La gripe se adelanta

SALUD & BIENESTAR

Información, prevención y calidad de vida

Por Dra. Laura Méndez

Analista de Salud

El Sol de la Florida

14 de noviembre de 2026

La temporada de influenza en Estados Unidos está enviando una señal que preocupa a las autoridades sanitarias: el virus comenzó a propagarse antes de lo habitual y ya ha provocado millones de enfermedades, decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes, cuando todavía falta buena parte del invierno.

Los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), publicados el 13 de noviembre, confirman que la actividad gripal continúa aumentando en numerosas regiones del país, especialmente en estados del sur y el oeste.

Y hay un elemento que hace particularmente importante esta noticia: la temporada de viajes y reuniones familiares de Thanksgiving está a punto de comenzar.

Para Florida, uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos, la situación merece atención.

No se trata de una nueva pandemia ni de un virus completamente desconocido. Es la influenza estacional, una enfermedad que regresa cada año, pero que esta vez está mostrando una actividad temprana superior a la habitual.

Las cifras que preocupan

Según las estimaciones preliminares de los CDC para la temporada 2026-2027, hasta la semana finalizada el 7 de noviembre se habían producido al menos:

2.6 millones de enfermedades asociadas con influenza.

asociadas con influenza. 36,000 hospitalizaciones .

. 2,100 muertes.

Son estimaciones nacionales acumuladas desde el comienzo de la temporada, no cifras correspondientes únicamente a la última semana.

Los sistemas de vigilancia también registraron aproximadamente 9,584 ingresos hospitalarios de pacientes con influenza durante la semana más reciente.

Además, el 11.3% de las muestras analizadas por laboratorios clínicos resultaron positivas para influenza.

Estas cifras muestran que el virus está circulando activamente y generando una carga importante para los servicios médicos.

Sin embargo, existe una aclaración esencial: un comienzo temprano no significa necesariamente que toda la temporada vaya a ser más grave que las anteriores.

Los propios CDC consideran que todavía es demasiado pronto para determinar la severidad final de la temporada.

¿Por qué comenzó tan temprano?

La influenza presenta patrones estacionales que pueden variar considerablemente de un año a otro.

En Estados Unidos, su actividad suele aumentar durante el otoño, alcanzar niveles elevados en invierno y disminuir progresivamente durante la primavera.

Pero este año el crecimiento comenzó antes de lo que normalmente se observa.

Los especialistas investigan diversos factores que pueden influir en ese comportamiento, entre ellos la circulación de distintas variantes del virus, la inmunidad acumulada de la población, los patrones de contacto entre personas y las condiciones ambientales.

Hasta ahora, no existe evidencia suficiente para atribuir este adelanto a una sola causa.

Los datos de vigilancia indican que uno de los virus más frecuentemente identificados es el influenza A(H1N1)pdm09, descendiente del virus que provocó la pandemia de 2009 y que desde entonces circula como parte de la influenza estacional.

La identificación de cambios genéticos en virus circulantes no significa automáticamente que hayan adquirido mayor peligrosidad.

Tampoco demuestra, por sí sola, que las vacunas actuales hayan dejado de funcionar.

La amenaza de las próximas semanas

Los CDC anticipan que las hospitalizaciones por influenza y las visitas a emergencias relacionadas con esta enfermedad probablemente aumentarán durante las próximas semanas.

Sus modelos de pronóstico apuntan a un crecimiento de la actividad hasta finales de noviembre, aunque las proyecciones tienen márgenes importantes de incertidumbre.

Esto coincide con uno de los períodos de mayor movilidad del año.

Durante Thanksgiving, millones de estadounidenses viajan para reunirse con familiares y amigos.

Los aeropuertos reciben grandes concentraciones de pasajeros, las viviendas acogen reuniones numerosas y las familias comparten espacios cerrados durante períodos prolongados.

Estas circunstancias facilitan la transmisión de virus respiratorios.

El problema no es celebrar Thanksgiving, sino hacerlo sin reconocer que una infección respiratoria puede representar un riesgo considerable para personas vulnerables.

¿Qué significa para Florida?

Florida tiene características que hacen especialmente importante la vigilancia de enfermedades respiratorias.

Es un estado con una importante población de adultos mayores, millones de visitantes nacionales e internacionales y una intensa actividad turística.

En Florida Central, ciudades como Orlando y Kissimmee reciben continuamente viajeros que llegan desde diferentes regiones de Estados Unidos y del extranjero.

Esto no significa que exista actualmente una emergencia gripal específica en Orange u Osceola.

Los datos nacionales tampoco permiten afirmar que Florida esté experimentando exactamente la misma intensidad de transmisión que los estados más afectados.

Pero sí justifican que las familias estén atentas a los síntomas, especialmente cuando participan en reuniones con adultos mayores, bebés o personas con enfermedades crónicas.

La influenza puede entrar en una vivienda a través de una persona que inicialmente parece tener un resfriado común.

Y aunque la mayoría de los pacientes se recupera, otros pueden desarrollar complicaciones graves.

No es simplemente un resfriado

La influenza es una infección respiratoria causada por virus que afectan principalmente la nariz, la garganta y los pulmones.

Sus síntomas pueden aparecer repentinamente.

Entre los más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, dolor de cabeza y cansancio intenso.

Algunas personas también presentan vómitos o diarrea, especialmente los niños.

No todos los pacientes desarrollan fiebre.

Esa es una razón por la que una persona puede subestimar su enfermedad y continuar asistiendo al trabajo, la escuela o reuniones sociales.

La influenza puede causar neumonía, empeorar enfermedades cardiovasculares o respiratorias preexistentes y provocar descompensaciones en personas con diabetes y otras condiciones crónicas.

En los casos graves puede requerir hospitalización.

¿Quiénes enfrentan mayores riesgos?

Aunque cualquier persona puede desarrollar complicaciones, algunos grupos requieren especial protección.

Entre ellos se encuentran los adultos de 65 años o más, los niños menores de cinco años —particularmente los menores de dos—, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades pulmonares, cardíacas, diabetes o sistemas inmunitarios debilitados.

También deben prestar especial atención las personas que viven en residencias de adultos mayores y centros de cuidados prolongados.

Para estos grupos, una infección que comienza con fiebre y tos puede evolucionar hacia una enfermedad considerablemente más seria.

Por eso, el objetivo de la prevención no es solamente evitar unos días de malestar.

Es reducir la posibilidad de complicaciones, hospitalizaciones y muertes.

¿Todavía vale la pena vacunarse?

Sí.

Los CDC recomiendan la vacunación anual contra la influenza para todas las personas de seis meses de edad o más, salvo las excepciones médicas correspondientes.

La vacuna no garantiza que una persona nunca se infectará.

Su función es preparar al sistema inmunitario para reconocer los virus incluidos en la formulación y reducir el riesgo de enfermedad y complicaciones.

La protección tarda aproximadamente dos semanas en desarrollarse después de la vacunación.

Por eso, quienes todavía no se han vacunado pueden beneficiarse de hacerlo antes de que avance más la temporada.

Es importante aclarar que la efectividad exacta de las vacunas de esta temporada todavía está siendo evaluada.

Los cambios genéticos observados en algunos virus no permiten concluir que la vacuna sea ineficaz.

Y aunque una persona haya tenido influenza recientemente, todavía podría infectarse con otro virus gripal que esté circulando.

Existe tratamiento, pero el tiempo importa

Una de las diferencias fundamentales entre la influenza y muchas infecciones respiratorias leves es que existen medicamentos antivirales específicos.

Entre ellos se encuentra el oseltamivir, que puede ser recetado por un profesional de salud cuando está indicado.

Estos tratamientos suelen ofrecer mayores beneficios cuando se comienzan durante las primeras 48 horas después de aparecer los síntomas.

Sin embargo, en pacientes hospitalizados o con enfermedad grave, el tratamiento también puede ser beneficioso aunque haya transcurrido más tiempo.

Las personas con alto riesgo de complicaciones deben comunicarse rápidamente con un profesional sanitario si desarrollan síntomas compatibles con influenza.

No deben esperar necesariamente a que la enfermedad empeore para buscar orientación.

Los antibióticos no eliminan el virus de la influenza y no deben utilizarse para tratarla, salvo que exista una infección bacteriana que justifique su prescripción.

Cómo proteger a la familia durante Thanksgiving

La prevención puede comenzar con decisiones sencillas.

Vacunarse cuando corresponda, lavarse las manos regularmente, mejorar la ventilación de los espacios interiores y evitar el contacto cercano con personas enfermas son medidas importantes.

Quienes presentan síntomas respiratorios deben permanecer en casa y evitar reuniones, especialmente si asistirán personas vulnerables.

Como orientación general para infecciones respiratorias, los CDC recomiendan retomar las actividades habituales cuando los síntomas estén mejorando y hayan transcurrido al menos 24 horas sin fiebre y sin utilizar medicamentos para reducirla. Durante los cinco días siguientes deben mantenerse precauciones adicionales para disminuir el riesgo de transmisión.

En determinados entornos, utilizar una mascarilla bien ajustada también puede ayudar a reducir la exposición.

La prevención no requiere cancelar automáticamente las celebraciones familiares.

Requiere reconocer cuándo una persona enferma puede poner en riesgo a otras.

¿Cuándo acudir al médico?

La mayoría de las personas con influenza se recupera sin necesitar hospitalización.

Pero existen señales que requieren atención inmediata.

En adultos, las dificultades para respirar, el dolor o presión persistente en el pecho, la confusión, la incapacidad para mantenerse despierto y otros signos de enfermedad grave requieren evaluación urgente.

En niños, deben vigilarse especialmente la dificultad respiratoria, la deshidratación, la coloración azulada de labios o rostro y el deterioro importante del estado general.

También merece atención una fiebre o tos que mejora inicialmente y luego regresa acompañada de empeoramiento.

Las personas con enfermedades crónicas deben consultar tempranamente si presentan síntomas compatibles con influenza, incluso antes de desarrollar señales graves.

Una advertencia antes del invierno

La temporada de influenza 2026-2027 todavía está comenzando.

Los datos disponibles no permiten afirmar que será la peor temporada de los últimos años.

Pero sí demuestran que el virus está circulando intensamente antes de lo habitual y que ya ha provocado una carga considerable de enfermedad.

Para Florida, el mensaje es especialmente relevante por la proximidad de las festividades, los viajes y la presencia de numerosas personas vulnerables.

La buena noticia es que existen herramientas conocidas y accesibles para reducir los riesgos.

Vacunación, atención médica temprana cuando está indicada, higiene, ventilación y decisiones responsables cuando aparecen síntomas.

La influenza no es una enfermedad nueva.

Tampoco es inevitable que cada infección termine en complicaciones.

Pero las cifras de esta temporada recuerdan que una enfermedad conocida puede seguir representando una amenaza importante cuando se subestima.

Y en vísperas de Thanksgiving, proteger a quienes queremos también significa evitar llevarles una infección a la mesa familiar.

La prevención comienza antes de que aparezca la fiebre.