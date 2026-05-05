Presidente Luis Abinader ordena detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan

Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.– El presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan.

En una decisión que reafirma el compromiso de su Gobierno con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad de la ciudadanía.

“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, manifestó:

En un mensaje dirigido a la nación, el mandatario dijo que esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.

“Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación.

Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, explicó el presidente Abinader.

El jefe de Estado indicó que el proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiterada en el 2010, bajo gestiones encabezadas por el expresidente Leonel Fernández; por igual, señaló que en los años 2015 y 2018, cuando el país estaba dirigido por Danilo Medina, se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto.

La decisión gubernamental se realiza luego de que cientos de personas marcharan el domingo en rechazo proyecto minero en San Juan.

La multitud que salió en una marcha-caravana desde el Arco del Triunfo, en San Juan de a Maguana, recorrió las calles del municipio hasta llegar al muro de la Presa de Sabaneta, donde protestaron en rechazo al proyecto minero Romero en la Codillera Central.

En ambas fotos se observan los manifestantes en contra de la Minera que pretendia contaminar las aguas de la provincia y gran parte del pais con la explotacion de las dierentes minas de metales.

El proyecto era una iniciativa de la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, desarrollada a través de su división en República Dominicana, la cual consiste en un yacimiento de oro, cobre y plata, con reservas equivalentes a 1.1 millones de onzas, valoradas en unos 5,000 millones de dólares, según la empresa.

GoldQuest buscaba explotar los minerales mediante minería subterránea, argumentando que tendría menor impacto ambiental que la minería a cielo abierto.

Gobierno Dominicano dispone mesa permanente con transportistas para mitigar alza de combustibles y evitar aumentos en el pasaje en beneficio de los dominicanos

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una reunión con representantes del sector transporte, en la que el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, anunció la creación de una mesa de trabajo permanente y aseguró que se trabajará “minuto a minuto y día a día” para mitigar el impacto del alza en los combustibles y evitar incrementos en el costo del pasaje en beneficio de los dominicanos.

Tras concluir una reunión con gremios del transporte celebrada en el Salón Verde del Palacio Nacional, el ministro Sanz Lovatón acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que, para sostener estas medidas y garantizar que las alzas en los carburantes no sean transferidas a la población, las autoridades estiman una inversión adicional cercana a los RD 800 millones de pesos, con el propósito de proteger la economía de las familias dominicanas y mantener la estabilidad del servicio de transporte a nivel nacional.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes calificó el encuentro como un diálogo constructivo y fructífero entre el Gobierno y los principales representantes del sector de transporte.

Asimismo, explicó que, durante la reunión, se evaluó el comportamiento reciente de los precios de los combustibles, así como el impacto que esto podría generar en las operaciones del transporte público y en el bolsillo de los ciudadanos. En ese sentido, indicó que el Gobierno decidió reforzar los mecanismos de apoyo económico al sector para evitar aumentos en el pasaje y garantizar que los usuarios continúen recibiendo el servicio sin mayores cargas económicas.

Sanz Lovatón destacó que el presidente Abinader ha dado instrucciones precisas para mantener un canal de comunicación abierto y permanente con las organizaciones del transporte, a fin de monitorear de cerca la evolución de la situación y adoptar medidas oportunas que permitan preservar la estabilidad del sector.

Asimismo, explicó que la mesa de trabajo permanente acordada durante el encuentro servirá para dar seguimiento continuo a los compromisos asumidos entre ambas partes, así como para discutir alternativas orientadas a enfrentar los desafíos derivados del comportamiento de los mercados internacionales de los combustibles.

El ministro señaló que el Gobierno continuará evaluando distintas acciones de apoyo y mecanismos de compensación económica que contribuyan a mantener la estabilidad del transporte público y evitar que cualquier variación en los precios de los carburantes impacte directamente a los usuarios.

En el encuentro participaron Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado; Antonio Marte y Jean Carlo Marte, de Conatra; Juan Hubieres y Antonio Brito, de Fenatrano; Santiago Zamora, presidente de Codotatur y de la Federación Regional de Trabajadores y Transporte del municipio Boca Chica; William Pérez Figuereo, presidente de CNTU; Alfredo Pulinario Mariot, presidente de Mochotran; Arsenio Quevedo y Yovanni Valenzuela, de Unatrafin; Reynaldo Pérez Sánchez, presidente de UNET; Eddy Francisco Sánchez, presidente de Fenatrapego; Oscar Domínguez, presidente de Fentrauni; Gervasio de la Rosa, presidente de Fenatrarreno; Nazario de los Santos Reyes y Antonio del Carmen Beras, de la Federación El Progreso; Mario Díaz, presidente de FENATTRANSC, y Pedro Gómez, presidente de Fenacho, entre otros dirigentes.

Gobierno Dominicano reorganiza recursos y fortalece acceso a alimentos en medio de presión global

Santo Domingo.– En medio de un escenario internacional marcado por la crisis en Medio Oriente y el alza del petróleo, el Gobierno dominicano activó una estrategia que combina ajuste interno y acción directa para proteger a la población.

El director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, destacó durante el “Resumen Semanal” las acciones para mitigar el impacto en el país.

Ajuste del gasto para sostener la estabilidad

El presidente Luis Abinader, junto con la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó un Consejo de Ministros donde se definió un plan de austeridad y reorganización del gasto público, con el objetivo de generar cerca de RD 40,000 millones.

Se decidió posponer gastos no esenciales, reducir costos operativos y concentrar los recursos en prioridades, sin afectar compromisos ya asumidos.

Entre las acciones asumidas están la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos y una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

El objetivo es mantener la estabilidad económica, proteger a las familias y sostener el dinamismo del país en un contexto desafiante.

Más eficiencia para llevar alimentos a la gente

En paralelo, la respuesta se siente en el terreno. El presidente Abinader entregó 25 nuevos vehículos al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), como parte de una flotilla de 60 unidades destinadas a ampliar la distribución de alimentos a precios accesibles.

Esta medida busca fortalecer las bodegas móviles y garantizar que los productos de la canasta básica lleguen directamente a los barrios, reduciendo intermediación y evitando distorsiones en los precios.

Esta iniciativa acerca al productor con el consumidor, mejora la logística y asegura que más familias puedan acceder a alimentos sin presión adicional en sus ingresos.

Una estrategia que combina orden y respuesta

Las decisiones reflejan que el Estado se ajusta para enfrentar el impacto externo con responsabilidad y que amplía su presencia en áreas esenciales para sostener el bienestar de la población.

El ajuste del gasto y el fortalecimiento de programas como Inespre apuntan a proteger la estabilidad y garantizar condiciones más justas para la gente.

Presidente Abinader anuncia apoyo a productores afectados por lluvias en la Línea Noroeste

Montecristi.- El presidente Luis Abinader sostuvo este domingo un encuentro con productores arroz, banano y otros rubros de las provincias Dajabón, Montecristi y Valverde, a quienes prometió apoyo del Gobierno para enfrentar la situación dejada por las lluvias que en los últimos 40 días afectaron a todo el territorio nacional.

El mandatario dispuso que todas las instituciones gubernamentales apoyen a los afectados con mantenimiento de los caminos vecinales y créditos para continuar con la producción.

Sobre las inundaciones causadas por el río Yaque del Norte en el municipio Castañuelas, adelantó que se analiza entre el dragado y la construcción de un nuevo puente en la avenida 30 de Mayo sobre el afluente, para evitar futuras afectaciones por el desborde de la corriente del río en la demarcación.

Insistió en que la prioridad es trabajar para que no se inunden las comunidades y fincas de la zona.

Las recientes inundaciones, como consecuencia de las últimas lluvias caídas en gran parte del país, afectaron unas 2,000 tareas de arroz y banano en la Línea Noroeste, principalmente al distrito municipal Palo Verde.

Previo a la reunión, el jefe de Estado realizó un recorrido aéreo para observar la situación y verificar los embalses de las presas Guayubín, Hatillo, Monción y Taveras, en compañía del director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, y el senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez.

Sobre ese particular resaltó el manejo dado por el Indrhi y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), lo que dijo, evitó mayores inundaciones y aumentar la generación eléctrica.

“Hemos manejado muy bien las presas, las cuales están generando más electricidad. Pasamos de 4 a 6 horas de generación de electricidad en el caso de las presas generadoras y también se ha vertido el agua de manera prudente, de tal manera que no que no cause mayores daños”, expresó el gobernante.

Luego de contactar la situación del puente en Castañuelas, el presidente se acercó a un grupo de munícipes quienes le plantearon varias inquietudes a las cuales prometió dar el seguimiento y apoyo necesario para su solución.

En la reunión participaron la gobernadora Leissa Cruz; el senador Bernado Alemán; los Johanny Martínez y Rosendy Polanco, y los alcaldes Jesús Jerez, de San Fernando; Gregorio Reyes, de Palo Verde; Winston Álvarez, de Castañuelas; César Molina, de Guyubín, y Virgilio Cruz, de Las Matas de Santa Cruz.

También, Alfonso Antonio Rodríguez Toribio y Leopoldo Pascal Suero, de la Regional de Agricultura; Aquilino Castillo, de la Asociación de Arroceros; Julio César, del Proyecto la Cruz de Manzanillo; Miguel Ángel Sabala, Medio Ambiente; Narciso Castillo y Marcis José Rodríguez, Regional de Bioarroz; el regidor Sandy Muñoz; así como representantes de la Junta de Regantes del Noroeste.