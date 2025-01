Se escapa de destacamento Policial ex-congresista y dirigente politico y luego amenaza a respetado periodista

Boston, Massachussets, USA

Santo Domingo Este, R. D.-El reconocido Político, abogado y empresario de la zona Oriental en Santo Domingo, Republica Dominicana Julio Romero, fue detenido la mañana de hoy, cuando se presentó al Destacamento del Sector El ALMIRANTE, a reclamar la devolución de varias maquinas traga monedas incautadas por la Policía Nacional de la Republica Dominicana

El ex-congresista Diputado Dominicano Julio Romero, quedó en calidad de preso a quién se le ordenó permanecer sentado en un banco de madera colocado en la casa de guardia de dicho recinto Policial, y aprovechando un descuido de los agentes presentes recordó el refrán que dice “PATICA PA QUE TE TENGO”, echó a correr sin ser detectado por su custodia, abordó su vehículo y desapareció como por arte de magia.

Julio Romero, quedó en calidad de preso a quién se le ordenó permanecer sentado en un banco de madera colocado en la casa de guardia de dicho recinto Policial, y aprovechando un descuido de los agentes presentes recordó el refrán que dice “PATICA PA QUE TE TENGO”, echó a correr sin ser detectado por su custodia, abordó su vehículo y desapareció como por arte de magia.

Tan pronto los agentes notaron la ausencia del preso se armó tremendo reperpero y rapido movimiento en busca de Julio Romero, declarado de inmediato por las autoridades Policiales como prófugo y en rebeldía.

Julio Romero, Ex Diputado al Congreso Nacional, 2006-2010 por el Partido Revolucionario Dominicano, Candidato a la Alcaldia por el Partido Fuerza del Pueblo, en los pasados comicios Municipales, ha sido objeto de sonidos muy negativos siendo acusado de violación a una adolescente de 16 años de edad, lo que le costó el retiro de postularse nueva ves para continuar en el congreso.

De acuerdo con los ultimos informes obtenidos por este medio informativo Julio Romero, podría ser apresado en las próximas horas ya que se hacen los aprestos legales y protocolo a seguir de acuerdo al código procesal penal, la Constitución y las leyes Dominicana.

Julio Romero no solo escapa del Cuartel Policial, sino que amenaza periodista

El Veterano y diestro comunicador Braulio Jimenez denuncio que el ex-congresistas Diputado y ahora profugo de la Justicia de Republica Domininana Julio Romero, una vez fue publicado su escape del mencionado cuartel de la Policia Nacional, cometio ahora el gravisimo error de atreverse a amenazar el querido Periodista Jimenez el cual respondiendole al muy cuestionado politico hoy profugo haciendole la siguiente advertencia, veamos:

El muy querido Veterano Periodista Braulio Jimenez

Nota del Veterano Periodista Braulio jimenez: Este Señor de nombre Julio Romero, luego que yo escribí esta información que es real porque yo estuve presente cuando eso ocurrió, me mandó a decir con un Dirigente de los Derechos Humanos, que cuando él me vea me vas a dar dos palos.

Ya la ciudadanía sabe de las amenazas de este violador de la Ley, si yo aparezco con dos palos me lo dio Julio Romero. Este Señor piensa que vive en un mundo donde solamente en su cabeza cabe que puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada.

Puntualizo el Periodista Jimenez; yo ando solo, desarmado, a pié, pero sobretodo sin MIEDO, sus amenazas no me asustan ni me atemorizan, cuando usted lo entienda salga y busqueme para que me dé los dos palos. Usted será el primer responsable de lo que me pase de ahora en adelante.

Queda el jefe de la Policia Nacional de la Republica Dominicana no solo atrapar el Profugo ex-legislador, sino brindarle todas las garantias de seguridad que el Colega Periodista Braulio Jimenez pueda necesitar para el sagrado ejercicio de su trabajo en favor de la sociedad como siempre lo ha hecho. Mientras tanto todo nuestro apoyo y solidaridad en favor de nuestro Colega Comunicador Braulio Jimenez.