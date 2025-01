Ejército Dominicano intercepta a 378 inmigrantes haitianos. Otras Noticias Militares y Policiales

Santo Domingo, R. D.-En San Juan de la Maguana, un grupo de 118 nacionales haitianos en condición migratoria irregular que se trasladaba a pie en zonas de montañas ubicadas entre las comunidades de Barranca y Las Charcas de María Nova, fue interceptado por miembros del Ejercito de la Republica Dominicana (ERD).

Otros 19 extranjeros indocumentados que eran transportados en _4 motocicletas_ en horas de la madrugada en la zona costera de Buen Hombre en *Montecristi* , fueron detenidos en un área boscosa por miembros del G-2, en un operativo en el cual, fue detenido uno de los motociclistas que guiaba al grupo.

En otros operativos realizados en el Distrito Municipal de Guayubín, Montecristi, fueron detenidos 53 haitianos sin documentos que eran guiados por un hombre que dejó abandonada una motocicleta, al notar la presencia militar del Ejercito de la Republica Dominicana (ERD).

En el área que comunica al municipio de Matayaya, en San Juan de la Maguana,*unos *20* nacionales haitianos indocumentados fueron encontrados en un lugar donde estaban _ocultos_ para ser trasladados posteriormente, de acuerdo a informaciones de inteligencia.

En los alrededores del puesto de chequeo Mangá, en Montecristi patrullas del Ejercito de la Republica Dominicana (ERD), apresaron a 58 haitianos en estatus migratorio irregular, 42 de estos en el sector Ranchadero y otros 16 próximo a la calle La Sábila cuando intentaban evadir la presencia militar.

En otras comunidades de Montecristi, también fueron realizados operativos de interdicción migratoria en las comunidades de _Botoncillo, Las Matas de Santa Cruz y Bohío Viejo, entre otras, en las cuales 65 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, fueron arrestados. Durante esas jornadas fueron ocupadas 10 motocicletas.

En Dajabón, específicamente en la calle Manuel Ramón Roca Ejercito de la Republica Dominicana (ERD), atrapo a16 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular fueron detenidos cuando eran transportados en un minibús del transporte público.

Mientras que en Valverde, Mao, fue apresado en la carretera Duarte del Distrito Municipal de Hatillo Palma, a *Engery Almonte Rodríguez*, abordo del automóvil color blanco placa A868845, quien transportaba a *03* indocumentados haitianos.

En otras operaciones llevadas a cabo por el Ejercito de la Republica Dominicana (ERD), en San José de las Matas, de Santiago, fueron apresados otros 26 nacionales haitianos indocumentados en distintos puntos del referido municipio.

Estos operativos fueron realizados durante este fin de semana en diferentes provincias y comunidades fronterizas, atendiendo al incremento de patrullas militares y puestos de chequeo dispuestos por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Fernández Onofre* y el Comandante General de Ejército, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez*para enfrentar la inmigración ilegal, y otros ilícitos.

En Hato Mayor reinauguran instalaciones de destacamento militar

Hato Mayor .-El Ejército de República Dominicana llevó a cabo la reinauguración del destacamento General de Brigada Rafael A. Peguero Mota en Hato Mayor.

El acto fue encabezado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, la Gobernadora Civil de Hato Mayor, Maribel Guadalupe Simón Vargas de Reyes y el Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, entre otras autoridades civiles y militares.

Durante el discurso central el Comandante General del Ejército, destacó el apoyo constante ofrecido por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, orientado a mejorar las condiciones de vida de los soldados, equipar a las Fuerzas Armadas y modernizar sus instalaciones.

Otras infraestructuras del Ejército serán igualmente remozadas, las cuales incluyen destacamentos y puestos ubicados en las zonas bajo responsabilidad de la institución en todo el territorio nacional, de manera particular en la zona fronteriza.

EN INTERDICCIONES CONTRA MICROTRÁFICO DETIENEN 929 PERSONAS Y OCUPAN MÁS DE 351 MIL GRAMOS

Santo Domingo.- Más de 351 mil gramos de distintos narcóticos fueron ocupados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional, como parte del reforzamiento de las acciones de interdicción conjunta para atacar y perseguir el microtráfico de estupefacientes en todo el territorio nacional.

Durante la última semana, las unidades operativas, coordinados por fiscales de la jurisdicción de drogas, continuaron combatiendo el tráfico y venta de sustancias controladas, logrando sacar de las calles un total de 351, 766 gramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis y otros narcóticos.

En detalles, las autoridades ejecutaron 34 allanamientos y más de dos mil de operativos, donde arrestaron a 929 personas e incautaron 109, 138 gramos de cocaína, 204, 353 de marihuana, 2, 260 gramos de crack, 1.90 de heroína, 12.60 de hachís y 32 pastillas de éxtasis.

Se logró confiscar además, 05 armas de fuego, 26 cuchillos y machetes, 04 vehículos, 50 motocicletas, 254 celulares, 10 radios de comunicación, 76 balanzas, 02 máquinas tragamonedas, dinero en efectivo, entre otras evidencias ligadas al tráfico de drogas.

Las operaciones en contra del microtráfico, atendiendo a informes de inteligencia y denuncias llegadas por distintas vías al organismo, se desarrollaron en barrios del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago, La Vega, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel, Sanchez Ramirez, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan y Barahona, Elías Piña, Pedernales, entre otras.

La DNCD y el Ministerio Público siguen desarrollando estrategias conjuntas en contra del tráfico ilícito de drogas, logrando sacar de las calles durante el 2024, más de 13 millones de gramos de distintos estupefacientes, cifras que no tienen precedentes en la lucha contra el microtráfico.

SE ESCAPA DEL DESTACAMENTO DEL ALMIRANTE, EL DIRIGENTE POLÍTICO, EX DIPUTADO Y EX CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SANTO DOMINGO ESTE, JULIO ROMERO

El reconocido Político, abogado y empresario de la zona Oriental en Santo Domingo Julio Romero, fue detenido la mañana de hoy, cuando se presentó al Destacamento del Sector El ALMIRANTE, a reclamar la devolución de varias maquinas traga monedas incautadas por la Policía.

Julio Romero, quedó en calidad de preso a quién se le ordenó permanecer sentado en un banco de madera colocado en la casa de guardia de dicho recinto Policial, y aprovechando un descuido de los agentes presentes recordó el refrán que dice “PATICA PA QUE TE TENGO”, echó a correr sin ser detectado por su custodia, abordó su vehículo y desapareció como por arte de magia.

Tan pronto los agentes notaron la ausencia del preso se armó tremendo reperpero y rapido movimiento en busca de Julio Romero, declarado de inmediato por las autoridades Policiales como prófugo y en rebeldía.

Julio Romero, Ex Diputado al Congreso Nacional, 2006-2010 por el Partido Revolucionario Dominicano, Candidato a la Alcaldia por el Partido Fuerza del Pueblo, en los pasados comicios Municipales, ha sido objeto de sonidos muy negativos siendo acusado de violación a una adolescente de 16 años de edad, lo que le costó el retiro de postularse nueva ves para continuar en el congreso.

De acuerdo con los ultimos informes obtenidos por este medio informativo Julio Romero, podría ser apresado en las próximas horas ya que se hacen los aprestos legales y protocolo a seguir de acuerdo al código procesal penal, la Constitución y las leyes Dominicana.

Julio Romero no solo escapa, sino que amenaza periodista

El Veterano y diestro comunicador Braulio Jimenez denuncio que el ex-congresistas Diputado y ahora profugo de la Justicia de Republica Domininana Julio Romero, una vez fue publicado su escape del mencionado cuartel de la Policia Nacional, cometio ahora el gravisimo error de atreverse a amenazar el querido Periodista Jimenez el cual respondiendole al muy cuestionado politico hoy profugo haciendole la siguiente advertencia, veamos:

El muy querido Veterano Periodista Braulio Jimenez

Nota del Veterano Periodista Braulio jimenez: Este Señor de nombre Julio Romero, luego que yo escribí esta información que es real porque yo estuve presente cuando eso ocurrió, me mandó a decir con un Dirigente de los Derechos Humanos, que cuando él me vea me vas a dar dos palos.

Ya la ciudadanía sabe de las amenazas de este violador de la Ley, si yo aparezco con dos palos me lo dio Julio Romero. Este Señor piensa que vive en un mundo donde solamente en su cabeza cabe que puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada.

Puntualizo el Periodista Jimenez; yo ando solo, desarmado, a pié, pero sobretodo sin MIEDO, sus amenazas no me asustan ni me atemorizan, cuando usted lo entienda salga y busqueme para que me dé los dos palos. Usted será el primer responsable de lo que me pase de ahora en adelante.

Queda el jefe de la Policia Nacional de la Republica Dominicana no solo atrapar el Profugo ex-legislador, sino brindarle todas las garantias de seguridad que el Colega Periodista Braulio Jimenez pueda necesitar para el sagrado ejercicio de su trabajo en favor de la sociedad como siempre lo ha hecho. Mientras tanto todo nuestro apoyo y solidaridad en favor de nuestro Colega Comunicador Braulio Jimenez.