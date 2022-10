Se Deben Apagar Los Parques y Edificios en Puerto Rico

El problema que enfrenta la isla de Puerto Rico es que el gobierno sigue gastando energía eléctrica sin control para luego pasarle la facture al pobre que trabaja y a penas puede pagar los gastos de su comida. Podemos ofrecer varios ejemplos para sustentar esta aseveración.

Por ejemplo, ayer se pudo constatar que había un parque de pelota de un residencial publico de la Ciudad de Mayagüez con todas las luces prendidas toda la noche sin que nadie estuviera usando el parque. Solo se podía ver varios caballos en el medio del parque comiendo la yerba que estaba creciendo por el abandono de las facilidades recreativas que se han convertido en establos de caballos. El otro ejemplo que se puede presentar es el de los cientos oficinas y edificios completos del gobierno con todas las luces de sus oficinas prendidas toda la noche. Esto también puede incluir el aire acondicionado central y otros equipos eléctricos como neveras, congeladoras, alarmas, cámaras de seguridad, portones eléctricos, cuadro telefónico, computadoras, impresoras y otros. Se suma todo este gasto el cual nadie ha calculado todavía para ponerle freno y de una vez y por todas controlar el gasto desmesurado en energía eléctricade las agencias de gobierno local y federal.

Hay que comenzar a obligar a loas agencias de gobierno que salden esas deudas y que no las pasen al ciudadano. La Junta de Control Fiscal junto a los Jueza Taylor Swain de la corte de quiebras federal deben obligar a todas estas agencias que paguen lo que deben y que no se le pase ese gasto al trabajador puertorriqueño.

Hay una cantidad grande de municipios que tienen deudas millonarias de energía eléctrica.

Según la prensa local, la deuda que mantenían las agencias federales, estatales, corporaciones públicas y municipios con la AEE a abril de 2021 ascendía a $233,727,563.

Le podemos sumar también a este gasto los incentivos que se dan a empresas y miles de residentes que no pagan energíaeléctrica.

Se deben cambiar todos los equipos de aire acondicionados que sean viejos y que gastan el triple de uno moderno. Hay que darle mantenimiento a todos los equipos con un sistema inteligente como parte del nuevo plan de ahorros. No hace falta gastar millones en una agencia privada para dar mantenimiento. Si el subcontratar a otra compañía es la practica actual, pues entonces hay que cerrar la agencia o corporación publica por no hacer su trabajo de forma eficiente.

Se deben apagar todas las luces de todos los edificios que no se estén usando. Esto debe incluir a las escuelas, oficinas municipales y centros comunales. Se deben apagar todas las luces de los parques que no se estén usando. Se debe monitorear el gasto de energía eléctrica día por día para hacer que paguen el gasto de los aires acondicionados en los residenciales públicosque están todo el día prendidos y no pagan energía eléctricaactualmente. Se deben eliminar todos los incentivos que existen si no hay una forma diferente para costearlos que no sea ponerlos en la formula donde todos aportamos al pago en nuestra cuenta mensual de energía eléctrica. De los ahorros por apagar los edificios y facilidades debe salir el dinero para pagar los incentivos a personas pobres de los residenciales públicos y personas enfermas que requieren equipos especiales para sobrevivir.

Finalmente, no se debe autorizar a ninguna agencia o corporación publica el hacer prestamos billonarios para luego pasarle la factura a los ciudadanos que nada tuvieron que ver con la mala administración de las agencias. Si la agencia quiebra, entonces es momento de cerrarla y convertirla en una agencia eficiente que le sirva al pueblo y que no la castigue subiendo el costo por el servicio todos los meses.

Ref. https://www.camara.pr.gov/camara-aprueba-proyecto-para-el-cobro-de-deudas-morosas-en-la-aee/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=camara-aprueba-proyecto-para-el-cobro-de-deudas-morosas-en-la-aee

