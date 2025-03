Prueba: Toyota Tacoma Trailhunter, para los entusiastas del off-road.

Introducción



La Tacoma fue completamente rediseñada para el 2024 y la versión Trailhunter se sitúa justo debajo del TRD Pro. El rediseño del Tacoma se basa en la plataforma global TNGA-F, compartida con el Tundra, el Sequoia y el Land Cruiser, y se ha diseñado específicamente para el mercado estadounidense.



Está construida a partir de un bastidor encajado de acero de alta resistencia y Toyota afirma que añade numerosas características que buscan los entusiastas del off-road.



El exterior cuenta con guardabarros, deslizadores de rocas, luces de cama laterales, una barra deportiva ARB, ganchos de recuperación en la parte delantera y trasera debajo de los parachoques de acero ARB, y una parrilla Heritage de bronce con una barra de luces LED incorporada.



Esta Tacoma monta neumáticos Goodyear Wrangler de 33 pulgadas y llantas de 18 pulgadas con acabado en bronce. En general, esta camioneta llama mucho la atención y se ve muy bien.



Estilos



El Toyota Tacoma Trailhunter solo viene en un modelo.



Tren de potencia



Bajo el capó elevado de la Tacoma Trailhunter se encuentra el tren motriz híbrido i-FORCE MAX turboalimentado de 2,4 litros y cuatro cilindros que produce 326 caballos de fuerza y 465 libras pie de torque.



El motor híbrido se combina con un motor eléctrico y un paquete de baterías, y está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades.



El i-FORCE MAX ofrece un 75% más de par motor que la generación anterior de camionetas con motor V6. Los modelos i-FORCE MAX también incorporan un sistema de tracción a las cuatro ruedas a tiempo completo con diferencial de bloqueo central.



Estilo interior



El interior es robusto pero extrañamente lujoso, con una gran variedad de materiales y detalles en amarillo. Los asientos Softex están bien acolchados, tienen calefacción y refrigeración, y son extremadamente cómodos y anchos.



La Tacoma tiene uno de los paneles de puerta más útiles que jamás hayas visto. Los indicadores digitales son coloridos y fáciles de leer, y puedes desplazarte por la información que aparece en el tacómetro y el velocímetro.



La pantalla te dirá el límite de velocidad donde estás, la hora y la temperatura exterior, y cuántos kilómetros te quedan por vaciar. También hay una gran pantalla frontal.



Me sorprendió un poco el espacio del asiento trasero en esta cabina doble. No era tan espacioso como esperaba, pero es agradable. Los pasajeros traseros disponen de una toma de corriente, dos puertos USB-C y un reposabrazos abatible. Aparte de la falta de espacio para las piernas, el espacio para la cabeza es muy bueno, ya que es a través de la camioneta.



La cama de esta camioneta es estupenda. Cuenta con una alfombrilla Toyota, iluminación, una toma de corriente de 240 voltios y un compresor de aire integrado de serie en la Trailhunter.



Tecnología



La pieza central del interior está a mitad del salpicadero, en lo alto, y es una enorme pantalla de info-entretenimiento de 14 pulgadas que alberga el equipo de música JBL, SiriusXM, Apple CarPlay, Android Auto, sistema de navegación, sistema Bluetooth para tu teléfono, y desde la pantalla puedes cambiar los ajustes del vehículo.



También tiene una fantástica cámara de visión trasera con múltiples vistas.



Debajo de la gran pantalla están los controles del aire acondicionado, con grandes mandos redondos para ajustar la temperatura del conductor y el acompañante. Justo debajo hay un cargador de móvil realmente práctico, que te permitirá ver tu teléfono mientras se carga. Muy práctico cuando se utiliza el teléfono para las direcciones.



Por supuesto, tiene todos los accesorios eléctricos, volante inclinable, volante con calefacción, acceso remoto sin llave, el sistema de audio JBL de 10 altavoces que tiene un altavoz portátil recargable que se conecta en el salpicadero del lado del pasajero. Incluso tiene un botiquín de primeros auxilios montado junto al pasajero delantero.



Seguridad



En cuanto a la seguridad, el Toyota Safety Sense 3.0 incluye: Sistema de precolisión con detección de peatones, alerta de cambio involuntario de carril con asistencia a la dirección, control de crucero por radar dinámico de rango completo, asistencia de seguimiento de carril, asistencia de señales de tráfico, luces altas automáticas y un monitor del terreno.



En carretera



Basta con dar una vuelta rápida por la Tacoma Trailhunter para saber que irá a cualquier sitio al que seas lo suficientemente valiente como para llevarla, pero la sorpresa para mí fue lo agradable que es conducirla sobre cemento.



La aceleración del motor de 4 tiempos es excepcional, el manejo es soberbio y me gusta el tacto y la respuesta de la dirección.



El sistema de suspensión de esta camioneta es simplemente fantástico. Toyota prácticamente ha eliminado la suspensión trasera de ballestas de la última generación en favor de una configuración multibrazo de muelles helicoidales, lo que garantiza una conducción mucho más suave dentro y fuera de la carretera, y es evidente en la conducción urbana normal. Esta camioneta no te golpea hasta la muerte.



El Trailhunter cuenta con amortiguadores monotubo forjados Old Man Emu de 2,5 pulgadas y amortiguadores traseros con depósito remoto, lo que le da a esta Tacoma una pulgada extra de distancia al suelo en la parte delantera y media pulgada en la parte trasera.



También hay una fuerte protección de los bajos, incluyendo una placa de deslizamiento frontal de acero, protector del depósito de combustible, protector de la caja de transferencia, protector del diferencial trasero, y rieles de roca montados en el bastidor que no ayudarán a entrar en la camioneta.



Conclusión



Esta es una gran camioneta. Es raro encontrar la combinación de capacidad todoterreno y una camioneta que hace un gran conductor diario. Esta lo hace.



Como sabemos, las camionetas de media tonelada son cada vez más grandes, y si no necesitas todo ese tamaño, o si tu garaje tiene espacio limitado, este es sin duda uno para poner en tu lista de compras.



Precio: Desde US $62,900 – Consumo: 22 MPG ciudad – 24 MPG carretera