Acroarte Florida celebra conversatorio por Día Internacional del Músico

Miami, FL.- La Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana Acroarte, filial Florida, con el apoyo de Village of Allapathah YMCA Of South Florida, la participación de artistas de varios países, autoridades, comunitarios y allegados, celebró el conversatorio: “Origen del día del músico e impacto psicológico de la música”, enmarcado dentro del programa: “Acroarte de la mano con el Arte y la Cultura”.

En la actividad conducida por los directivos Ana L. Ortega, Ruth de los Santos y Edwin Abreu, la presidenta de Acroarte Dellanira Herasme Florián, expresó las palabras de bienvenida y agradeció la presencia de artistas, autoridades, directivos, así como a la entidad dedicada al desarrollo de los jóvenes, en la persona de la Sra. Emilia Solano.

“Este es el primero de muchos encuentros y con el que queda establecida anualmente esta celebración, la cual se apresta a ser más amplia cada vez, con la incorporación de artistas de otros países, los cuales no pudieron estar presente, debido a compromisos contraídos con anterioridad” expreso Herasme, en el estudio B de la YMCA, donde se realizó el encuentro, en ocasión de conmemorarse el 22 de noviembre el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

De inmediato el vicecónsul, Licdo. Virgilio García, presentado por la Periodista Ruth de los Santos, disertó acerca del origen del Dia del músico, realizando un recorrido de la historia de la música desde la prehistoria hasta el siglo XXI. inició explicando que se celebra el Día del músico el 22 de noviembre debido a que la Iglesia Católica festeja en este día la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos, nombrada en 1594 por el Papa Gregorio XIII, porque había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos.

“Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por los artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales, por lo que se le ha vinculado tanto a este arte de la música” manifestó García, agregando que las primeras celebraciones del día del músico se remontan a Edimburgo en 1695 y posteriormente se unieron países como Alemania, España y Francia, mientras que en América Latina, Brasil fue pionero en celebrar una fiesta el 22 de noviembre, comenzando entre 1919 o 1920, extendiéndose posteriormente al resto de los países iberoamericanos.

Concluida la primera charla, el artista a mostrar su arte a través de la salsa: “Heridas”, fue Nelson Martínez, para de inmediato dar paso a karlin Castillo, quien interpretó tres de sus temas, entre ellos su promocional: “la Lloré en el Rio”, dando paso de inmediato a la disertación y actuación del cantautor y terapeuta musical, ecuatoriano Boris Llerena, quien tuvo la responsabilidad de desarrollar el impacto psicológico de la música.

Llerena hizo terapia con todos los asistentes, a quienes obsequio además pequeños instrumentos musicales. De manera particular seleccionados entre otros: Ana Lucia Ortega, el Diputado de Ultramar, Doctor Ramón Ceballos y el vicecónsul Saghie Balcácer, quien incluso compartió parte de su experiencia sobre el tema:

“La música es muy importante en mi vida. A los 7 años inicié clases de piano, y en ese momento no me gustaba para nada, sobre todo me encontraba muy tediosas las clases de solfeo. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y fui creciendo, me di cuenta de la influencia de la música en mi comportamiento.

Me gradué de la Escuela Elemental de Música Elila Mena, estudié 2 años en el Conservatorio Nacional de Música en la República Dominicana, y fui un verano a Berklee College of Music en Boston. En fin, aunque me falta mucho por aprender, siempre he estado cerca de la educación musical, continuó Saghie.

“A través del piano fui desarrollando la memoria, la audición, la creatividad, y la imaginación, fui regulando el estrés, y evocando experiencias y recuerdos. Es sorprendente como al escuchar o interpretar ciertas canciones me transporto a lugares muy especiales. Me imagino que a muchos de ustedes les pasa: hay canciones que alegran, otras que entristecen, y es increíble como en cuestión de segundos, la melodía que estamos escuchando, puede cambiar nuestro estado de ánimo”.

“El otro día en el trabajo, de repente me entró una tristeza. Y pensé: ¿Dios mío y qué será lo que me pasa? yo estoy en salud, mi familia está en salud, mis amigos están en salud. No tengo razón por la cual sentirme así. Y en eso hubo un silencio, y me di cuenta de que una compañera de trabajo tenía puesta una canción super triste y le dije: está muy temprano para ese “amargue”. ¡¡¡Pon una canción más alegre!!! O sea que hasta escuchar música de fondo puede influir en mis emociones expresó Balcácer.

“Sin duda alguna, la música permite canalizar todos los sentimientos del ser humano, y hace que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. Actualmente, estoy en clases de piano y aprendiendo técnicas de improvisación. Y es que, para mí, como dijo el famoso alemán Beethoven: “La música es realmente la mediadora entre la vida de los sentidos y el espíritu”, concluyó Saghie.

Avanzaba la noche y con ello el entusiasmo y la alegría se ponían de manifiesto bajo la animación de Ana, Ruth y Edwin, quienes de forma alternada presentaron a la cantante costarricense, Meme Ureña, quien deleitó con los temas Ahora resulta de su autoría, y concluyó su participación con “tu dama de hierro”, al músico típico Guillermo Guante, quien puso a bailar a todos con un popurrí a ritmo de acordeón, mientras el Papa de la bachata amargó a los presentes a bachata limpia, dando paso a la cantante cubanoamericana Maite Rivero, para un encendido cierre, con un popurrí, después del agradecimiento a colaboradores como YMCA, Rhino Radio, Amor Paz Cuba, Raul Gilbert, Openingdoorstolife, José Castillo, José Rodríguez, Jesús Gómez y al actor y director teatral, Dante Castillo.

La Directiva 2021-2023 integrada además de Herasme por: América Tejeda, vicepresidenta; Yeimi Nin Tineo, relaciones públicas; Ana Lucía Ortega, educación y cultura; Ruth de los Santos, relaciones internacionales; los comunicadores Edwin Abreu, asuntos sociales; Fernando Delgado, secretario de finanzas; asesores Julio Martínez y Marcos Tejeda, recuerda que: “Somos la suma de todos, por lo que dirigiremos para todos, contando con todos”.

