en el caso de la Veterana y muy querida Periodista Adriana Peguero para que sea atrapado y sometido a la acción de la Justicia el muy mal nacido ladrón ya que la policía sabe es.

Pero además se le pide también una clara investigación a la Honorable Procuradora General de la Republica Magistrada Mirian German sobre la actitud tomada por esa irresponsable Fiscal de asiento en la Policia de San Cristóbal, al Ministro de Salud Publica Dr. Daniel Rivera y/o al Dr. Mario Lama, para de igual manera sean también drásticamente sancionada esa Medico Legista quien no es digna de representar un cargo tan delicado como ese en una Provincia como San Cristóbal, que aparezcan ya de manera inmediata lo robado a la Periodista Adriana Peguero.

