Ministros de Defensa y de la Presidencia realizan recorrido estratégico por la carretera Internacional. Otras Noticias Militares 

Ministerio de Defensa, Santo Domingo, R. D. – El ministro de Defensa de la Republica Dominicana, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (ERD), realizó un recorrido de supervisión por la línea fronteriza acompañado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez (ERD).

El recorrido se desarrolló a lo largo de la carretera Internacional que divide la República Dominicana de la República de Haití, abarcando el tramo comprendido desde el municipio de Pedro Santana, en la provincia Elías Piña, hasta Villa Anacaona, en la provincia de Dajabón.

El objetivo principal fue constatar de primera mano la dinámica cotidiana de convivencia entre los ciudadanos de ambas naciones, así como verificar en el terreno las acciones que ejecutan los organismos de seguridad desplegados en la zona fronteriza, de manera especial las unidades del Ejército de República Dominicana, responsables de la vigilancia y control territorial.

Este desplazamiento reviste un alto valor estratégico, al permitir a las autoridades evaluar directamente las condiciones operativas, sociales y comerciales de la franja fronteriza, facilitando la toma de decisiones orientadas a fortalecer la seguridad, la estabilidad y el desarrollo integral de estas comunidades.

Asimismo, el recorrido sirvió para dar seguimiento a las iniciativas que se proyectan implementar con miras a mejorar la dinámica comercial y la convivencia en el área de Tilori, punto clave para el intercambio económico binacional y la interacción ordenada entre ambas poblaciones.

Durante la jornada, también participaron el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el supervisor de los trabajos de construcción de la verja perimetral inteligente, así como los comandantes de la 4. ª y 3. ª brigadas de infantería del Ejército de República Dominicana.

Las autoridades reafirmaron el firme interés del Gobierno dominicano en continuar impulsando acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la zona fronteriza, garantizando al mismo tiempo un entorno seguro, estable y propicio para sus habitantes.

En ese sentido, el Ministerio de Defensa destacó el compromiso inquebrantable de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana con el cumplimiento de su sagrada misión de defender la soberanía nacional, preservar la integridad territorial y apoyar las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

El recorrido evidencia la voluntad del Estado de mantener una presencia activa y permanente en la frontera, promoviendo un equilibrio entre seguridad, desarrollo y convivencia pacífica, en beneficio de la nación.

Ministerio de Defensa realiza amplio operativo médico y odontológico en Montecristi y anuncia construcción de escuela vocacional

Montecristi.– El Ministerio de Defensa (MIDE), a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, realizó un amplio operativo médico y odontológico en el municipio de San Fernando de Montecristi, con el objetivo de brindar atención integral de salud a cientos de ciudadanos de esta demarcación.

La jornada, desarrollada en el Centro Educativo en Artes José Martín, incluyó consultas en múltiples especialidades médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, elaboración de prótesis dentales y distribución de raciones alimenticias, impactando de manera directa y positiva a las comunidades más vulnerables de la zona.

Este tipo de iniciativas forma parte de uno de los ejes estratégicos de las Fuerzas Armadas, orientado a contribuir activamente al desarrollo social del país, llevando bienestar, prevención y asistencia a la población.

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien estuvo acompañado por la gobernadora civil de la provincia de Montecristi, Leissa Cruz Polanco, y el senador de la provincia, Bernardo Alemán, junto a otras autoridades civiles y militares.

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Durante su intervención, el ministro de Defensa destacó el impacto de este tipo de operativos en la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que reafirmó el compromiso institucional de continuar desarrollando acciones que fortalezcan el bienestar social en todo el territorio nacional.

De manera especial, anunció la construcción de una sede de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas en el municipio de San Fernando de Montecristi, iniciativa que abrirá nuevas oportunidades de formación técnica para los jóvenes de esta zona del país. En ese sentido, explicó que estas escuelas constituyen un pilar fundamental en la estrategia de desarrollo social de las Fuerzas Armadas, al ofrecer capacitación en diversas áreas técnicas y ocupacionales que facilitan la inserción laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos en las comunidades.

Asimismo, precisó que el proyecto ya cuenta con los terrenos asignados y se encuentra en la fase final de diseño y elaboración de planos, incluyendo el levantamiento y análisis de las necesidades y oportunidades laborales de la zona, con el objetivo de definir una oferta académica alineada a la realidad productiva local y a las demandas del mercado.

Las autoridades locales agradecieron al Ministerio de Defensa por la realización de este importante operativo, destacando el impacto altamente positivo que representa para la comunidad, tanto en materia de salud como en el impulso al desarrollo educativo y social.

Con acciones como esta, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso no solo con la seguridad y defensa de la nación, sino también con el desarrollo humano y el bienestar de todos los dominicanos.

​Ejército rinde honores en el 165 aniversario de la Gesta de Moca y Día de la Defensa de la Soberanía

​La Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército de República Dominicana (ERD) encabezó este sábado un solemne acto de rendición de honores militares frente a la Casa de Guardia de su institución. Durante la izada del Pabellón Nacional, las tropas formidables realizaron los protocolos de estilo para conmemorar el 165 aniversario de la Gesta Patriótica de Moca de 1861. Este evento, de alto significado castrense, se enmarca en la celebración del Día de la Defensa de la Soberanía, reafirmando el compromiso de las fuerzas armadas con los valores fundamentales que sostienen la identidad y la independencia de la nación dominicana ante cualquier amenaza externa.

​Como parte del protocolo establecido, se procedió a la lectura de la Orden del Día, un documento que resaltó la importancia de mantener viva la memoria histórica entre los miembros de la institución militar. Según el reporte oficial del Ejército, la alocución subrayó el coraje de aquellos hombres que en mayo de 1861 se levantaron en armas contra la Anexión a España, marcando el inicio de la resistencia restauradora. El acto no solo funcionó como un tributo a los héroes del pasado, sino como una plataforma para motivar a los soldados actuales a cumplir con su deber patriótico con disciplina y lealtad, garantizando así la integridad territorial del Estado.

​Expertos historiadores coinciden en que la Gesta de Moca fue el primer grito de rebeldía organizada contra la pérdida de la soberanía tras la proclamación de la Anexión por parte de Pedro Santana. De acuerdo con archivos de la Academia Dominicana de la Historia, este movimiento fue precursor de la Guerra de la Restauración, demostrando que el pueblo dominicano no aceptaría el dominio extranjero bajo ninguna circunstancia. Al conmemorar esta fecha, el Ejército dominicano busca proyectar una imagen de vigilancia constante y preparación institucional, recordando que la soberanía se defiende no solo con armas, sino con el respeto absoluto a los símbolos patrios y la constitución nacional.

Recuento de la información (Contexto Histórico)

​La Gesta de Moca (2 de mayo de 1861): Fue el primer levantamiento armado contra la Anexión a España. Un grupo de mocanos, liderados por José Contreras, tomó el cuartel de la ciudad al grito de “¡Viva la República!”.

​Significado del sacrificio: El movimiento fue rápidamente sofocado por las tropas santanistas y sus líderes fueron ejecutados, pero su sacrificio encendió la llama que llevaría finalmente a la Restauración en 1863.

​Día de la Defensa de la Soberanía: Esta efeméride se celebra para honrar la valentía de quienes han luchado por la autodeterminación del pueblo dominicano en momentos de crisis política y militar.

​Protocolos Militares: La izada de bandera y la lectura de la Orden del Día son las herramientas institucionales para transmitir la doctrina patriótica a las nuevas generaciones de oficiales y alistados del Ejército.