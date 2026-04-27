Lienso Salud Med Spa celebró por todo lo alto su 5to Aniversario en Kissimmee

KISSIMMEE, Florida — En un ambiente cargado de elegancia, gratitud y celebración, Lienso Salud Med Spa conmemoró su 5to Aniversario el pasado sábado 25 de abril en sus modernas instalaciones ubicadas en Kissimmee, reuniendo a clientes, invitados especiales y reconocidas personalidades de la comunidad.

La velada se convirtió en una verdadera fiesta del bienestar y la belleza, donde los asistentes compartieron junto a los propietarios del exitoso centro estético, Olianeth Uzcategi de Rojas y el Dr. Alexis Rojas, quienes agradecieron el respaldo recibido durante estos cinco años de crecimiento continuo y confianza del público.

Durante la celebración se realizaron múltiples actividades pensadas para consentir a los presentes. Uno de los momentos más esperados fue la entrega de regalos, productos exclusivos y tratamientos del spa entre los asistentes. Además, la emoción subió de nivel con una divertida rifa estilo Bingo, donde varios invitados resultaron ganadores, provocando alegría y entusiasmo en cada ronda.

La jornada también incluyó atractivos Hors d’oeuvre, exquisitos aperitivos y bebidas para todos los presentes, mientras la música de un DJ en vivo mantuvo un ambiente vibrante y sofisticado durante toda la actividad.

Uno de los aspectos más destacados del evento fueron los testimonios espontáneos de varios clientes, quienes compartieron públicamente sus experiencias positivas con Lienso Salud Med Spa. Muchos coincidieron en resaltar la calidad de los servicios, el trato personalizado, la atención profesional y los excelentes resultados obtenidos en sus tratamientos estéticos y de bienestar.

Con cinco años de trayectoria, Lienso Salud Med Spa se consolida como una de las propuestas más reconocidas en el área de Kissimmee y Central Florida dentro del sector de salud estética, belleza y rejuvenecimiento integral.

El aniversario no solo celebró el éxito alcanzado, sino que también dejó claro que la marca continúa proyectándose hacia el futuro con nuevas metas, innovación constante y el compromiso de seguir elevando la autoestima y bienestar de su distinguida clientela.