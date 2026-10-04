Comandante General del Ejército anuncia plan de acondicionamiento de infraestructuras para los destacamentos fronterizos de la Institucion

Boca de Cachon, Jimani, R. D . — El Comandante General del Ejército de la República Dominicana (ERD), Mayor General Jimmy Arias Grullón, anunció la ejecución inmediata de un plan de acondicionamiento de infraestructuras, abastecimiento de servicios básicos y fortalecimiento logístico para las unidades desplegadas en la frontera dominicana.

El anuncio fue hecho durante él segundo dia del recorrido fronterizo de supervisión técnica que ha abarcado más de 60 puestos y destacamentos de la Institucion Militar del hermoso Pais Caribeño desde la región norte hasta la zona sur del país.

La jornada incluyó el patrullaje por la Sierra de Bahoruco, y los cuarteles Pino del Eden y Cancique Enriquillo, El Banano, La 204 y El Aguacate.

Durante el recorrido se han identificado necesidades prioritarias en materia de suministro de agua potable, energía eléctrica y sistemas de comunicación operativa.

Para resolver el desabastecimiento hídrico en recintos remotos, el equipo de ingeniería del ERD iniciará la perforación de pozos tubulares equipados con bombas sumergibles alimentadas por paneles solares fotovoltaicos.

Arias Grullon, explicó que este sistema permitirá energizar las bombas de extracción y optimizar el llenado de los depósitos ya existentes.

Asimismo, la institución dispondrá la entrega de habituallamiento especializado para bajas temperaturas, incluidos abrigos, guantes y ropa térmica, con el objetivo de proteger a las tropas asignadas a puestos de alta elevación geográfica.

El plan contempla además el remozamiento de la infraestructura física y el reforzamiento de la seguridad perimetral en cada instalación militar.

En cuanto a la presencia operativa en la línea divisoria, el Comandante General dijo que la institución mantiene un despliegue de tropas sin precedentes en la región.

“Las dotaciones inspeccionadas cuentan con una fuerza efectiva constante de entre 6 y 14 soldados por puesto, asegurando el relevo y descanso del personal sin debilitar la vigilancia, apoyados de manera permanente por los batallones y brigadas apostadas en la zona fronteriza”.