Relación Entre Saber Leer y Estar Preso

Las investigaciones recientes indican que hay una relación directa entre el no saber leer y la encarcelación de personas en nuestro sistema de justiciar americano. Encima de eso hay una cantidad desproporcionada de minorías como hispanos y afroamericanos en la cárcel que sigue en aumento. Los Estados Unidos sigue como el país con mas encarcelados del mundo el cual la Isla de Puerto Rico es parte de las estadísticas. Los resultados de la falta de conocimiento y destrezas de la lectura y comprensión evitan que estas personas hombre o mujer encuentren un trabajo que pague lo suficiente para mantener una familia de forma adecuada.

En los sistemas de corrección hay hombres, mujeres, niñas y niños con sus madres, personas con discapacidad como ciegos, sordos y problemas físico mentales, Personas LGBTQ, y personas extranjeras sin identificación. La sobre población en la institución penal ha causado retos adicionales como morir por contagiarse con el Covid 19, morir de sobre dosis de substancias controladas o simplemente ser asesinado.

El estudio muestra como los individuos que no completan la escuela superior tienen 3.5 de probabilidad de ser arrestado y encarcelado. El 85% de los jóvenes encarcelados en los Estados Unidos son de bajo literaria. Lo mas que da vergüenza es que la mayoría son personas de raza negra y latinos.

Podemos concluir entonces que sigue el racismo y discriminación de parte de los que tienen el poder político para decidir en que se invierte el dinero y a quien se le ayuda para que salga de la pobreza o que salga rico. Como experiencia podemos reportar que los sistemas escolares están segregados por raza a pesar que hay una ley en contra de eso. Pueden ver que hay distritos escolares que tienen escuelas superiores con la gran mayoría blancos, otras con gran mayoría negros y otros con gran mayoría hispanos.

Existe un incremento en la violencia escolar pero debido a que algunos directores están bajo la mirilla de su superintendente prefieren llamarlo otra cosa y no reportan los eventos. A otros se le hace fácil porque los padres no quieren presentar querellas por miedo a que le suspendan o expulsen a sus hijos de la escuela o que el padre venga y le de golpes al maestro.

En la isla sigue existiendo la costumbre de esconder bajo la alfombra del olvido los casos de bullying y violencia que son resultado de la falta de educación que tienen los estudiantes que por décadas han pasado de grado sin las destrezas académicas o de comportamiento violento.

Es ahí donde comienza el problema de la pobreza extrema. La misma es la que empuja a algunos individuos victimas del maltrato y engaño del sistema publico educativo a robar, delinquir y vender drogas como alternativa rápida para hacer dinero fácil. Usualmente las personas que no tienen los ingresos suficientes para comprar una casa tienen que alquilar en algún sitio donde hay una alta incidencia de comportamiento violento, crimen y consumo de alcohol y drogas.

Este problema seguirá en aumento mientras no se resuelva la situación actual de forma seria y profesional. Con poner a un psicólogo por escuela no se resuelve el problema. Hay que enseñarles a todos a leer y a escribir todos los días con un maestro bien preparado y bien pago por su trabajo. No deben pasar de grado a las personas que no tengan las destrezas. Tampoco deben bajar los estándares para pasar de grado. Esto solo crea un problema mas adelante que resulta en el aumento del crimen y personas en la cárcel.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2332858418799085#:~:text=Dropping%20out%20of%20high%20school,before%20they%20reach%20high%20school.

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/education-and-incarceration-examination-relationship-between

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10509674.2013.782773

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/04/PRI-GPT-2020_Exec-summary_SPANISH_WEB.pdf

Like this: Like Loading...