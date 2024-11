¿Qué piensa Ángela Aguilar sobre las críticas por su matrimonio con Nodal?

México.- La cantante Ángela Aguilar se colocó en el foco de atención nuevamente, tras su nombramiento como “Mujer del Año 2024” por la revista Glamour al expresar su postura sobre su forma de conducirse por la vida.



Las declaraciones de la intérprete de “Gotitas saladas” causó molestia entre usuarios de redes sociales, quienes le recordaron sus palabras al hablar sobre su relación con Christian Nodal en la que supuestamente no resultó ningún corazón roto.



En medio de la controversia que causó la entrevista que dio Cazzu en el programa de Luzu TV, donde desmintió sus declaraciones, Ángela Aguilar habló sobre las fuertes críticas que ha recibido en todo este tiempo por su matrimonio con el intérprete de “Botella tras botella”.



La “princesa del regional mexicano” dio un consejo a las mujeres que son juzgadas por las decisiones que toman en su vida.



“El consejo que les daría es que, si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie. Eso es algo que he aprendido a lo largo de mi vida”, dijo en entrevista para la revista.



Señaló que por un momento se sintió con la necesidad de explicar cada paso de su vida, por el hecho de ser una figura pública.



“Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas”, comentó.



En ese sentido, restó importancia a las opiniones de quienes no la conocen, algo que también intenta que su esposo haga, porque eso escapa completamente de sus manos.



“Es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas, ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”.



Dijo que en los últimos años experimentó de primera mano las noticias falsas y eso le dejó una gran lección.



“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte. Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”, concluyó.





.







Notistarz/AMEXI



Foto: IG @angela_aguilar