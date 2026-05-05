Tras persecución detienen vehículo con 23 indocumentados en Santiago Rodríguez. Otras Noticias del ERD

Santiago Rodríguez, R.D. —Una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó un vehículo con veintitrés (23) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, incluyendo al conductor, tras una persecución en la provincia Santiago Rodríguez.

Los soldados del ERD, destacados en el puesto de chequeo El Guanal, ordenaron el alto a una jeepeta marca Ford, modelo Explorer, color rojo, placa G200717, cuyo conductor hizo caso omiso a la orden y emprendió la huida, lo que dio lugar a una persecución que culminó frente a la escuela Clara Luz Lora, donde los soldados lograron interceptar el vehículo.

Al ser inspeccionado, se encontraron en su interior veintitrés (23) extranjeros en condición migratoria irregular, entre ellos trece (13) hombres, ocho (8) mujeres y dos (2) menores de edad.

Entre los detenidos se incluye al conductor del vehículo, identificado como Guerime Wesly, de nacionalidad haitiana.

El conductor, los indocumentados y el vehículo fueron trasladados bajo custodia a la Fortaleza del ERD en Santiago Rodríguez, para los fines correspondientes.

Comandante General del Ejército refuerza supervisión y presencia en la línea fronteriza

El Mayor General Jorge Iván Camino Pérez inspecciona destacamentos y puestos clave en la franja fronteriza sur y norte del país. Se dirigió a las tropas exhortándoles a fortalecer la vigilancia y al cumplimiento estricto de sus misiones, garantizando la protección del territorio nacional.

Santo Domingo, R.D. – El Comandante General del Ejército de República Dominicana, Mayor General Jorge Iván Camino Pérez, ERD, realizó un extenso recorrido por diversos puntos fronterizos de las provincias Independencia, Elías Piña y Dajabón, abarcando múltiples destacamentos, compañías y puestos estratégicos, reafirmando la presencia operativa del Ejército en la zona fronteriza y el compromiso institucional con la seguridad territorial.

La jornada inició en la comunidad de Jimaní, donde visitó la Fortaleza El Rodeo, asiento del 14to. Batallón de Infantería. Desde allí se trasladó al destacamento La 240, continuando hacia la Pirámide 243.

Posteriormente, inspeccionó el destacamento de Tierra Nueva y el puesto Las Lajas. Más adelante, visitó el recién construido destacamento de Tierra Virgen, seguido por el destacamento Cacique Enriquillo.

El recorrido continuó hacia la 25ta. Compañía de Infantería, con asiento en el municipio de Pedro Santana, provincia Elías Piña, desde donde inspeccionó el puente sobre el río Artibonito, punto que marca el inicio de la carretera internacional en dirección sur–norte.

Luego, se trasladó al puesto El Fortín, desde donde visitó el puente sobre el río Libón, en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, punto de partida de la carretera internacional en dirección norte–sur.

El trayecto incluyó además un recorrido aproximado de 10 kilómetros de esta vía, abarcando las comunidades de Tilory y Villa Anacaona. Durante este tramo, inspeccionó el destacamento de Villa Anacaona y el puesto Los Algodones, concluyendo en el puesto avanzado de Guayajayuco.

La jornada culminó con una visita a la Fortaleza Beller, asiento del 10mo. Batallón de Infantería, en la provincia Dajabón, donde el Comandante General se dirigió a las tropas en formación, exhortándoles a fortalecer la vigilancia y a mantenerse apegados al cumplimiento estricto de sus tareas, garantizando la protección del territorio nacional y la seguridad de las comunidades fronterizas.

Acompañaron al Mayor General Camino Pérez, el General de Brigada Rafael Antonio Núñez Veloz, Inspector General del Ejército; el General de Brigada Freddy Soto Thormann, Comandante de la 5ta. Brigada de Infantería; y el General de Brigada José Manuel Durán Infante, Comandante de la 4ta. Brigada de Infantería, junto a otros oficiales del Estado Mayor del Ejército.

Estas visitas forman parte del programa permanente de supervisión y fortalecimiento operacional que desarrolla el Ejército de República Dominicana, con el propósito de garantizar la defensa del territorio nacional y la seguridad en toda la zona fronteriza.

Patrulla del Ejército detiene a 24 indocumentados en zona boscosa de Montecristi

Montecristi, R.D. — En un operativo realizado en una zona boscosa del distrito municipal de Cana Chapetón, municipio Guayubín, provincia Montecristi, una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) realizó la detención de veinticuatro (24) nacionales haitianos indocumentados.

Los extranjeros en condición migratoria irregular, entre ellos diecisiete (17) hombres, seis (6) mujeres y un (1) menor de edad, fueron interceptados por los soldados del ERD en un área montañosa tras labores de patrullaje en la zona.

Los indocumentados fueron trasladados hacia la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde serán puestos a disposición de la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

Los operativos de interdicción continuarán siendo ejecutados por el Ejército de República Dominicana para garantizar la seguridad en la zona fronteriza, en cumplimiento de las leyes vigentes.

Ejército detiene jeepeta con 17 indocumentados en operativo en Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez, R.D. —El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la detención de diecisiete (17) nacionales haitianos indocumentados, durante un operativo realizado en la comunidad de El Guanal, provincia Santiago Rodríguez.

La intervención se produjo como resultado de labores de patrullaje e inteligencia desarrolladas por miembros del ERD, apostados en el puesto de chequeo El Guanal.

Durante la operación, los soldados interceptaron una jeepeta marca Ford, modelo Explorer, color blanco, placa G085727, próximo al río El Maquito.

Al notar la presencia militar, el conductor emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo.

Al ser inspeccionada la jeepeta, fueron encontrados en su interior diecisiete (17) extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales diez (10) son hombres y siete (7) mujeres.

Los indocumentados y el vehículo fueron trasladados bajo custodia militar a la fortaleza del ERD en Santiago Rodríguez, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana continuará las labores de vigilancia para fortalecer los operativos de interdicción y combatir el tráfico ilegal de personas en la zona fronteriza.

Ejército detiene a 30 indocumentados en operativo realizado en zona montañosa de Santiago Rodríguez

Santiago Rodríguez, R.D. — Un grupo de treinta (30) nacionales haitianos en condición migratoria irregular fue interceptado por soldados del Ejército de República Dominicana (ERD), durante un operativo realizado en una zona montañosa del distrito de La Leonor, provincia Santiago Rodríguez.

Los miembros del ERD, asignados al Destacamento La Leonor, interceptaron al grupo mientras intentaba ingresar de manera ilegal al territorio dominicano por las montañas del sector El Cajuil, al oeste de la referida comunidad.

Del total de detenidos, veintitrés (23) son hombres, seis (6) mujeres y un (1) menor de edad, todos en condición migratoria irregular.

El operativo fue ejecutado en coordinación con autoridades locales del área, como parte de las acciones de vigilancia y control en la zona fronteriza.

Los extranjeros indocumentados fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los procesos legales correspondientes y su posteriormente ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana continuará fortaleciendo la seguridad fronteriza y combatiendo las redes de trata y tráfico de personas.

Ejército interviene propiedad utilizada como centro de acopio de indocumentados en Dajabón

Dajabón, R.D. — Durante un operativo de inteligencia realizado en la provincia Dajabón, el Ejército de República Dominicana (ERD) realizó la detención de cuarenta y nueve (49) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en una propiedad presuntamente utilizada para albergar indocumentados previo a su traslado a otros destinos.

La intervención fue llevaba a cabo por una patrulla del ERD, con apoyo de drones del 10mo. Batallón de Infantería, que lograron ubicar una finca que, según investigaciones, estaba siendo utilizada como centro de acopio para el tráfico ilegal de personas.

De acuerdo con los informes, la propiedad pertenece a un ciudadano que se encuentra fuera del país. Al notar la presencia militar, los responsables del lugar emprendieron la huida, dejando abandonados a los extranjeros indocumentados.

Del total de detenidos, treinta y tres (33) son hombres, siete (7) mujeres y nueve (9) menores de edad, quienes fueron puestos bajo custodia militar y posteriormente trasladados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

La institución reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de vigilancia, inteligencia y control en la frontera, a fin de combatir el tráfico ilegal de personas y garantizar la seguridad en la región.

Ejército detiene conductor reincidente con indocumentados y ocupa documentos falsos en Valverde

Mao, Valverde, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD) informó la detención de un ciudadano de nacionalidad haitiana, sorprendido transportando a cuatro (4) conciudadanos en condición migratoria irregular, durante un operativo realizado en el distrito municipal Boca de Mao, municipio Esperanza.

El detenido fue identificado como Nixon Alexandre, quien se desplazaba en un vehículo marca Ford, modelo Escape, color azul.

Según el informe, el detenido intentó escapar sin éxito, siendo interceptado por miembros del ERD

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron a los extranjeros indocumentados, todos de sexo masculino.

Además, al conductor se le ocuparon varios objetos, incluyendo una licencia de conducir presuntamente falsa del estado de Massachusetts, un carnet de una agencia de viajes, un pasaporte haitiano a nombre de otra persona, seis teléfonos celulares, un billete falso de 100 dólares y tres boletos aéreos.

Las autoridades destacaron que el detenido figura como reincidente en este tipo de actividad ilícita, registrándose detenciones anteriores por tráfico de inmigrantes en distintas localidades del país.

El detenido, junto al vehículo, los extranjeros y las evidencias ocupadas, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde será puesto a disposición del Ministerio Público para los procesos legales correspondientes.

Ejército intercepta camión con indocumentados en Mao, Valverde



Mao, Valverde, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó un camión con nacionales haitianos en condición migratoria irregular y apresó a un ciudadano dominicano que los transportaba, durante una intervención realizada en el municipio de Mao, provincia Valverde.

El vehículo era conducido por Terlin de Jesús Peña Pérez, quien transportaba en su interior a siete (07) haitianos indocumentados, entre ellos una (01) femenina, cinco (05) masculinos y un (01) menor de edad.

Los soldados del ERD interceptaron el camión marca Daihatsu, modelo Delta, color blanco, en la calle Duarte, próximo al puente San Rafael. El conductor del vehículo intentó evadir la presencia militar, siendo posteriormente detenido por las autoridades actuantes.

Los extranjeros indocumentados detenidos, junto al conductor y el vehículo, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se realizan los procedimientos correspondientes conforme a la Ley.

Ejército intercepta dos vehículos con indocumentados en operativos realizados en Constanza

Constanza, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó dos vehículos con nacionales haitianos en condición migratoria irregular, durante dos operativos de interdicción realizados en la zona de Constanza, provincia La Vega.

En una primera intervención, miembros del 6to. Batallón de Cazadores, interceptaron en la carretera Guayabal–Constanza una jeepeta marca Kia, modelo Seltos, color gris, en la cual eran transportados nueve (09) nacionales haitianos indocumentados, incluyendo al conductor.

En un segundo operativo, efectuado en el puesto militar de Casabito, las tropas del ERD detuvieron un carro marca Hyundai, color blanco, con placa de exhibición, conducido por un nacional haitiano identificado como Lorient Weesly, quien transportaba a cuatro (04) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

Los detenidos en ambos casos fueron trasladados bajo custodia militar a la Fortaleza Patria, en Constanza, desde donde fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

Estos operativos forman parte de las acciones permanentes que ejecuta el Ejército de República Dominicana, con el objetivo de combatir el tráfico ilícito de personas y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Ejército detiene a 16 indocumentados que intentaban evadir puesto de chequeo en Montecristi



Montecristi, R.D. – Durante un operativo realizado en la provincia Montecristi, el Ejército de República Dominicana (ERD) realizó la detención de dieciséis (16) nacionales haitianos con estatus migratorio irregular.

Una patrulla del ERD, destacada en el puesto de chequeo La Solitaria, interceptó al grupo cuando intentaba evadir el control militar por el sector Villalobos Adentro, específicamente por la zona del canal mayor.

Los extranjeros indocumentados fueron trasladados bajo custodia al referido puesto de chequeo, desde donde serán enviados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD para los fines legales correspondientes.

Como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes en el territorio nacional, el Ejército de República Dominicana continuará fortaleciendo los operativos de interdicción en toda la línea fronteriza.

Ejército detiene a 23 indocumentados tras abandono de jeepeta en Valverde

Mao, Valverde, R.D. – Durante una operación de realizada en el municipio Mao, provincia Valverde, fueron detenidos por el Ejército de República Dominicana (ERD) unos veintitrés (23) migrantes haitianos con estatus irregular, cuando eran transportados en una jeepeta.

La detención tuvo lugar en el sector Don Bosco, donde una patrulla del Ejército localizó una jeepeta marca Honda, modelo CR-V, año 2021, color gris.

Según el informe, el conductor del vehículo, al notar la presencia militar, emprendió la huida, dejando el vehículo abandonado en el lugar.

Al inspeccionar el interior del vehículo, las autoridades encontraron a veintitrés (23) extranjeros indocumentados, entre ellos quince (15) hombres, cinco (05) mujeres y tres (03) menores de edad.

Los detenidos, junto al vehículo, fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

El Ejército de República Dominicana reiteró su compromiso de continuar ejecutando operativos de interdicción y combate al tráfico ilícito de personas, en cumplimiento de su misión de garantizar la seguridad fronteriza.

Ejército envía ante el Ministerio Público a 256 personas detenidas por tráfico de indocumentados y contrabando durante el primer cuatrimestre de 2026

Durante el mismo periodo realizó la detención de mas de 57 mil extranjeros indocumentados en operativos realizados en diferentes provincias de la zona fronteriza. Además, incautó más de 4 millones de cigarrillos introducidos al país de contrabando.

Santo Domingo, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD) informó que durante el primer cuatrimestre del año 2026, fueron enviadas ante las autoridades del Ministerio Público unas 256 personas detenidas por su presunta implicación en el trafico de indocumentados y en la comisión de otros ilícitos, en operativos de interdicción realizados en diferentes provincias de la región fronteriza y en otros puntos del país.

Durante este período, los soldados del ERD detuvieron un total de 57,454 migrantes en condición migratoria irregular, los cuales fueron entregados bajo certificación a la Dirección General de Migración (DGM).

En los primeros cuatro meses del año, en operaciones realizadas para enfrentar el contrabando y otras actividades ilícitas, fueron incautadas 4,638,100 unidades de cigarrillos de procedencia ilegal, evidenciando el firme accionar institucional contra este delito que afecta la economía nacional.

Asimismo, en otros operativos fueron ocupadas 583 libras de marihuana, como parte de la cooperación con otras instituciones en lucha contra el narcotráfico y en favor de la seguridad pública.

En cuanto a los medios de transporte utilizados para actividades ilícitas, el ERD retuvo 658 vehículos y 209 motocicletas, vinculados a distintos hechos relacionados con el tráfico de indocumentados y otras infracciones.

Durante estos operativos también fueron ocupadas unas 11 armas de fuego, reforzando las acciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad ciudadana.

El Ejército de República Dominicana continuará ejecutando operaciones en todo el país, en apoyo a otras instituciones del Estado, con el objetivo de salvaguardar la soberanía nacional, el orden público y garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes.