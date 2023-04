Celebra Ecozine 6ª edición en Pamplona con público cada vez más interesado en temáticas medioambientales

Por Adela Mac Swiney González.-

Pamplona.- Con la proyección de las películas españolas a concurso “Ganado o desierto”, de Francisco Vaquero Robustillo y “Loop”, de Pablo Polledri, Ecozine Film Festival inició la celebración de su sexta edición en Pamplona, norte español, donde ha llevado parte de su programación como un certamen de referencia en temática medioambiental y creando un público cada vez más interesado en el cuidado del planeta.

Ecozine Film Festival nació en el 2008, en la ciudad de Zaragoza, por iniciativa de la Asociación Cultural Ecozine y con el apoyo principal del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde 2017, se tiene la oportunidad de disfrutar en Pamplona de este festival gracias al apoyo del Ayuntamiento de esta ciudad navarra, a través del Museo de Educación Ambiental.

El realizador español Francisco Vaquero Robustillo abrió las proyecciones en los Cines Golem Bayona de Pamplona con su documental “Ganado o desierto”, un filme que pone el foco en el hecho de que la lucha por revertir el cambio climático está poniendo a los animales en el punto de mira.

El propósito de este largometraje documental es mostrar el uso de la ganadería para la regeneración de los pastos, los suelos, la arboleda y el agua y que el buen manejo del ganado se muestra de manera real como una solución para la restauración de los ecosistemas y las economías rurales.

También se proyectó “Loop”, de Pablo Polledri, ganador recientemente a un Goya como Mejor Cortometraje de Animación y reconocida en diversos festivales. La película muestra como en esta sociedad cada ser humano repite una misma acción una y otra vez, en esta sociedad cada ser humano repite una misma acción una y otra vez, y otra vez, y otra vez.

Sobre “Ganado o desierto”, que se ha presentado ya en diversos festivales, el cineasta señaló que el filme surgió de una gira que hizo a la península ibérica el ecologista, biólogo y ganadero de Zimbawe, Allan Savory, quien sostiene que “el ganado, como el carbón y el petróleo, no son más que recursos y es imposible que un recurso cause un problema”.

El acuerdo inicial era el de registrar todas las conferencias y visitas a fincas que hizo con su equipo, pero el manejo holístico de la ganadería, “nos enamoró, nos cautivó y empezamos a desarrollar el guion, y además de la gira de Savory, hemos rodado también ocho experiencias demostrativas de su metodología a lo largo de toda la península ibérica, tanto en España como en Portugal”.

Expuso que viene de una zona rural, extremeña, donde se culpa a la ganadería también de la desertificación, “pero no estamos de acuerdo con ese mensaje, y cuando conocimos la metodología de Savory, nos encajaron todas las piezas porque él utiliza el animal como una herramienta para la regeneración de los ecosistemas y nos dimos cuenta que el problema no era la ganadería, no era el ganado, no eran los animales, sino era el cómo gestionamos los animales”.

Iosu Alfaro, del Museo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona destacó la excelente relación con Ecozine y añadió que cada vez hay más interés del público de Pamplona en el certamen.

“Fue un poco difícil al principio, luego vino la pandemia, pero desde que se dio a conocer la programación de esta edición empezamos a entregar invitaciones, así que esperamos seguir con la tendencia creciente de estos años y con el reconocimiento del espectador al cine con temática ambiental”, ha puntualizado.

Alfaro también se refirió a la Sección Jóvenes del festival, la única que ofrece un Premio del Público que se dará a conocer el 21 de abril próximo en el Auditorio Caixaforum de Zaragoza. En Pamplona participaron más de mil estudiantes de secundaria y “ha sido todo un éxito, superando todos los números de ediciones anteriores y consolidándose como un evento muy importante enmarcado en Ecozine”, ha dicho.

Ayer martes se proyectó el corto “Feeling the Apocalypse” (Canadá, 2002), de Chen Sing Yap y el largometraje “Pisar suavemente na Terra” (USA, 2022), de Marcos Colón y rodado en Brasil, Perú y Colombia, mientras que hoy miércoles podrá verse el corto “The invention of less” (Suiza, 2022), de Noah Emi y el largometraje “Sew to say” (Reino Unido, 2022), de Rakel Aguirre, quien estará en la presentación.

Por último, mañana jueves, Pamplona recibirá las producciones francesas “Nom d’une plante!”, cortometraje de animación dirigido por Hervé Bressaud y el largo “La part du rêve”, de Jean Froment y que será presentado por su montajista Christine Boutellier.

Notistarz/ Fotox/ Cortesía Crédito: Ecozine

